एसटीएफनं मोहम्मद सलाउद्दीनला ठोकल्या बेड्या: आत्मघातकी हल्ल्याची करत होता तयारी, न्यायालयानं ठोठोवली कोठडी
मोहम्मद सलाउद्दीन याला एसटीएफच्या जवानांनी उधमसिंहनगर जिल्ह्यातील गदरपूर इथून अटक केली आहे. त्याला न्यायालयात हजर केलं असता, न्यायालयानं त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवलं आहे.
Published : June 19, 2026 at 1:51 PM IST
देहरादून : देशविघातक कारवायात अडकलेल्या मोहम्मद सलाउद्दीन याला एसटीएफच्या जवानांनी उधमसिंहनगर जिल्ह्यातील गदरपूर इथून अटक केली आहे. त्याला न्यायालयात हजर केलं असता, न्यायालयानं त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवलं आहे. मोहम्मद सालउद्दीन हा आत्मघातकी हल्ल्याची तयारी करत होता, असं प्राथमिक तपासून उघड झालं आहे. त्याच्या प्रशिक्षणाचे व्हिडिओ देशातील आणि परदेशातील 'हँडलर्स'ना पाठवत होता, असंही तपासात स्पष्ट झालं.
#UttarakhandPolice STF ने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रभावित कर देशविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में मो सलाउद्दीन को गदरपुर, ऊधमसिंहनगर से गिरफ्तार किया— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) June 18, 2026
जांच में विदेशी हैंडलरों से संपर्क के तथ्य सामने आए। निशानदेही पर पिस्तौल,कारतूस, डेटोनेटर बरामद pic.twitter.com/AaT6dEkjJO
मोहम्मद सलाउद्दीनची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी : एसटीएफचे एसएसपी अजय सिंह यांनी सांगितलं की, "प्राथमिक तपासावरून असे दिसून येते की, मोहम्मद सलाउद्दीन एका मोठ्या स्फोटाचा कट रचण्याच्या टोळीत सहभागी होता. यासाठी तेलंगणा इथल्या जुबेर नावाच्या व्यक्तीनं त्याला चार डिटोनेटर्स आणि आर्थिक मदत पुरवली. या डिटोनेटर्सचा नेमका वापर कशासाठी होणार होता, संभाव्य लक्ष्य काय होते, याचा तपास सुरक्षा दलाची यंत्रणा करत आहेत. वेळेवर कारवाई झाली नसती, तर एखादी मोठी दुर्घटना घडली असती, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे."
आत्मघातकी हल्ल्याची करत होता तयारी, एसटीएफचा खुलासा : एसटीएफच्या तपासात असं निष्पन्न झालं की, "सलाउद्दीन धावणं, पुश-अप्स काढणं आणि इतर शारीरिक हालचालींचे व्हिडिओ नियमितपणे रेकॉर्ड करून आपल्या हँडलर्सना पाठवत असे. तो टेलिग्राम आणि सिग्नलसारख्या 'एनक्रिप्टेड' प्लॅटफॉर्मवरून संशयित दहशतवाद्यांच्या संपर्कात होता. चॅटिंगदरम्यान आपण कोणत्याही कामगिरीसाठी सक्षम असल्याचा दावा तो करत असे. चौकशीदरम्यान असंही समजलं की, विविध ठिकाणी धार्मिक स्थळं पाडण्याच्या घटनांमुळे तो अत्यंत व्यथित झाला होता."
