दुर्मीळ आजाराने ग्रस्त ११ वर्षाच्या मुलाला आईने किडनी देऊन दिला पुनर्जन्म

उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर जिल्ह्यात राहणाऱ्या एका कामगाराच्या ११ वर्षांच्या मुलाला जन्मजात किडनीचा त्रास होता. त्याला त्याच्या आईने स्वतःची किडनी देऊन (Kidney Transplant) पुनर्जन्म दिलाय.

first kidney
दिल्लीत एका मुलाचे किडनी प्रत्यारोपण करणारी टीम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 25, 2025 at 8:39 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली : सफदरजंग रुग्णालयाने ११ वर्षांच्या मुलावर यशस्वीरित्या किडनी प्रत्यारोपण (Kidney Transplant) करून एक नवीन टप्पा गाठलाय. सफदरजंग रुग्णालयाचे संचालक डॉ. संदीप बन्सल यांनी सांगितलं की, हे केवळ सफदरजंग रुग्णालयासाठीच नाही तर कोणत्याही केंद्रीय सरकारी रुग्णालयात पहिल्यांदाच घडलं आहे. जिथे एखाद्या मुलाचे किडनी प्रत्यारोपण झाले आहे." सर्जिकल प्रत्यारोपण पथकाचे नेतृत्व डॉ. पवन वासुदेव, संचालक, प्राध्यापक आणि मूत्रविज्ञान आणि किडनी प्रत्यारोपण प्रमुख यांनी केलं होतं. त्यात मूत्रविज्ञानाचे प्राध्यापक डॉ. नीरज कुमार यांचा समावेश होता.

काय होता आजार? : मुलाच्या किडनी प्रत्यारोपण पथकाचे नेतृत्व डॉ. शोभा शर्मा, बालरोग नेफ्रोलॉजीच्या संचालक, प्राध्यापक आणि प्रभारी यांच्या नेतृत्वाखाली होते आणि त्यात सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. श्रीनिवास वरधन यांचाही समावेश होता. डॉ. पवन वासुदेव यांनी सांगितलं, "रुग्ण हा ११ वर्षांचा मुलगा होता आणि त्याला बायलॅटरल हाइपो डिस्प्लास्टिक किडनी डिजीज होता आणि तो आजार शेवटच्या टप्प्यात होता, हा किडनीचा आजार त्याला जन्मजात होता."

प्रतिक्रिया देताना डॉ. पवन वासुदेवा आणि डायरेक्टर प्रोफेसर (ETV Bharat)

मुलासाठी किडनी प्रत्यारोपण: डॉ. शोभा शर्मा यांनी सांगितलं, "सुमारे दीड वर्षांपूर्वी जेव्हा मुलाला गंभीर अवस्थेत सफदरजंग रुग्णालयाच्या बालरोग विभागात आणण्यात आलं होतं, त्यावेळी किडनी निकामी झाल्याचं निदान झालं आणि तेव्हापासून मुलाला बालरोग नेफ्रोलॉजी विभागाच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आलं होतं."

आईने मुलाला किडनी दान केली : डॉ. पवन वासुदेव यांनी सांगितलं, "बालरोग किडनी प्रत्यारोपण हे एक शस्त्रक्रिया आव्हान आहे आणि प्रौढ प्रत्यारोपणापेक्षा अनेक बाबतीत वेगळे आहे, ज्यामध्ये दात्याची किडनी प्राप्तकर्त्याच्या मुख्य रक्तवाहिनीशी जोडणे आणि प्रौढ किडनीला मुलाच्या शरीरात आरामात बसण्यासाठी जागा तयार करणे समाविष्ट आहे. या प्रकरणात, मुलाची 35 वर्षांची आई दाता होती. किडनी योग्यरित्या कार्य करू लागल्याचं पाहून आईला आनंद झाला. मुलगा आता बरा झाला आहे, त्याला लवकरच डिस्चार्ज देण्यात येईल."

प्रत्यारोपण मोफत करण्यात आले : किडनी प्रत्यारोपणाच्या प्रक्रियेला संचालक डॉ. संदीप बंसल, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. चारू बंबा आणि प्राचार्य डॉ. गीतिका खन्ना यांचे सतत सहकार्य लाभले. डॉ. संदीप बंसल यांनी सांगितलं, "खासगी रुग्णालयांमध्ये या प्रत्यारोपणाचा खर्च १५ ते २० लाख रुपये आहे. सफदरजंग रुग्णालयाने हे मोफत करण्यात आलं आहे. येथे सर्व आरोग्य सेवा मोफत आहेत.

Kidney Transplant
किडनी प्रत्यारोपण करणारे डॉक्टर (ETV Bharat)

स्वप्न सत्यात उतरले : खासगी क्षेत्रात अशा प्रक्रियेसाठी जास्त खर्च येईल हे जाणून, त्या कुटुंबाने सर्व आशा सोडून दिल्या होत्या. त्यांच्यासाठी हे स्वप्न सत्यात उतरले आहे. वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. चारू बंबा म्हणाल्या, "रुग्णालय मुलाला मोफत औषधे देणार आहे."

