वेतन घोटाळा प्रकरण : बिहार सरकारनं 10.3 लाख शिक्षक आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांचं वेतन थांबवलं
नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या अहवालाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आल्याचं उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव यांनी सांगितलं. याबाबतचा अविनाश कुमार यांचा रिपोर्ट....
Published : October 15, 2026 at 8:42 PM IST
पाटणा: बिहार सरकारनं जवळपास 10.3 लाख शिक्षक आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांचे वेतन पुढील आदेशापर्यंत थांबवलं आहे. बिहार सरकारच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (CAG) अहवालाच्या आधारे, वित्त विभागानं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 9 लाख शिक्षक आणि 1 लाख 30 हजार पोलिसांचे पगार सध्या थांबवण्यात आले आहेत. पाटणा, भागलपूर, औरंगाबाद, सुपौल, बांका आणि समस्तीपूरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये अयोग्य वेतन दिल्याचं वृत्त आल्यानंतर वित्त सचिव विनय कुमार यांनी हा निर्णय घेतला. दोन्ही विभागांना सखोल चौकशीचे आदेश देणारे पत्र पाठवण्यात आलं आहे.
काय म्हणाले अर्थमंत्री? : नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या अहवालाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आल्याचं उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव यांनी सांगितलं. तसंच सार्वजनिक निधी सरकारी तिजोरीत जमा होतो आणि त्याचा गैरवापर होणार नाही, याची खात्री करून त्याचा विवेकपूर्ण वापर केला पाहिजे. यासाठी संविधानात तरतूद आहे. कॅगची स्थापना करण्यात आली आहे आणि त्यांच्या अहवालाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
"प्रत्येक राज्यात, महालेखापरीक्षकांचा अहवाल कॅगकडे जातो. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर तो विधानमंडळासमोर सादर केला जातो. बिहारच्या महाधिवक्त्यांच्या अहवालात अनियमितता निदर्शनास आणल्या गेल्या आणि म्हणूनच आम्ही हा निर्णय घेतला." - बिजेंद्र प्रसाद यादव, उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री, बिहार
महालेखापरीक्षकांच्या अहवालातून अनेक धक्कादायक खुलासे : हे शिक्षक आणि पोलीस अधिकाऱ्यांशी संबंधित पगार घोटाळ्याचं प्रकरण आहे. महाधिवक्त्यांच्या ऑडिटमध्ये असं समोर आलं आहे की, एचआरएमएस (HRMS) आणि सीएफएम (CFMs) पोर्टल हॅक करून फसवणूक करण्यात आली होती. कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी एचआरएमएस पोर्टलवर जास्त पगार नोंदवण्यात आला होता. इतकंच नाही, तर संगनमताने फसवणुकीचे पेमेंट करण्यात आले होते.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या गृह जिल्ह्यातही अनियमितता : महालेखापरीक्षकांनी आपल्या अहवालात म्हटलं आहे की, 56000 कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात 6 लाख ते 9 लाख रुपयांची फसवणूक करून रक्कम जमा करण्यात आली होती. पाटणा शहरातील फतेह नारायण सिंह अकादमी शाळेत 76.71 लाख रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला. उपमुख्यमंत्र्यांचा गृह जिल्हा असलेल्या सुपौलमध्ये, लिपिक मोहम्मद हसरतमुलनं 11 शिक्षकांसाठी बनावट ओळखपत्रे तयार करून 1.83 कोटी रुपये आपल्या आई आणि सासूच्या नावं हस्तांतरित केले. समस्तीपूर आणि बांका इथंही अशीच प्रकरणे समोर आल्याने सरकारने त्यांचे वेतन तात्पुरते स्थगित केलं आहे.
चौकशीनंतर दोषींवर कारवाई केली जाईल : उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव यांनी हे प्रकरण गांभीर्यानं घेतलं असून चौकशीचं आदेश दिले आहेत. अर्थसचिव स्तरावरून दोन्ही विभागांना चौकशी करण्यास सांगणारी पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. चौकशीनंतरच शिक्षक आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पगार दिले जातील. उपमुख्यमंत्र्यांनी असंही म्हटलं आहे की, चौकशीनंतर दोषी आढळलेल्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
हेही वाचा :
- न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन हेतुपुरस्सर नव्हते; केंद्रीय गृहसचिवांनी सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागितली
- धर्मांतरानंतर आरक्षणाचा फायदा घेता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
- Sringeri Vote Count Footage : सर्वोच्च न्यायालयाने मतमोजणीच्या व्हिडिओवरुन निवडणूक आयोगाला सुनावलं, काय म्हटलं?
Conclusion: