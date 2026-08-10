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"...कुणालाही सोडू नका", राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणात साधू-संत एकटवले, पंतप्रधानांकडे अशी मागणी

राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणामुळे सनातन धर्माला फटका बसतोय. त्यामुळे कुणालाही सोडू नये, अशी मागणी साधू-संतांकडून पंतप्रधानांकडे करण्यात आलीय.

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साधू-संतांकडून पंतप्रधानांकडे महत्त्वाची मागणी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2026 at 3:43 PM IST

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नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणाची साऱ्या देशभरात जोरदार चर्चा आहे. या प्रकरणावरुन विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडलंय. तर दुसऱ्या बाजूला देणगी चोरी प्रकरणात साधु-संत एकवटले. दिल्लीत सोमवारी 10 ऑगस्टला 100 पेक्षा अधिक संत-महंत आणि महामंडळेश्वरांनी बाराखंबा रोडवरील नेपाळी दूतावासासमोर आंदोलन केलं. तसेच या दरम्यान सर्व साधू-संत मंडळींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे महत्त्वाची मागणी केली. देणगी चोरी प्रकरणात सहभागी असलेल्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात पंतप्रधानांना निवेदन देण्यासाठी जमल्याचं साधू-संतांनी म्हटलं.

साधु-संतांची मागणी काय? :- राम मंदिर समितीतील या प्रकरणात सामील असलेल्या लोकांवर कारवाई करून त्यांना तुरुंगात पाठवलं पाहिजे, अशी मागणी इंद्रप्रस्थ पीठाचे संत जगद्गुरु स्वामी रामानुजार्चाय यांनी पंतप्रधान मोदींकडे केली.

"संतांना या प्रकरणामुळे कमी लेखलं जात आहे. त्यामुळे सनातन धर्माला फटका बसत आहे. त्यामुळे कुणालाही सोडू नये. तसंच कुणालाही पाठीशी घालू नये", असं ही स्वामी रामानुजाचार्य यांनी म्हटलं.

परवानगी नसल्याने साधू-संतांना रोखलं : दरम्यान पंतप्रधानांच्या निवासापर्यंत जाण्याची परवानगी नसल्याने पोलिसांनी साधू-संतांना मंडी हाऊसच्या पुढे जाऊ दिलं नाही. यावर आम्ही कायद्याचं पालन करणार असल्याचं साधू-संतांनी म्हटलं. आम्ही आमचा विरोध नोंदवलेला आहे. आम्हाला फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत आमचा मुद्दा पोहचवायचा होता. आम्ही हा मुद्दा या आंदोलनामार्फत पोहचवला आहे, असंही साधू-संतांनी स्पष्ट केलं.

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