विद्यार्थ्याला येत होते पाकिस्तानमधून फोन, लॉजमध्ये केली आत्महत्या
अमन प्रजापती असं या विद्यार्थ्याचं नाव असून तो हरिसिंग गौर विद्यापीठात बी.टेकच्या अंतिम वर्षात शिकत होता.
Published : July 6, 2026 at 2:35 PM IST
सागर : मध्य प्रदेशातील बिना येथील छोटी बाजारियामधील लक्ष्मी लॉजमध्ये एका विद्यार्थ्यानं आत्महत्या केल्याचं वृत्त आहे. अमन प्रजापती असं या विद्यार्थ्याचं नाव असून तो हरिसिंग गौर विद्यापीठात बी.टेकच्या अंतिम वर्षात शिकत होता. तसंच तो अशोकनगर जिल्ह्यातील मुंगावलीचा रहिवासी होता. दरम्यान, सायबर फसवणूक आणि लोन एजंटांच्या दबावामुळं त्यानं हे टोकाचं पाऊल उचलल्याचा आरोप त्याच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.
लॉजमध्ये केली आत्महत्या : लॉजचं मालक राजू सोनकर यांनी सांगितलं, "21 वर्षीय अमन प्रजापती खोली क्रमांक 103 मध्ये राहत होता. त्याला प्रयागराजला जाणारी ट्रेन पकडायची होती. ट्रेन सुटण्यापूर्वी जेव्हा कर्मचारी त्याला उठवायला गेले, तेव्हा आतून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. खिडकीतून डोकावून पाहिल्यावर तो संशयास्पद अवस्थेत दिसला. त्यानंतर 112 डायल करा आणि छोटी बाजरिया पोलीस ठाण्याला माहिती देण्यात आली." याचबरोबर, या घटनेची माहिती त्याच्या कुटुंबाला मोबाईल फोनद्वारेही माहिती देण्यात आली. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर कुटुंब बिना इथं आलं. बिना येथील छोटी बाजरिया चौकीचे प्रभारी आर. के. झोरम म्हणाले, "संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. कुटुंबाचे जबाब आणि शवविच्छेदन अहवाल मिळाल्यानंतर काही माहिती समोर येऊ शकते."
सागरमधील विद्यापीठात शिकत होता : अमन प्रजापती हा हरिसिंग गौर विद्यापीठातील बी.टेकच्या अंतिम वर्षाचा विद्यार्थी होता आणि सागर येथील पोस्ट मॅट्रिक वसतिगृहात राहत होता. 2 जुलै रोजी, त्यानं कोणालाही न कळवता मुंगावली येथील आपल्या घरी जाण्याचा निर्णय घेतला. तो घरी किंवा सागरला कधीच परतला नाही. त्याच्या कुटुंबीयांनी सागरमधील गोपालगंज पोलीस ठाण्यात तो हरवल्याची तक्रार दाखल केली होती.
पाकिस्तानी नंबरवरून फोन : मृत अमनचा मोठा भाऊ सुनील प्रजापती यानं सांगितलं की, "पाकिस्तानी नंबरवरून फोन करून त्याची फसवणूक केली जात होती आणि त्याच्याकडून पैसे उकळले जात होते. इतकंच नाही तर लोन एजंट त्याला सतत त्रास देत होते. ही सर्व माहिती अमनच्या मोबाईल फोनमधून मिळाली आहे. तसंच अमननं या फसवणुकीबद्दल कुटुंबाला कधीच सांगितलं नाही. जर त्यानं सांगितलं असते, तर कदाचित तो आज आपल्यासोबत असता." तर पोलिसांनी सांगितलं की, "विद्यार्थ्याच्या मोबाईल फोनमध्ये पाकिस्तानी फोन नंबरवरून आलेल्या वारंवारच्या कॉल्स आणि चॅट्सचे रेकॉर्ड होते. ज्यामध्ये पाठवणाऱ्यांनी खंडणी न दिल्यास त्याच्या कुटुंबाचे फोटो ऑनलाइन प्रसारित करण्याची धमकी दिली होती. यामुळं तो विद्यार्थी घाबरला होता."
पोलीस ठाण्यात हरवल्याची तक्रार : सुनील प्रजापतीनं सांगितलं की, "2 जुलैच्या सकाळी अमन आपला मोबाईल घरी विसरून कुठंतरी गेला होता. अनेक ठिकाणी भावाचा शोध घेऊनही तो सापडला नाही, त्यामुळं सागरच्या गोपालगंज पोलीस ठाण्यात हरवल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती." दरम्यान, अमन चार भावांमध्ये सर्वात लहान होता. अमनचा भाऊ प्रितेशचे लग्न 7 जुलैला होणार होते. त्यामुळं त्याच्या घरी लग्नाची तयारी सुरू होती.
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