साहित्य अकादेमी पुरस्कार 2025: हिंदीमध्ये ममता कालिया, मराठीत राजू बाविस्कर यांना पुरस्कार जाहीर
साहित्य अकादमीने २४ मान्यताप्राप्त भारतीय भाषांमधील 2025 सालासाठीचे वार्षिक 'साहित्य अकादमी पुरस्कार' जाहीर केले. यामध्ये जळगावचे लेखक राजू बाविस्कर यांनादेखील पुरस्कार जाहीर झाला.
Published : March 16, 2026 at 10:58 PM IST
नवी दिल्ली: साहित्य अकदामीच्या पुरस्कारांमध्ये आठ कविता संग्रह, चार कादंबऱ्या, सहा कथा संग्रह, दोन निबंध संग्रह, एक साहित्य समीक्षा ग्रंथ, एक आत्मचरित्र आणि दोन स्मरणिका (memoirs) यांचा समावेश आहे. दरवर्षी, साहित्य अकादमी एका विहित कार्यपद्धतीनुसार आपल्या 24 मान्यताप्राप्त भाषांमध्ये हे पुरस्कार प्रदान करते. साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 साठीची निवड प्रक्रिया जानेवारी 2025 मध्ये सुरू झाली.
30 जानेवारी 2025 रोजी यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली. या 24 भारतीय भाषांसाठीच्या पुरस्कारांच्या शिफारसी संबंधित निवड समित्यांनी (Jury Committees) सादर केल्या होत्या. पुरस्कार विजेत्या साहित्यिकाला कोरीव काम केलेली ताम्रपट, शाल आणि एक लाख रुपयांचा रोख पुरस्कार दिला जातो. 31 मार्च 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित केल्या जाणाऱ्या एका भव्य समारंभात विजेत्या लेखकांना प्रदान केले जाणार आहेत.
एस. तमिळसेल्वन् यांना त्यांच्या 'तमिळ सिरुकथैयिन थडंगल' (तमिळ लघुकथेचे ठसे) या पुस्तकासाठी 'साहित्य समीक्षा' या श्रेणीत साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. संस्कृती विभागाने जारी केलेल्या एका निवेदनानुसार, तमिळ श्रेणीमध्ये एकूण 14 पुस्तके सादर करण्यात आली होती. निवड समितीने एकमताने एस. तमिळसेल्वन् यांच्या 'तमिळ सिरुकथैयिन थडंगल' या पुस्तकाची या पुरस्कारासाठी निवड केली. एस. तमिळसेल्वन् हे सध्या 'तमिळनाडू प्रोग्रेसिव्ह रायटर्स अँड आर्टिस्ट्स असोसिएशन'चे अध्यक्ष आहेत. ही संस्था 'भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)' (CPI-M) या पक्षाशी संलग्न असलेली एक संघटना आहे. त्यांचा जन्म 27 मे 1954 रोजी, थूथुकुडी जिल्ह्यातील रागलपुरम गावात, षण्मुगम आणि सरस्वती या दाम्पत्याच्या पोटी झाला. तमिळसेल्वन् यांनी त्यांचे शालेय शिक्षण विरुधुनगर जिल्ह्यातील नेनमेनी गावात पूर्ण केले. त्यानंतर कोविलपट्टी महाविद्यालयातून पदवी प्राप्त केली. त्यांनी टपाल विभागात काम केले. त्यानंतर काही काळ सैन्यात सेवा बजावली. पुन्हा टपाल विभागात रुजू झाले. विशेष म्हणजे, लेखक कोनांगी आणि नाट्य कलाकार एस. मुरुगाबूपाथी हे त्यांचे बंधू आहेत.
पुरस्कार विजेते साहित्य प्रकार, पुस्तके, भाषा आणि लेखक यांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:
साहित्य प्रकार (कविता)
श्रेष्ठ कविता (बंगाली) — प्रसून बंदोपाध्याय; ठाकूर’ सतसई (डोग्री) — खजूर सिंग ‘ठाकूर’; भट्टखडकी (गुजराती) — योगेश वैद्य; नजदवनेकी पोत अलाव (काश्मिरी) — अली शैदा; पदपुराण (ओडिया) — गिरिजाकुमार बलियारसिंग; प्रस्थानचतुष्टये ब्रह्मघोषः (संस्कृत) — महामहोपाध्याय साधू भद्रेशदास; अनिमेश (तेलुगू) — नंदिनी सिधारेड्डी; सफर जारी है (उर्दू) — प्रीतपाल सिंग बेताब.
साहित्य प्रकार (कादंबरी)- कडी खेलारा साधू (आसामी) — देबब्रत दास; दोनाई लामा: मोनसे गाथोन (बोडो) — सहायसुली ब्रह्मा; Crimson Spring (इंग्रजी) — नवतेज सरना; मायामनुष्यर (मल्याळम) — एन. प्रभाकरन. शैली (कथा)
दादा सेरीसू तांडे (कन्नड), अमरेश नुगाडोनी, कंगलमद्रिब इफुट (मणिपुरी), हाओबाम नलिनी, सेफ्टी किट (पंजाबी), जिंदर, भरखामा (राजस्थानी), जितेंद्र कुमार सोनी, मिड बिरना चेन्ने साओन इनग सगाई (संताली), सुमित्रा सोरेन (भगवान सगाई), वाघनजी (वागं)
शैली (निबंध)
कोंकणी काव्येंरू रुपं आनी रुपकन (कोंकणी), हेन्री मेंडोन्का (एचेम पर्नल), नेपाळी पारंपारिक संस्कृती आणि सभ्यता को धुकुटी (नेपाळी), प्रकाश भट्टराई.
शैली (साहित्यिक टीका)
तमिळ सिरुकथायिन थदंगल (तमिळ), सा. तमिळसेल्वन.
शैली (आत्मचरित्र)
काळ्यानिळ्या रेषा (मराठी), राजू बाविस्कर.
शैली (संस्मरण)
जीते जी अलाहाबाद (हिंदी), ममता कालिया, धात्री पट सं गम (मैथिली) महेंद्र.