प्रियकरासोबत पत्नीला पकडलं रंगेहात: पत्नीनं पतीचे ग्राइंडरनं केले तुकडे; गोणीत भरुन फेकले धार्मिकस्थळाबाहेर
पत्नीला प्रियकरासोबत रंगेहात पकडल्यानंतर पतीनं ही बाब कुटुंबीयांना सांगण्याची धमकी दिली. त्यामुळे संतापलेल्या पत्नीनं प्रियकरासोबत मिळून पतीचा काटा काढला.
Published : December 22, 2025 at 5:54 PM IST
लखनऊ : गोणीत मानवी अवयवांचे तुकडे आढळून आल्यानं संभलमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी मारेकऱ्यांना अटक करण्यात यश मिळवलं आहे. मात्र मारेकऱ्यांनी दिलेल्या कबुलीमुळे पोलीसही चक्रावले आहेत. पत्नीला रात्री प्रियकरासोबत रंगेहात पकडल्यानं झालेल्या वादात पत्नीनं प्रियकराशी मिळून पतीचा खून केल्याचं उघडकीस आलं. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर पोलीसही चक्रावून गेले आहेत. राहुल असं पत्नीनं हत्या केलेल्या पत्नीचं नाव आहे. तर रूबी असं मारेकरी पत्नीचं नाव आहे.
गोणीत आढळून आले मानवी अवयव : चांदौसी पोलीस ठाण्याच्या परिसरात सात दिवसांपूर्वी गोणीत मानवी अवयव आढळून आले होते. त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणी चांदौसी पोलिसांनी कसून तपास करत मारेकऱ्यांना बेड्या ठोकल्या आहेत. मात्र यात रंगेहात प्रियकरासोबत पकडल्यानंतर पत्नीनच प्रियकराच्या मदतीनं पतीचा खून केल्याचं उघड झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. पत्नी आणि तिच्या प्रियकराचे प्रेमसंबंध उघडकीस आल्यानंतर त्यांनी हे भयानक कांड केलं आहे. मारेकरी महिलेच्या मुलीनं तिच्या आईचं दुष्कृत्यही उघड केलं. पोलिसांनी पत्नीला तिच्या प्रियकर आणि इतर एका मारेकऱ्याला अटक केली आहे. सध्या त्यांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती चांदौसी पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अनुज कुमार तोमर यांनी दिली आहे.
धार्मिकस्थळाच्या बाहेर आढळले मानवी अवयव : "पत्रोआ रोडवरील धार्मिकस्थळाच्या बाहेर 15 डिसेंबरला एका गोणीत मानवी अवयव आढळले. या गोणीत विच्छेदित हात, पाय आणि मांसाचे तुकडे आढळल्यानं मोठी खळबळ उडाली. एका हातावर 'राहुल' असा टॅटू होता. मृतदेहाची ओळख पटवण्याचं अवघड काम पोलिसांकडून सुरू होतं. दरम्यान, चुन्नी इथला राहुल बेपत्ता झाल्याचं समोर आलं. या माहितीच्या आधारे केलेल्या तपासात राहुलची हत्या झाल्याचं उघड झालं," अशी माहिती चांदौसी पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अनुज कुमार तोमर यांनी दिली.
राहुलची पत्नी रूबीला प्रियकरासोबत पकडलं रंगेहात : प्राथमिक तपासात राहुलची पत्नी रुबीची भूमिका संशयास्पद आढळली. तिची अनेक वेळा चौकशी करण्यात आली, मात्र तिनं परस्परविरोधी जबाब दिले. त्यामुळे पोलिसांच्या तिच्यावर संशय बळावला. तिला पोलिसी खाक्या दाखवत विचारपूस केली असता, तिनं धक्कादायक माहिती दिली. त्यात आणखी दोन मारेकऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आलं. घटनेच्या रात्री राहुलनं त्याची पत्नी रूबीला तिचा प्रियकर गौरवसोबत रंगेहात पकडलं होतं. पत्नीला प्रियकरासोबत रंगेहात पकडल्यानं रूबी आणि त्याचा जोरदार वाद झाला. राहुलनं सकाळी कुटुंबाला हे सांगण्याची धमकी दिली. त्यानंतर मारेकऱ्यांनी राहुलचा काटा काढला, अशी माहिती चंदौसी कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार तोमर यांनी दिली.
घरात खून करुन ग्राइंडरनं केले मृतदेहाचे तुकडे : "आरोपीच्या जबाबातून खून घरातच झाल्याचं उघड झालं. त्यानंतर मृतदेहाचे तुकडे करून ग्राइंडरनं कापण्यात आले. प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये पॅक करुन विविध ठिकाणी फेकण्यात आले. राहुलच्या शरीराचे अनेक भाग अद्याप सापडलेले नाहीत. राहुल हा बूट विक्रेता होता. त्याला दोन लहान मुलं आहेत. त्याच्या मुलीच्या जबाबातूनही अनेक धक्कादायक घटना उघड झाल्या आहेत. त्याची पत्नी रूबी आणि तिच्या प्रियकराला अटक करण्यात आली आहे," अशी माहितीही पोलीस निरीक्षक तोमर यांनी यावेळी दिली.
