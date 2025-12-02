संचार सारथी अॅपबाबतच्या केंद्र सरकारच्या निर्देशावरून काँग्रेसची जोरदार टीका; ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी काय केला खुलासा?
संचार सारथी अॅप इन्स्टॉल मोबाईलमध्ये करण्यासाठी केंद्र सरकारनं काढलेल्या निर्देशाशामुळे विरोधकांनी जोरदार टीका केली. या टीकेनंतर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी खुलासा केला.
Published : December 2, 2025 at 4:09 PM IST
नवी दिल्ली- नव्या स्मार्टफोनमध्ये संचार साथी अॅप प्रीइन्स्टॉल करण्यासाठी केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयानं मोबाईल कंपन्यांना आदेश दिले आहेत. हा केंद्र सरकारचा निर्णय म्हणजे, " संविधानावर उघडपणे केलेला हल्ला आणि वैयक्तीक गोपनीयतेला शवपेटीत टाकण्यासाठी ठोकलेला शेवटचा खिळा आहे", अशा शब्दात काँग्रेसचे महासचिव वेणूगोपाल यांनी टीका केली. त्यावर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी संचार साथी वापरकर्त्यांसाठी बंधनकारक नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार आयात केलेले आणि देशात उत्पादित केलेल्या मोबाईलमध्ये संचार साथी अॅप प्रीइन्स्टॉल करण्याचे कंपन्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्देशाला काँग्रेसनं जोरदार विरोध दर्शविला आहे.
काँग्रेसचे महासचिव तथा खासदार वेणूगोपाल यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटले, "बिग ब्रदर आमच्यावर नजर ठेवू शकत नाही. दूरसंचार मंत्रालयाचे निर्देश हे घटनाबाह्य आहेत. कलम ३१ नुसार वैयक्तिक गोपनीयतेचे अधिकार हे मुलभूत अधिकार आहेत. हे अॅप काढून टाकता येत नसून सायबर सुरक्षेच्या नावाखाली हे सरकारी हेरगिरीशिवाय दुसरं काहीही नाही."
Big Brother cannot watch us. This DoT Direction is beyond unconstitutional.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) December 1, 2025
The Right to Privacy is an intrinsic part of the fundamental right to life and liberty, enshrined in Article 21 of the Constitution.
A pre-loaded government app that cannot be uninstalled is a… pic.twitter.com/kx33c7fmda
"१.४ अब्ज लोकांची हालचाल, प्रत्येक संभाषण आणि प्रत्येक वैयक्तिक निर्णयावर नजर ठेवणारे घाबरविणारे टूल आहे. पेगासेस ते व्हीपीएनवर बंदी आणि आता प्रत्येकाला संचार साथी बंधनकारक करणं म्हणजे घटनेनं दिलेल्या अधिकारांवर सतत हल्ला करण्याची नवीन मालिका आहे. हुकूमशाहीचे आदेश फेटाळत आहोत. हे आदेश त्वरित आणि विनाअट मागे घ्यावेत, अशी आम्ही मागणी करत आहोत, असे काँग्रेसच्या महासचिवांनी म्हटलं आहे. फसवणूक टाळण्यासाठी तयार करण्यात आलेले टूल हे देखरेख करणारे राक्षसी टूलमध्ये बदलण्यात आले", असा आरोप वेणूगोपाल यांनी केला.
अॅपमुळे देशात कोणाच्याही खासगी गोष्टी राहणार नाहीत. अॅपविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच संपूर्ण देशात 'माझा फोन, माझा अधिकार आणि डिजीटल एकाधिकारशाहीला विरोध' मोहिम राबविण्यात येणार आहे-काँग्रेसचे महासचिव, वेणूगोपाल
साथी अॅप बंधनकारक नाही-डिजीटल अधिकारांबाबत काम करणाऱ्या संघटना, विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री तसेच भाजपाच्या काही मंत्र्यांनीदेखील संचार साथीबाबतच्या आदेशाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. काँग्रेसनं संचार साथीबाबतच्या आदेशावर जोरदार आक्षेप घेतल्यानंतर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी मंगळवारी स्पष्टीकरण दिले. "मोबाईलमध्ये संचार साथी अॅप ठेवणं बंधनकारक नाही. ते इतर कोणत्याही अॅपप्रमाणे वापरायचे की ते हटवायचे हे पूर्णपणे वापरकर्त्यांवर अवलंबून आहे", असे त्यांनी स्पष्ट केलं.
साडेसात लाख मोबाईल मूळ मालकांना परत- संसदेबाहेर ते माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, "संचार साथीमुळे २०२४ मध्ये एकूण २२,८०० कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक रोखू शकली आहे. विरोधकांकडं कोणताही मुद्दा नाही, त्यामुळे ते शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आम्ही विरोधकांना मदत करू शकत नाही. संचार साथीमुळे २० लाख चोरीला गेलेले डिव्हाइस शोधण्यास मदत झाली आहे. तर साडेसात लाख मोबाईल मूळ मालकांना परत करण्यात आले", अशी त्यांनी माध्यमांना माहिती दिली.
- संचार साथीमुळे सीमकार्डची नोंदणी केल्यानंतर बनावट आयएमईआय क्रमांकाची माहिती मिळविणं, संशयास्पद डिव्हाईची माहिती कळविणं, चोरी झालेल्या मोबाईलचा शोध घेणे वापरकर्त्याला शक्य होते. मात्र, त्यावरून पहिल्यांदाच विरोधकांकडून आरोप झाले आहेत.