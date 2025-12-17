ETV Bharat / bharat

सहा निष्पाप मुलांना एचआयव्ही बाधित रक्त चढवलं! जिल्हा रुग्णालयाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर

सतना जिल्हा रुग्णालयात थॅलेसेमियाने ग्रस्त 6 मुलांना एचआयव्ही बाधित रक्त चढवल्याची घटना समोर आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासणीत झालेल्या दिरंगाईबद्दल अधिकाऱ्यांना फटकारलं आहे.

Six children were transfused with HIV-infected blood
सहा मुलांना एचआयव्ही बाधित रक्त चढवलं (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 17, 2025 at 11:10 AM IST

2 Min Read
सतना : मध्य प्रदेशातील सतना जिल्हा रुग्णालयाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. या ठिकाणी थॅलेसेमियाने ग्रस्त असलेल्या 6 निष्पाप मुलांना एचआयव्ही बाधित रक्त देण्यात आलं. आता हे सर्व मुलं एचआयव्ही पॉझिटिव्ह झाले आहेत. या प्रकरणामुळे जिल्ह्यातच नाही तर संपूर्ण राज्याच्या आरोग्य विभागात खळबळ उडाली आहे. धक्कादायक म्हणजे, हे प्रकरण जवळजवळ 4 महिने जुनं असून अद्यापही तपास पूर्ण झालेला नाही.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी फटकारलं : सोमवारी आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी सतीश कुमार एस. यांनी तपासातील दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त केली आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांना फटकारलं. त्यांना तातडीनं अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, प्राथमिक माहितीनुसार चार मुले एचआयव्ही पॉझिटिव्ह असल्याचं दिसून आलं होतं, परंतु नंतरच्या चाचण्यांमध्ये 4 नाही तर 6 मुलं एचआयव्ही पॉझिटिव्ह असल्याचं आढळून आलं आहे.

रक्तपेढीवर गंभीर आरोप : मिळालेल्या माहितीनुसार, थॅलेसेमियाने ग्रस्त असलेल्या या मुलांना नियमित रक्त संक्रमणाची (ब्लड ट्रान्सफ्युजन) आवश्यकता असते. जिल्हा रुग्णालयाच्या रक्तपेढीतून रक्त संक्रमण घेतल्यानंतर, नियमित चाचणीत 6 मुलांमध्ये एचआयव्ही संसर्ग झाल्याचं आढळून आलं. ही मुले 8 ते 12 वर्षांच्या दरम्यान असल्याची माहिती आहे. रक्तपेढीनं रक्ताची योग्यरित्या चाचणी केली नाही आणि नियमांचं पालन केलं नाही असा आरोप आहे.

रुटीन चेकपमध्ये झाला खुलासा : जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, थॅलेसीमिया ग्रस्त रुग्णांना वारंवार रक्त संक्रमण (ब्लड ट्रान्सफ्यूजन) केलं जातं. यामध्ये रुटीन एसओपीनुसार ब्लड पॅरामीटर्स तपासताना 6 मुलं एचआयव्ही पॉझिटिव्ह आढळले. सोबतच, या मुलांपैकी एका मुलाचे पालक एचआयव्ही पॉझिटिव्ह आढळले तर उर्वरित 5 मुलांचे पालक एचआयव्ही निगेटिव्ह होते. यामुळे रुग्णालयात दान केलेल्या रक्ताच्या भूमिकेबद्दल आणखी प्रश्न उपस्थित होतात.

राज्यस्तरीय चौकशीचे आदेश : या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेता, आरोग्य विभागाचे आयुक्त तरुण राठी यांनी 6 सदस्यांची राज्यस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

रक्तदान प्रक्रिया कशी असते? : जेव्हा जेव्हा रक्तदाता रक्तदान करतो, तेव्हा त्यांना एक फॉर्म भरण्यास सांगितलं जातं. यामध्ये त्यांचे वय आणि इतर माहिती असते. त्यानंतर रक्तदात्याची आरोग्य तपासणी केली जाते आणि जर ते पूर्णपणे निरोगी असतील तर त्यांना रक्तदान करण्याची परवानगी दिली जाते. पुरुष तीन महिन्यांत एकदा रक्तदान केल्यानंतर पुन्हा रक्तदान करू शकतात. महिला सुमारे 4 महिन्यांत पुन्हा रक्तदान करू शकतात.

