एका डॉलरसाठी मोजावे लागतायत तब्बल ९०.२१ रुपये; रुपया सर्वात नीचांकी पातळीवर, तरीही 'ते' म्हणाले अजून झोप उडाली नाही
अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर गेला आहे. तज्ञांनी अशा क्षेत्रांकडे लक्ष वेधले ज्यांवर दबाव येऊ शकतो.
By ANI
Published : December 3, 2025 at 7:44 PM IST|
Updated : December 3, 2025 at 7:49 PM IST
नवी दिल्ली : परकीय निधीच्या मोठ्या प्रमाणात बाहेर जाण्यामुळे बुधवारी भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत मानसिकदृष्ट्या महत्त्वाचा ९० चा टप्पा ओलांडून घसरला. कच्च्या तेलाच्या किमती मजबूत असताना आणि भारत-अमेरिका व्यापार कराराभोवती अनिश्चितता जाणवत असताना ही घडामोड झाली. २०२५ मध्ये भारतीय रुपया सर्वात वाईट कामगिरी करणाऱ्या आशियाई चलनांपैकी एक आहे, ज्यामध्ये सुमारे ४-५% घसरण झाली. आज, प्रति अमेरिकन डॉलरला तब्बल ९०.२१ रुपये मोजावे लागत होते.
घसरत्या रुपयाचा फायदा काही क्षेत्रांना होऊ शकतो असं तज्ञांनी अधोरेखित केलं. एसबीआय सिक्युरिटीजचे फंडामेंटल रिसर्च प्रमुख सनी अग्रवाल म्हणाले की, घसरत्या रुपयाचा फायदा कोळंबी, कापड, आयटी, फार्मा, अभियांत्रिकी, धातू आणि ऑटो यासारख्या निर्यात-आश्रित क्षेत्रांना होऊ शकतो. मात्र, एफएमसीजी, प्लास्टिक पॉलिमर, तेल आणि वायू यासारख्या आयात-अवलंबित क्षेत्रांना खर्चाच्या दबावाचा सामना करावा लागण्याची अपेक्षा आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
कोटक सिक्युरिटीजच्या कमोडिटी आणि चलन प्रमुख अनिंद्या बॅनर्जी म्हणाल्या की, तेल, धातू आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या क्षेत्रांकडून स्थिर आयात मागणी, डॉलरची उपलब्ध तरलता शोषून घेत आहे. "नवीन उच्चांक असूनही, एकूण किंमत कृती सुव्यवस्थित राहते, आरबीआय कोणत्याही विशिष्ट पातळीला धरून ठेवण्याऐवजी अस्थिरता कमी करण्यासाठी निवडकपणे पाऊल टाकत आहे," बॅनर्जी यांनी ही बाब अधोरेखित केली.
एलकेपी सिक्युरिटीजच्या कमोडिटी आणि चलन विभागाचे संशोधन विश्लेषक जतीन त्रिवेदी म्हणाले की, धातू आणि बुलियनच्या विक्रमी उच्चांकामुळे भारताचे आयात बिल आणखी बिघडले आहे, "तर अमेरिकेतील वाढीव शुल्कामुळे निर्यात स्पर्धात्मकतेवर ताण येत आहे." "यामुळे जागतिक बाजारपेठा आणि खनिज इंधन, यंत्रसामग्री, विद्युत उपकरणे आणि रत्ने यासारख्या आयात-जड क्षेत्रांच्या तुलनेत समभागांमध्ये भावना कमकुवत राहिली आहे," असं ते म्हणाले.
भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया 90 च्या पुढे कमकुवत झाल्याबद्दल चिंता करण्याचं कारण नसल्याचं म्हटलय. ते म्हणाले की, चलनाची हालचाल व्यवस्थापित मर्यादेत आहे आणि त्यामुळे समष्टिगत आर्थिक ताण निर्माण झाला नाही. "यामुळे काही माझी झोप उडणार नाही," असं त्यांनी सीआयआय शिखर परिषदेच्या निमित्तानं बोलताना पत्रकारांना सांगितलं. सध्याच्या घसरणीच्या पातळीमुळे चलनवाढीचा दबाव वाढला नाही किंवा भारताच्या निर्यातीच्या गतीला कमी केले नाही यावर त्यांनी भर दिला. "आत्ताच त्यामुळे आपल्या निर्यातीवर किंवा महागाईवर कोणताही परिणाम होत नाही," असं ते म्हणाले.
The Rupee has hit 90+ against the Dollar today.— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) December 3, 2025
Fares even worse against some other currencies.
Not a word from the Finance Minister.
In 2014 bjp had promised Achche Din.
I guess it was for the others, not Indians.
For India, it is spy apps- spy saathi.
रुपयानं अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ९० पार केल्यानंतर शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले की, जगातील इतर काही चलनांच्या तुलनेत भारतीय चलन खूपच वाईट स्थितीत आहे. त्यांनी असेही म्हटलं की भाजपाचे "अच्छे दिन" चे आश्वासन कदाचित भारतीयांसाठी नव्हते. एक्सवरील एका पोस्टमध्ये ठाकरे म्हणाले की, डॉलर ९० रुपयांच्या वर गेल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून याबद्दल काहीही माहिती मिळाली नाही. "२०१४ मध्ये भाजपाने अच्छे दिनचे आश्वासन दिले होते. मला वाटते ते भारतीयांसाठी नाही तर इतरांसाठी होते," असं आदित्य ठाकरे म्हणाले.