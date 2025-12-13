ETV Bharat / bharat

इंडियन मिलिटरी अकादमीच्या पासिंग आउट परेडमधून उत्तीर्ण होणारी पहिली महिला अधिकारी 'सई जाधव'

महाराष्ट्राची 'सई जाधव' (Saee Jadhav) ही इंडियन मिलिटरी अकादमीमधून उत्तीर्ण होणारी पहिली महिला अधिकारी ठरली आहे.

डेहराडून (उत्तराखंड) : येथील इंडियन मिलिटरी अकादमी (आयएमए) च्या ९३ वर्षांच्या गौरवशाली इतिहासात एक नवीन आणि ऐतिहासिक अध्याय जोडला गेलाय. पहिल्यांदाच, एका महिला अधिकाऱ्याने देशातील प्रतिष्ठित लष्करी प्रशिक्षण संस्थेतून प्रशिक्षण पूर्ण केलं आणि ती सैन्यात सामील झाली आहे. महाराष्ट्रातील रहिवासी 'सई जाधव' (Saee Jadhav) हिने इंडियन मिलिटरी अकादमीमधून पदवी प्राप्त करून इतिहास रचला आहे. आयएमएमधून पदवी प्राप्त करणारी ती पहिली महिला लष्करी अधिकारी ठरली आहे.

सैन्यात अशी अधिकारी होणारी पहिली महिला : महाराष्ट्रातील कोल्हापूर येथील रहिवासी असलेल्या सई जाधव हिने अकादमीच्या इतिहासात स्वतःसाठी एक वेगळं स्थान निर्माण केलंय. खरं तर, ती इंडियन मिलिटरी अकादमीमधून पदवीधर होणारी आणि सैन्यात अधिकारी होणारी पहिली महिला ठरली आहे.

इंडियन मिलिटरी अकादमीच्या पासिंग आउट परेडमधून उत्तीर्ण होणारी पहिली महिला (ETV Bharat)

देशासाठी अभिमानाचा क्षण : १९३२ मध्ये स्थापन झालेल्या या भारतीय लष्करी अकादमीने सुमारे ६७,००० अधिकारी कॅडेट्सना प्रशिक्षण देऊन भारतीय सैन्याला बळकटी दिली आहे. त्यांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखादी महिला अधिकारी लष्करी प्रशिक्षण पूर्ण करून सैन्यात सामील झाली आहे. हा केवळ अकादमीसाठीच नाही तर संपूर्ण देशासाठी अभिमानाचा आणि सन्मानाचा क्षण आहे.

परेडमध्ये प्रथमच महिला ऑफिसर परेड करणार : जून २०२६ मध्ये संपूर्ण बॅचमध्ये सर्व महिला असतील. येत्या जूनमध्ये होणाऱ्या पासिंग आउट परेडमध्ये प्रथमच महिला ऑफिसर कॅडेट्स परेड करतील आणि ही अकादमीची महिला अधिकाऱ्यांची पहिली बॅच असेल. सई जाधवने आधीच एकट्याने पासिंग आउट करून हा ऐतिहासिक पराक्रम केलाय. पासिंग आउट होणारी ती एकमेव महिला ऑफिसर कॅडेट असल्यानं, ती औपचारिक पासिंग आउट परेडचा भाग नव्हती. परंतु, पायपिंग समारंभात, तिच्या कुटुंबातील सदस्यांनी तिच्या खांद्यावर तारे सजवून हा ऐतिहासिक क्षण अधिक भावनिक आणि संस्मरणीय बनवला.

कुटुंबातील चौथी पिढी : सई जाधवची लष्करी सेवा ही केवळ वैयक्तिक कामगिरी नाही तर कौटुंबिक परंपरेचा एक भाग आहे. भारतीय सैन्यात सेवा देणारी ही त्यांच्या कुटुंबातील चौथी पिढी आहे. तिचे पणजोबा ब्रिटिश सैन्यात होते, तर आजोबा आणि वडील भारतीय सैन्यात अधिकारी होते. सध्या तिचे वडील संदीप जाधव हे देखील भारतीय सैन्यात अधिकारी म्हणून काम करतात.

एसएसबीद्वारे निवड : सई जाधव ही मूळची महाराष्ट्राची आहे. तिच्या वडिलांच्या लष्करी सेवेमुळं देशाच्या विविध भागात तिनं शिक्षण घेतलं. पदवी प्राप्त केल्यानंतर, तिनं अखिल भारतीय स्तरावरील परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि नंतर, एसएसबीद्वारे निवड झाल्यानंतर, तिने भारतीय लष्करी अकादमीमध्ये प्रवेश केला. सईने अकादमीमध्ये सुमारे सहा महिने कठोर लष्करी प्रशिक्षण पूर्ण केलं.

प्रत्येक कुटुंबासाठी अभिमानाचा क्षण : यावेळी सई जाधव म्हणाली, "पहिली महिला अधिकारी म्हणून अकादमीतून पदवी प्राप्त करणं ही अभिमानाची गोष्ट आहे. आता तिला जेंटलमन कॅडेट ऐवजी ऑफिसर कॅडेट म्हणून संबोधलं जाणं हा देखील एक ऐतिहासिक बदल आहे." हा क्षण केवळ तिच्या कुटुंबासाठीच नाही तर ज्या कुटुंबाची मुले आज सैन्यात भरती होत आहेत, त्या प्रत्येक कुटुंबासाठी अभिमानाचा क्षण आहे.

प्रादेशिक सैन्यात अधिकारी : सईचे वडील संदीप जाधव म्हणाले, "मी सैन्यात अधिकारी म्हणून काम करतो. प्रादेशिक सैन्यात यापूर्वी महिला अधिकारी होत्या, तरी माझी मुलगी भारतीय लष्करी अकादमीतून पदवीधर होणारी आणि प्रादेशिक सैन्यात अधिकारी म्हणून सामील होणारी पहिली महिला अधिकारी ठरली आहे. या गोष्टीचा मला अभिमान आहे."

