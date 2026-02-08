रशियातील वैद्यकीय महाविद्यालयात किशोरवयीन मुलाचा घुसून चाकू हल्ला, चार भारतीय विद्यार्थी जखमी
किशोरवयीन मुलानं रशियातील वैद्यकीय विद्यापीठाच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर चाकूनं हल्ला केला. यामध्ये चार भारतीय विद्यार्थ्यांसह सहा जण जखमी झालेत.
Published : February 8, 2026 at 11:18 AM IST
नवी दिल्ली- रशियामध्ये वैद्यकीय उच्च शिक्षण घेण्याचे भारतीयांचे प्रमाण दरवर्षी वाढत असातना चिंताजनक बातमी आहे. रशियामधील बाश्कोर्तोस्तान रिपब्लिकमधील विद्यापीठात सहा जणांवर चाकू हल्ला झाला. या हल्ल्यात चार भारतीय विद्यार्थी जखमी झाले आहेत, अशी माहिती मॉस्कोमधील भारतीय दुतावासानं दिली.
मॉस्कोमधील भारतीय राजदूत कार्यालयानं एक्स मीडियातील पोस्ट करून विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्याची पुष्टी केली. पोस्टमध्ये म्हटले, उफामध्ये हल्ल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. काहीजण जखमी झालेत. त्यात चार भारतीय विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. राजदूत कार्यालय हे यंत्रणा आणि कझान राजदूत कार्यालयाच्या संपर्कात आहे. जखमींना मदत केली जात आहे.
An unfortunate incident of attack has occurred in Ufa. Several persons including four Indian students have been injured. The Embassy is in touch with the authorities and the officials from the Consulate in Kazan are on their way to Ufa to provide assistance to the injured…— India in Russia (@IndEmbMoscow) February 7, 2026
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार किशोरवयीन मुलगा हा चाकू हातात घेऊन बाश्कोर्तोस्तान प्रजासत्ताकमधील उफा येथील राज्य वैद्यकीय विद्यापीठाच्या वसतिगृहात शिरला. त्यानं तेथील विद्यार्थ्यांवर हल्ला करून अनेकांना चाकूनं भोसकलं, असे रशियाच्या गृह मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
हल्लेखोरदेखील गंभीर जखमी- अटक करण्याकरिता आलेल्या दोन पोलीस अधिकाऱ्यांनाही किशोरवयीन मुलानं चाकूनं भोसकलं. संशयितानं स्वतःलाही शारीरिक इजा पोहोचवून जखमी करण्याचा प्रयत्न केल्याचं गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मेजर जनरल इरिना व्होल्क यांनी म्हटलं. रशियाच्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं जखमी झालेल्या चार जणांवर वैद्यकीय उपचार केले जात असल्याचं सांगितलं. जखमीपैकी एकाची प्रकृती गंभीर आहे. तर इतर तिघांच्या प्रकृतीची गंभीरावस्था मध्यम स्वरुपाची आहे. हल्लेखोर हा 15 वर्षांचा आहे. त्याला गंभीर जखमी अवस्थेत स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
- बाश्कोर्तोस्तानची राजधानी उफा ही मॉस्कोपासून 1200 किमी अंतरावर आहे. हल्लेखोर किशोरवयीन हा बंदी असलेल्या नव-नाझी संघटनेचा सदस्य असल्याचं स्थानिक माध्यमानं म्हटलं आहे. त्यानं पीडितांच्या रक्तानं भिंतीवर काढलेल्या स्वस्तिकचा फोटोही शेअर केला होता. प्रत्यक्षदर्शींनुसार माहितीनुसार हल्ला झाल्यानंतर सर्वत्र रक्त पसरले होते.
सर्वाधिक कॅनडामध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांचा मृत्यू- केंद्र सरकारनं या आठवड्याच्या सुरुवातीला 2018 ते 2025 पर्यंत हिंसक हल्ल्यांमुळे झालेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची संसदेत माहिती दिली. सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार, कॅनडामध्ये 17 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर अमेरिकेत नऊ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. ऑस्ट्रेलियामध्ये तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. इतर अनेक देशांमध्येही असेच मृत्यू झाले आहेत. सरकार विदेशातील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देते. त्यांच्यावरील हिंसाचाराच्या घटनांवर लक्ष ठेवते, केंद्र सरकारनं संसदेत सांगितलं. "भारतीय उच्चायुक्त कार्यालये विदेशी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांशी नियमित संपर्क राखण्यासाठी पावले उचलतात. त्यांना येणारी आव्हाने, धोके आणि खबरदारी याबद्दल त्यांना शिक्षित करण्यासाठी त्यांच्यासोबत पूर्व-ओरिएंटेशन सत्र आयोजित करते. तसेच वेळोवेळी सल्ला देते", असे परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी एआयएमआयएम खासदार ओवैसी यांच्याअतारांकित प्रश्नावरील उत्तरात संसदेत सांगितलं.