सलाउद्दीनचा मोबाईल, डिजिटल पुराव्यांची फॉरेन्सिक तपासणी : कट्टरपंथी घटकांनी सोशल मीडियाद्वारे त्याच्यावर प्रभाव टाकल्यानंतर हळूहळू त्याची मानसिकता कट्टरपंथी बनवली. त्यानंतर तो राष्ट्रविरोधी आणि 'जिहादी' मजकूर असलेल्या अनेक ऑनलाइन ग्रूपमध्ये सक्रिय झाला. त्याच्या मोबाईल फोनच्या तपासणीदरम्यान जिहाद, शहादत आणि कट्टरपंथी विचारसरणीशी संबंधित साहित्य सापडल्यानंतर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली. तपास यंत्रणा सध्या त्याचे संपर्क, ऑनलाइन नेटवर्क आणि आंतरराज्यीय संबंधांचा तपास करत आहे. मोबाईल फोन आणि इतर डिजिटल पुराव्यांची फॉरेन्सिक तपासणीही सुरू आहे. त्यातून मिळणाऱ्या पुराव्याच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
एसटीएफकडून रामपूरच्या तरुणाची चौकशी : अटक करण्यात आलेला आरोपी मोहम्मद सलाउद्दीन याच्या मोबाईल फोनच्या तपासणीदरम्यान, इंस्टाग्राम, टेलिग्राम आणि सिग्नलसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अनेक संशयास्पद चॅट्स आणि ग्रुप्स आढळून आले. जिहाद, शहादत आणि राष्ट्रविरोधी विचारसरणीशी संबंधित मजकूर शेअर केल्याचे पुरावेही समोर आले. प्राथमिक तपासातून असंही समोर आलं की, "आरोपी तरुणांना प्रभावित करून त्यांना अतिरेकी विचारसरणीकडं वळवण्याचा प्रयत्न करत होता. चौकशीदरम्यान त्याच्या संपर्कातील व्यक्तींची माहिती मिळाली, यातून उत्तर प्रदेशातील रामपूर येथील 'अताउल्ला समीर' या तरुणाचं नाव समोर आलं. त्यानंतर, एसटीएफच्या एका विशेष पथकानं रामपूरमध्ये छापा टाकला. समीरला चौकशीसाठी देहरादूनला आणलं आहे. एसटीएफच्या कार्यालयात विविध सुरक्षा संस्था आणि गुप्तचर विभागांनी त्याची कसून चौकशी केली.
तरुणांना कट्टर धार्मिक विचारसरणीकडं ओढण्याचा कट उघड : तपासात असं निष्पन्न झालं की, या नेटवर्कशी संबंधित व्यक्ती समीरला देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त करत होत्या. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्याच्या मनात मूलतत्त्ववादी आणि जिहादी विचारसरणी रुजवण्याचे तसेच त्याला सामाजिक सलोखा, राष्ट्रीय एकात्मता आणि देशाच्या सुरक्षेविरुद्ध भडकवण्याचे प्रयत्न केले जात होते. सविस्तर चौकशी आणि तांत्रिक विश्लेषणानंतर समीरला त्याच्या कुटुंबीयांच्या स्वाधीन करण्यात आलं. एसटीएफनं त्याचा मोबाईल फोन फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवला आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती एसटीएफच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
सोशल मीडियावर एसटीएफची नजर: एसटीएफचे एसएसपी अजय सिंह यांनी सांगितलं "सलाउद्दीन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे इतर तरुणांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करत होता. त्याचबरोबर, सोशल मीडियाचा वापर करून तरुणांना धार्मिक कट्टरतावादी करत होता. अशा सगळ्यांवर लक्ष ठेवलं जात आहे." — अजय सिंह, एसएसपी, एसटीएफ
का केलं सलाउद्दीनला अटकं : उत्तराखंड एसटीएफनं गुरुवारी, 18 जूनला उधमसिंहनगर जिल्ह्यातील गदरपूर इथून सलाउद्दीनला अटक केली. तपासादरम्यान, एसटीएफला डिजिटल संवादातून अशी माहिती मिळाली की, त्यात शस्त्रं आणि स्फोटकांचा साठा व त्यांची ने-आण करण्याबाबत संशयास्पद चर्चा झाली होती. याच संदर्भात सलाउद्दीनला अटक करण्यात आली. आरोपीनं दिलेल्या माहितीच्या आधारे, एसटीएफच्या पथकानं बुधवारी रात्री उशिरा शोध मोहीम राबवली. या मोहिमेदरम्यान परदेशी बनावटीचं पिस्तूल, पाच जिवंत काडतुसं, चार डिटोनेटर्स आणि एके-४७ रायफलची दोन काडतुसं जप्त करण्यात आल्याची माहिती एसटीएफनं दिली आहे.
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