झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या मातोश्री रुपी सोरेन यांचे दीर्घ आजारानंतर निधन
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या मातोश्री रुपी सोरेन यांचं निधन झालंय. दीर्घ आजारानंतर आज त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
Published : October 7, 2026 at 10:17 PM IST
रांची: पद्मभूषण पुरस्कार विजेते आणि दिवंगत शिबू सोरेन यांच्या पत्नी आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या मातोश्री रुपी सोरेन यांचं निधन झालंय. दीर्घ आजारानंतर आज त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्या रांचीमधील 'हिल व्ह्यू हॉस्पिटल'मध्ये उपचार घेत होत्या. श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याने 18 सप्टेंबर रोजी त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. जेएमएमचे (JMM) प्रवक्ते मनोज पांडे यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला.
7 ऑक्टोबर रोजी प्रकृती अचानक खालावली : रुग्णालयात असताना त्यांची प्रकृती चढ-उतार दर्शवत होती. शरीरातील अनेक अवयव निकामी होण्याच्या (मल्टी ऑर्गन कॉम्प्लिकेशन्स) समस्येमुळे त्यांना अनेकदा व्हेंटिलेटरवर ठेवावे लागले होते. 6 ऑक्टोबर रोजी त्यांची प्रकृती सुधारली असली तरी 7 ऑक्टोबर रोजी ती अचानक खालावली. त्यांना तातडीने व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले, परंतु त्यातून त्या सावरू शकल्या नाहीत.
1962 मध्ये शिबू सोरेन यांच्याशी त्यांचा विवाह : रुपी सोरेन या मूळच्या सेराईकेला येथील चांडिलच्या रहिवासी होत्या. 1962 मध्ये शिबू सोरेन यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला; लग्नापूर्वीचे त्यांचे नाव रुपी किस्कू असे होते. 'गुरुजी' (शिबू सोरेन) यांच्या संघर्षाच्या काळात अनेक कठीण प्रसंगांना तोंड देत त्यांनी आपले तीन मुलगे दिवंगत दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन आणि बसंत सोरेन तसेच मुलगी अंजनी सोरेन यांचा सांभाळ केला. आयुष्यात अनेक चढ-उतार येऊनही त्यांनी आपला साधेपणा आणि ठाम मूल्ये कधीही सोडली नाहीत.
शिबू सोरेन यांचे गेल्या वर्षी 4 ऑगस्ट रोजी निधन : या वृत्तानंतर 'प्रोजेक्ट भवन' येथे आज होणारी मंत्रिमंडळाची बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. 'दिशोम गुरु' शिबू सोरेन यांचे गेल्या वर्षी 4 ऑगस्ट रोजी निधन झाले होते. त्यांना मरणोत्तर पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते; हा सन्मान स्वीकारण्यासाठी खुद्द रुपी सोरेन राष्ट्रपती भवनात गेल्या होत्या. शिबू सोरेन यांच्या निधनानंतर त्यांची प्रकृती खालावत चालली होती आणि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन त्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी वारंवार हैदराबाद आणि दिल्लीला घेऊन जात असत.