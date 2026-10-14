जंतरमंतरवरील सुरक्षा भेदल्याप्रकरणी सौरव दास, आशुतोष रांका आणि अजिंक्य शिंदे यांना अटक
दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं की, अधिकृत परवानगीशिवाय जंतरमंतर परिसरात प्रवेश केल्याच्या आरोपावरून त्या तीन नेत्यांना प्रतिबंधात्मक अटक करण्यात आली.
Published : October 14, 2026 at 8:01 AM IST
नवी दिल्ली - 'कॉक्रोच जनता पार्टी'ने (CJP) बुधवारी आरोप केला की, जंतरमंतर परिसरातील निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पोलिसांनी त्यांचे नेते सौरव दास, आशुतोष रांका आणि अजिंक्य शिंदे यांना अटक केली. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी ही अटक प्रतिबंधात्मक स्वरूपाची असल्याचं स्पष्ट केलं.
"आजच्या जंतरमंतर प्रकरणासंदर्भात दिल्ली पोलिसांनी सौरव दास, आशुतोष रांका आणि अजिंक्य शिंदे यांना पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात अटक केली आहे. त्यांच्यावर अनधिकृत प्रवेश (trespass), बंधपत्राचे (bond) उल्लंघन आणि सरकारी अधिकाऱ्याच्या कामात अडथळा आणणे इत्यादी आरोप ठेवण्यात आले आहेत," अशी माहिती CJP च्या कायदेशीर विभागाच्या प्रमुख रत्ना सिंग यांनी 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये दिली. त्यांनी पुढे सांगितलं की, या नेत्यांना सकाळी एससीएम (SCM) न्यायालयात हजर केलं जाईल. "त्यांना तिहार तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत (JC) पाठवले जाण्याची शक्यता आहे," असंही रत्ना सिंग म्हणाल्या.
रांका, शिंदे आणि दास यांना रात्री उशिरापर्यंत त्यांच्या वकिलांना भेटू दिले नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. "त्यांना पहाटे 3 वाजता एका खासगी व्हॅनमधून पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले," असेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जंतरमंतर परिसरात विनापरवाना प्रवेश केल्याच्या आरोपावरून या तिन्ही नेत्यांना प्रतिबंधात्मक अटक करण्यात आली आहे.
मंगळवारी पहाटे या तिघांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं. त्यांनी बॅरिकेड्स ओलांडून निदर्शनांच्या ठिकाणच्या परिसरात प्रवेश केला होता, हे ठिकाण अलीकडेच निदर्शनांसाठी अधिकृतपणे निश्चित केलेल्या ठिकाणांच्या यादीतून वगळण्यात आलं आहे, आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत घोषणाबाजी केली होती.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी त्यांच्यावर अनधिकृत प्रवेश, प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन, शांतता राखण्याच्या बंधपत्राचा भंग आणि सरकारी कर्मचाऱ्याच्या अधिकृत कामात अडथळा आणणे यांसारख्या आरोपांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, यापूर्वी राजधानीत झालेल्या एका निदर्शनादरम्यान शनिवारी ताब्यात घेण्यात आल्यानंतर रंका आणि दास यांनी वर्षभर शांतता राखण्याचे बंधपत्र (bond) लिहून दिले होते.
मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरावृत्ती' (SIR) प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेविरुद्ध CJP आणि इतर संघटनांनी केलेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीत सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली असतानाच या अटकेची घटना घडली आहे. 11 ऑक्टोबर रोजी, दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि सीबीडी (CBD) मैदान ही ठिकाणे आंदोलने आणि निदर्शनांसाठी निश्चित करणारा आदेश जारी केला; त्यानंतर जंतर-मंतर हे आंदोलनासाठीचे अधिकृत ठिकाण म्हणून असलेली मान्यता रद्द करण्यात आली.
सीजेपी (CJP) ने या निर्णयावर टीका केली असून, राष्ट्रीय राजधानीच्या राजकीय केंद्रस्थानी होणारी निदर्शने अन्यत्र हलवल्यास जनक्षोभ किंवा सार्वजनिक असंतोष दृश्यमान होण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होईल आणि ती कमकुवत होईल, असा युक्तिवाद केला आहे.