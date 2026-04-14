सम्राट चौधरी होणार बिहारचे नवे मुख्यमंत्री; भाजपा विधिमंडळ नेतेपदी निवड, उद्या घेणार शपथ
भाजपाच्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांची नेतेपदी निवड करण्यात आली आहे
Published : April 14, 2026 at 5:03 PM IST
पाटणा : नितीश कुमार यांनी मंगळवारी (14 एप्रिल) बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. बिहारचे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहिलेले नितीश कुमार यांनी लोक भवन (राजभवन) इथं राज्यपाल सय्यद अता हसनैन यांच्याकडे आपला राजीनामा दिला. यानंतर राज्यपालांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. राज्यसभा सदस्य म्हणून निवडून आल्यानंतर नितीश कुमार यांनी आता केंद्रीय राजकारणात सक्रिय असणार आहेत.
भाजपा विधिमंडळ नेतेपदी सम्राट चौधरी यांची निवड : दरम्यान, आता बिहारमध्ये नवी सरकार बनवण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. भाजपाच्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांची नेतेपदी निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळं सम्राट चौधरी हे राज्याचे पहिले भाजपाचे मुख्यमंत्री बनण्याच्या मार्गावर आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, सम्राट चौधरी उद्या (15 एप्रिल) सकाळी 11 वाजता मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. त्यांच्या शपथविधीमुळं बिहारमध्ये भाजपाचा पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री होणार असून राज्याच्या राजकारणात नवा अध्याय सुरू होणार आहे.
भाजपा कार्यालयात महत्त्वाची बैठक : अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर भाजपाचं स्वप्न साकार होणार आहे. प्रदीर्घ संघर्षानंतर भाजपाचे एक नेते मुख्यमंत्री बनण्याच्या तयारीत आहेत. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हेही निरीक्षक म्हणून भाजपा कार्यालयात उपस्थित असून, विधानसभेचे सर्व नेते या बैठकीला उपस्थित आहेत.
राष्ट्रीय संघटना महासचिवही उपस्थित : भाजपानं राज्य कार्यालयात विधिमंडळ पक्षाच्या सभेचे आयोजन केले असून, या सभेसाठी आमदार आणि विधान परिषद सदस्यांना आमंत्रित करण्यात आलं आहे. राष्ट्रीय संघटना महासचिव बी. एल. संतोष हे देखील राज्य कार्यालयात उपस्थित आहेत.
भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मुझ पर विश्वास जताते हुए #भाजपा_बिहार_विधानमंडल_दल के #नेता का दायित्व सौंपने पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) April 14, 2026
यह मेरे लिए केवल एक पद नहीं, बल्कि बिहार की जनता की सेवा, उनके विश्वास और सपनों को साकार करने का एक पवित्र अवसर है। मैं… pic.twitter.com/s4w1rlR2DU
माझ्यासाठी हे केवळ एक पद नाही - सम्राट चौधरी : नवीन मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाल्यानंतर सम्राट चौधरी म्हणाले, "मी भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रीय नेतृत्वाचं मनःपूर्वक आभार मानतो. माझ्यासाठी हे केवळ एक पद नसून, बिहारच्या जनतेचा विश्वास आणि स्वप्ने पूर्ण करण्याची एक पवित्र संधी आहे. मी पूर्ण निष्ठा, समर्पण आणि प्रामाणिकपणानं लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा संकल्प करतो."
