ETV Bharat / bharat

शबरीमला सोनं चोरी प्रकरण : ईडीला मनी लाँड्रिंगची चौकशी सुरू करण्यास न्यायालयाची परवानगी

न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी एक मोठा राजकीय आणि कायदेशीर धक्का मानला जात आहे.

Sabarimala Gold Theft : ED Gets Court Nod To Launch Full-Scale Probe Into Money Laundering
शबरीमला सोनं चोरी प्रकरण : ईडीला मनी लाँड्रिंगची चौकशी सुरू करण्यास न्यायालयाची परवानगी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 19, 2025 at 3:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुअनंतपुरम/कोल्लम : दक्षिण भारतातील प्रसिद्ध शबरीमला मंदिरातील कथित सोनं चोरी प्रकरणी देशभरात खळबळ उडाली आहे. देशभरातून लाखो भाविक दरवर्षी याठिकाणी दर्शनाला येत असतात. दरम्यान, कोल्लम दक्षता न्यायालयानं शबरीमला मंदिरातील कथित सोने चोरी प्रकरणात मनी लाँड्रिंगची चौकशी सुरू करण्याची अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) परवानगी दिली आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) तीव्र विरोधाला फेटाळून लावत, न्यायालयानं दोन मुख्य एफआयआर आणि साक्षीदारांच्या जबाबांसह या प्रकरणातील सर्व संबंधित कागदपत्रं ईडीला सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळं न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी एक मोठा राजकीय आणि कायदेशीर धक्का मानला जात आहे.

मंदिरातील कथित सोनं चोरी प्रकरण : मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) ईडीचा हस्तक्षेप त्यांच्या प्रथमदर्शनी निष्कर्षांवर आधारित आहे की, गुन्ह्यातून मिळालेले पैसे आरोपींनी लाँड्रिंग करून बेकायदेशीर मालमत्तेत रूपांतरित केले आहेत. एजन्सीनं न्यायालयाला आश्वासन दिलं आहे की, संवेदनशील कागदपत्रांचा तपास काटेकोरपणे केला जाईल आणि तो गोपनीय ठेवला जाईल. दरम्यान, संपूर्ण राज्याला हादरवून टाकणारे हे प्रकरण शबरीमला मंदिराच्या उच्च-सुरक्षा असलेल्या स्ट्राँगरूम आणि पवित्रस्थान (श्रीकोविल) मधून सोनं आणि चांदीच्या कथित चोरीशी संबंधित आहे. दरम्यान, 2017-2019 च्या सुमारास घडलेल्या कथित चोरीच्या दोन प्रकरणांसंबंधीत हा तपास आहे. मंदिराच्या द्वारपालकांच्या (रक्षक देवता) मूर्तींमधून सोनं गायब होणं आणि मंदिराच्या दाराच्या चौकटींसाठी सोन्याच्या मुलामाचा गैरवापर केल्याचं हे प्रकरण आहे. तसंच दक्षता तपासात नूतनीकरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सोन्यात लक्षणीय तफावत आढळून आली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मौल्यवान धातू काढून टाकला आणि त्याऐवजी निकृष्ट दर्जाचा तांब्याचा मुलामा लावला, असा आरोप करण्यात आला आहे.

मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार : मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी, तसंच त्रावणकोर देवस्वोम बोर्डाचे माजी अध्यक्ष ए. पद्मकुमार आणि एन. वासू यांच्यासह अनेक प्रभावशाली व्यक्तींची याप्रकरणी सध्या चौकशी सुरू आहे. दरम्यान, आता ईडीच्या तपासामुळं नवीन माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. कारण, ईडीला पैशांच्या गुन्ह्यांचा मागोवा घेण्याचे, बेनामी व्यवहारांची ओळख पटवण्याचे आणि संबंधितांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार आहेत. तसंच ईडी एफआयआरच्या आधारे नवीन खटला दाखल करण्याची तयारी करत आहे. देवस्वोम बोर्डाच्या अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आता कठोर चौकशी आणि मालमत्ता जप्तीची शक्यता आहे.

हेही वाचा :

  1. सर्वोच्च न्यायालयानं 2025 मध्ये कोणते प्रमुख 10 निकाल दिले? जाणून घ्या, सविस्तर
  2. उस्मान हादीच्या मृत्यूनंतर आंदोलकांचा दोन वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयावर हल्ला; चार तासानंतर 25 पत्रकारांची सुटका
  3. कोल्हापूर : घरवाटणीच्या वादातून मुलानं स्वत:च्या आई-वडिलांना संपवलं; खून करून आरोपी पोलीस ठाण्यात हजर

TAGGED:

शबरीमला मंदिर
ईडी
मनी लाँड्रिंग
SABARIMALA GOLD THEFT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.