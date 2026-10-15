सरन्यायाधीशांबाबतचं विधान संजय राऊतांना भोवणार? अवमान याचिकेस ॲटर्नी जनरल यांची मंजुरी
शिवसेना (यूबीटी) राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांच्याविरुद्ध 'सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन'ने दाखल केलेल्या फौजदारी अवमान खटल्याला भारताचे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरामनी यांनी संमती दिली.
Published : October 15, 2026 at 10:16 PM IST
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याबाबत केलेल्या सार्वजनिक विधानांमुळे पत्रकार निखिल वागळे आणि शिवसेना (यूबीटी) राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांच्याविरुद्ध 'सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन'ने (SCBA) दाखल केलेल्या फौजदारी अवमान (क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट) खटल्याला भारताचे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरामनी यांनी संमती दिली आहे.
ॲटर्नी जनरल यांनी आपल्या संमती पत्रात म्हटले आहे, “माझ्या विचारपूर्वक मतानुसार, पत्रकार निखिल वागळे आणि खासदार संजय राऊत यांनी ‘एक्स’ (X) वर केलेल्या पोस्ट प्रथमदर्शनी बदनामीकारक आहेत; ज्यांचा उद्देश सर्वोच्च न्यायालय आणि विशेषतः भारताचे सरन्यायाधीश यांची प्रतिष्ठा कमी करणे हा आहे.”
पत्रात पुढे म्हटले आहे की, संजय राऊत यांनी 'X' वर केलेल्या पोस्टमध्ये "भाजपा सत्तेत असलेल्या राज्यांत न्यायाधीशांनी त्यांच्या राजकीय कार्यक्रमांना उपस्थित राहणे" आणि "उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या स्वागतासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मेजवानी (डिनर) आयोजित करणे" अशा गोष्टींचा उल्लेख आहे. त्या कोणत्याही तथ्यांवर आधारित नाहीत.
"X पोस्टचा दुसरा भागही कोणतीही पडताळणी न करताच लिहिण्यात आला आहे. विधानाच्या दुसऱ्या भागाबाबत बोलायचे तर, 'बॅडमिंटन असोसिएशन ऑफ इंडिया'ने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने 19 जून 2026 रोजी दिलेल्या आदेशावरून वस्तुस्थिती स्पष्ट होते. राऊत यांनी X पोस्टच्या दुसऱ्या भागात ज्या विधानांचा उल्लेख केला आहे, त्यांचा संबंध याच रिट याचिकेतील मजकुराशी आहे," असे ॲटर्नी जनरल (AG) यांच्या पत्रात म्हटले आहे.
यात पुढे म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून हे स्पष्ट होते की, भारताच्या सरन्यायाधीशांसह इतर न्यायाधीश लंडनमध्ये बॅडमिंटन खेळत होते किंवा भाजपाच्या व्यक्तींसोबत होते, असे दर्शवणारे दावे असत्य असल्याचे आढळले आहे; शिवाय, न्यायालयाचा हा आदेश 'एक्स' (X) वरील त्या पोस्टच्या तारखेच्या आधीचा आहे.
"अशा प्रकारच्या बदनामीकारक आरोप करण्यापूर्वी संजय राऊत यांनी तथ्यांची खात्री करून घेणे आवश्यक होते," असे त्या पत्रात म्हटले आहे.
SCBA ची याचिका 15 ऑक्टोबर रोजी दाखल करण्यात आली होती. त्याच दिवशी ॲटर्नी जनरल (AG) यांनी 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स ॲक्ट, 1971' (न्यायालय अवमान कायदा, 1971) च्या कलम 15(1)(ब) अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी आपली संमती दिली.