ETV Bharat / bharat

लखनऊ आग दुर्घटना: "सर्वत्र धूर पसरला आहे, मला श्वास घ्यायला त्रास होतोय..." आदित्यने शेवटच्या क्षणी मित्राला केला होता फोन

लखनऊमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत 15 जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतरच्या बचाव कार्याबाबत मृतांच्या कुटुंबीयांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

Lucknow Fire tragic stories
आक्रोश करणारे आणि हुंदके देणारे कुटुंबीय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 23, 2026 at 9:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : अलीगंज परिसरातील एका गेमिंग आणि कोचिंग सेंटरमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत 15 जणांचा मृत्यू झाला असून 5 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींवर किंग जॉर्ज मेडिकल युनिव्हर्सिटी (केजीएमयू) ट्रॉमा सेंटरमध्ये उपचार सुरू आहेत.

दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या सर्व 15 जणांचे मृतदेह केजीएमयूच्या शवागारात पाठविण्यात आले असून उशिरापर्यंत शवविच्छेदनाची प्रक्रिया सुरू होती. मृतांपैकी बहुतांश जणांचे वय 20 ते 30 वर्षांदरम्यान असल्याची माहिती समोर आली आहे.

'आग लागली, आम्ही आत अडकलो' : या दुर्घटनेत सीतापूर येथील आदित्य श्रीवास्तव यांचाही मृत्यू झाला. आग लागल्यानंतर आदित्य यांनी आपल्या मित्रांना फोन करून मदतीची याचना केली होती. "इथं मोठ्या प्रमाणात धूर झाला आहे, श्वास घेण्यास त्रास होत आहे. आग लागली असून आम्ही आत अडकलो आहोत," असं त्यांनी फोनवर सांगितल्याचं त्यांच्या कुटुंबीयांनी सांगितलं. घटनेची माहिती मिळताच आदित्य यांचे कुटुंबीय आणि नातेवाईक घटनास्थळी पोहोचले. मात्र, तोपर्यंत आगीने विक्राळ रूप धारण केलं होतं आणि बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू होतं.

बचावकार्यात विलंब? कुटुंबियांकडून गंभीर प्रश्न उपस्थित : दरम्यान, अलीगंज येथील भीषण अग्नितांडवात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांनी बचावकार्यात झालेल्या विलंबाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्यांमध्ये अलोन चक्रवर्ती आणि सूरज सिंह यांचाही समावेश असून ते दोघंही संबंधित कोचिंग सेंटरमध्ये अॅनिमेशनचा अभ्यासक्रम शिकत होते.

कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आग लागल्यानंतर अलोन आणि सूरज यांनी फोन करून अग्निशमन दलाला तातडीनं पाचारण करण्याची विनंती केली होती. नातेवाईकांचा आरोप आहे की, ते स्वतः घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर इमारतीच्या मागील भिंत फोडून आत अडकलेल्या युवकांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र, भिंत तोडण्यासाठी आवश्यक साधने उपलब्ध नसल्यानं त्यांचे प्रयत्न अपुरे ठरले.

कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक युवकांना बाहेर काढण्यात आलं तेव्हा त्यांचा श्वास सुरू होता. त्यामुळे बचावकार्य अधिक वेगानं झालं असतं आणि वेळेत भिंत फोडून त्यांना बाहेर काढता आलं असतं, तर अनेकांचे प्राण वाचू शकले असते.

Aditya and Shahjan died in the accident
आग दुर्घटनेत आदित्य आणि शाहजान यांचा मृत्यू झाला (ETV Bharat)

"मी बाथरूममध्ये अडकलो आहे, मला वाचवा" : दरम्यान, मृतांमध्ये 23 वर्षीय शहजाद याचाही समावेश आहे. शहजाद लखनऊचा रहिवासी असून तो संगणक प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम शिकत होता. त्याचे काका आदिल यांनी सांगितलं की, आग लागल्यानंतर शहजादचा फोन आला होता. "मी बाथरूममध्ये अडकलो आहे, मला वाचवा," अशी आर्त हाक त्याने दिली होती.

या दुर्घटनेनंतर कोचिंग सेंटरच्या व्यवस्थापनाची कथित निष्काळजीपणा, अग्निशमन विभागाची तयारी आणि बचावकार्यातील विलंब याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दुसरीकडे, सरकारनं मृतांच्या कुटुंबीयांना न्याय, नुकसानभरपाई आणि निष्पक्ष चौकशीचे आश्वासन दिलं आहे.

बाराबंकीच्या मोहम्मद शहजानचाही मृत्यू; परिसरात शोककळा : अलीगंज भीषण अग्नितांडवात बाराबंकी जिल्ह्यातील फतेहपूर कस्ब्यातील 19 वर्षीय मोहम्मद शहजान याचाही मृत्यू झाला. या घटनेमुळे त्याच्या कुटुंबीयांसह संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे.

मोहम्मद शहजानचा चुलत भाऊ मोहम्मद फैसल यानं दिलेल्या माहितीनुसार, शहजानचे वडील हाजी मोहम्मद इमरान हे गेल्या 10 वर्षांपासून कुटुंबासह लखनऊच्या जानकीपुरम परिसरात वास्तव्यास आहेत. कुटुंबात तीन मुली आणि एकुलता एक मुलगा मोहम्मद शहजान होता.

शहजान जाहिरात क्षेत्राशी संबंधित प्रशिक्षण घेण्यासाठी संबंधित कोचिंग संस्थेत जात होता. सोमवारीही तो नेहमीप्रमाणे प्रशिक्षणासाठी गेला होता. मात्र, दुपारी अचानक लागलेल्या भीषण आगीत तो अडकला आणि गंभीररीत्या भाजल्यानं त्याचा मृत्यू झाला. शहजानच्या मृत्यूची बातमी फतेहपूरमध्ये पोहोचताच त्याच्या नातेवाईकांमध्ये हळहळ व्यक्त करण्यात आली. तसेच संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून कुटुंबावर दुःखाचं सावट पसरलं आहे.

हेही वाचा

TAGGED:

LUCKNOW FIRE TRAGIC STORIES
FIRE IN LUCKNOW
लखनऊ आग
LUCKNOW FIRE CM YOGI ADITYANATH
LUCKNOW FIRE ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.