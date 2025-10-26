डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येमुळे भाजपा सरकारचा अमानवी चेहरा उघड-राहुल गांधींची जळजळीत टीका
डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येवरून लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महायुती सरकारवर निशाणा साधला. ही संस्थात्मक हत्या असल्याचं सांगत पक्ष हा पीडित कुटुंबाच्या पाठीशी असल्याचं म्हटलं.
Published : October 26, 2025 at 3:35 PM IST
नवी दिल्ली- सातारा जिल्ह्यातील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येचा मुद्दा आता दिल्लीपर्यंत पोहोचला आहे. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येवरून महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली. डॉक्टर तरुणीची आत्महत्या म्हणजे संस्थात्मक हत्या असल्याचं राहुल गांधींनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी एक्स मीडियावर पोस्ट करत साताऱ्यातील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येवरून चिंता व्यक्त करत सरकारवर टीका केली. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं, डॉक्टरच्या मृत्यूनं भाजपा सरकारचा अमानवीय आणि असंवेदनशील चेहरा उघड झाला. इतरांचं दुःख कमी करण्याची आकांक्षा बाळगणारी आशावादी डॉक्टर भ्रष्ट व्यवस्थेत अडकलेल्या गुन्हेगारांच्या छळाचा बळी ठरली आहे.
गुन्हेगारांना संरक्षण देण्याचं हे सर्वात घृणास्पद उदाहरण- पुढे लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी म्हटलं, बलात्कार आणि छळामुळे निराश झालेल्या सातारा येथील डॉक्टर तरुणीची आत्महत्या ही कोणत्याही सभ्य समाजाच्या विवेकाला हादरवून टाकणारी अत्यंत दु:खद घटना आहे. ज्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हेगारांपासून संरक्षण करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती त्यांनीच या निष्पाप तरुणीवर सर्वात भयंकर गुन्हा केला. भाजपाशी संबंधित काही प्रभावशाली व्यक्तींनीही तिच्यावर भ्रष्टाचार करण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. गुन्हेगारांना संरक्षण देण्याचं हे सर्वात घृणास्पद उदाहरण आहे. ही आत्महत्या नसून ही एक संस्थात्मक हत्या आहे. न्यायाच्या या लढाईत काँग्रेस पक्ष हा पीडितेच्या कुटुंबासोबत खंबीरपणे उभा आहे.
डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येचं काय आहे प्रकरण?सातारा येथे शुक्रवारी मृतावस्थेत आढळलेल्या डॉक्टरच्या हातावर पोलिस अधिकाऱ्यासह इतर दोघांची नावे लिहिलेली होती. त्यांनी शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्यानं टोकाचे पाऊल उचलल्याचे डॉक्टर तरुणीनं हातावर लिहिलेल्या मजकुरात म्हटलं आहे. या प्रकरणात सातारा पोलिसांनी निलंबित पोलीस उपनिरीक्षक गोपाल बदने आणि प्रशांत बनकर यांना अटक केली आहे.चुकीचा शवविच्छेदन अहवाल तयार करण्यासाठी तिच्यावर पोलीस आणि राजकीय दबाव होता, असा आरोप मृत तरुणीच्या आतेभावानं केला आहे. तिने त्याबद्दल तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला. बहिणीला न्याय मिळावा, अशी मागणी त्यानं केली आहे. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशननं (एफएआयएमए) महिला डॉक्टरच्या मृत्यूचा निषेध केला. घटनेची त्वरित आणि पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा-