जपान संसदेचा ऐतिहासिक निर्णय : सनाई ताकाईची यांना मिळाला पहिल्या महिला पंतप्रधान होण्याचा मान, पंतप्रधान मोंदींनी केलं अभिनंदन
जपानच्या महिला पंतप्रधान म्हणून सनाई ताकाईची यांची निवड झाली. त्यांनी लिंग समानतेविरोधी भूमिका घेतली असून धोरणात्मक युतीद्वारे सत्ता मिळवली. पंतप्रधान मोदींनी ताकाईची यांचं अभिनंदन केलं.
Published : October 21, 2025 at 2:43 PM IST
टोकियो : जपानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पंतप्रधान पदावर महिला विराजमान होणार आहे. सनाई ताकाईची यांच्या रुपानं जपानला पहिल्या महिला पंतप्रधान मिळाल्या. जपानच्या वरिष्ठ सभागृहानं सनाई ताकाईची यांची जपानच्या पंतप्रधान म्हणून निवड केली आहे. सभागृहात त्यांना 125 मतं मिळाली. वरिष्ठ सभागृहात बहुमत मिळण्यासाठी 124 मतांची आवश्यकता असते. यापूर्वी त्यांना कनिष्ठ सभागृहात 237 मतं मिळाली. कनिष्ठ सभागृहात बहुमत मिळण्यासाठी 233 मतांची आवश्यकता असते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं अभिनंदन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपानच्या पंतप्रधानपदी निवड झाल्याबद्दल सनाई ताकाईची यांचं अभिनंदन केलं. "भारत-जपान देशातील विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागिदारी अधिक मजबूत करण्यासाठी मी तुमच्यासोबत जवळून काम करण्यास उत्सुक आहे. इंडो-पॅसिफिक शांतता, स्थिरता आणि समृद्धीसाठी आपले संबंध दृढ करणं महत्त्वाचं आहे," अशी पोस्ट पंतप्रधान मोंदींनी सोशल मीडियावर केली.
Japan got its first woman prime minister on Tuesday after Sanae Takaichi, a China hawk and social conservative, forged an 11th-hour coalition dealhttps://t.co/sRlCbtBlTR pic.twitter.com/rhOqC7W0uZ— AFP News Agency (@AFP) October 21, 2025
आधीच होता पंतप्रधानपद मिळण्याचा अंदाज : चीन समर्थक आणि सामाजिक रूढीवादी असलेल्या सनाई ताकाईची यांनी पंतप्रधान पदाच्या निवडणुकीच्या शेवटच्या क्षणी युती करार केला. यानंतर सभागृहानं त्यांना देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केलं. सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्या सनाई ताकाईची यांना जपान इनोव्हेशन पार्टीच्या पाठिंब्यानं पंतप्रधान पद मिळण्याचा अंदाज होता.
Prime Minister Narendra Modi congratulates Sanae Takaichi, on being elected as the Prime Minister of Japan.— ANI (@ANI) October 21, 2025
PM Modi tweets, " i look forward to working closely with you to further strengthen the india–japan special strategic and global partnership. our deepening ties are vital… pic.twitter.com/jTibIXoFGf
पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी दिला राजीनामा : जपानचे मावळते पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळासह राजीनामा दिला. शिगेरू इशिबा यांनी सुमारे एक वर्षापूर्वी जपानच्या पंतप्रधान पदाचा पदभार स्वीकारला होता. स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 9 वाजण्याच्या काही काळापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्र्यांनी आपले राजीनामा सादर केले. यामुळं इशिबा मंत्रिमंडळाचा राजीनामा औपचारिकपणे मिळाला.
- जपानमधील महत्त्वाच्या पदांवर पारंपरिकपणे पुरुषांचं वर्चस्व राहिलं आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना न जुमानता देश महिला कायदेकर्त्यांची आणि व्यावसायिक नेत्यांची संख्या वाढवण्यासाठी संघर्ष करत आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर ताकाईची पत्रकार परिषद घेण्याची अपेक्षा आहे. यातून त्या सरकारच्या धोरणात्मक दिशा आणि प्रमुख मंत्रिमंडळ निवडींमागील तर्क स्पष्ट करतील. एलडीपीने ओसाका-आधारित उजव्या विचारसरणीच्या जपान इनोव्हेशन पार्टीसोबत एक धोरणात्मक युती केली. ज्याला 'इशिन नो काई' म्हणूनही ओळखलं जातं.
लैंगिक समानेताला विरोध : सनाई ताकाईची या एलडीपीच्या सर्वात प्रभावशाली नेत्यांपैकी एक असलेल्या तारो असो यांच्या जवळचे सहकारी आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांचा समावेश असलेलं मंत्रिमंडळ स्थापन करतील. ताकाईची या प्रगतीशील सुधारणांना विशेषतः लिंग समानतेशी संबंधित सुधारणांना विरोध करण्यासाठी ओळखल्या जातात. सनाई ताकाईची यांनी समलिंगी विवाहाला विरोध केला. तसंच राजपरिवारातील पुरुषांच्या उत्तराधिकाराचे समर्थन त्यांनी केलं. विवाहित जोडप्यांना वेगवेगळी आडनावं ठेवण्याची परवानगी देणाऱ्या कायदेशीर बदलांना त्यांनी विरोध केला. त्यांनी बुधवारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रॅटिक पार्टी, डेमोक्रॅटिक पार्टी फॉर द पीपल आणि जपान इनोव्हेशन पार्टी या तीन प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी चर्चा केली होती.
