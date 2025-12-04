ETV Bharat / bharat

“भारतीय चलनाला जगात कोणतंही मूल्य नाही”; रुपयाच्या घसरणीवर काँग्रेस अध्यक्षांची केंद्र सरकारवर टीका

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या सतत होणाऱ्या घसरणीवरून केंद्र सरकारवर टीका केली. ते संसदेत माध्यमांशी बोलत होते.

Mallikarjun Kharge
मल्लिकार्जुन खरगे (ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 4, 2025 at 1:26 PM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली : राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी गुरुवारी केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका केली. रुपया डॉलरच्या तुलनेत आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर घसरून ९० रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. सध्याच्या सरकारच्या काळात भारतीय चलनाचे जगात कोणतंही मूल्य नाही, असं काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी म्हटलं.

आपली आर्थिक स्थिती चांगली नाही : संसदेबाहेर माध्यमांशी बोलताना मल्लिकार्जून खरगे म्हणाले की, "सरकारी धोरणामुळं रुपया कमकुवत झाला आहे. भारतीय चलनाचं जगात कोणतंही मूल्य नाही. सरकारच्या धोरणामुळं रुपया कमकुवत होत आहे. जर त्यांचे धोरण चांगलं असतं तर रुपयाचं मूल्य वाढलं असते. यावरून दिसून येतं की, आपली आर्थिक स्थिती चांगली नाही. आपण स्वतःचे कौतुक करू शकतो. परंतु यावरून दिसून येतं की, आपल्या चलनाचं जगात कोणतंही मूल्य नाही."

अमेरिकन डॉलर ९०.२० रुपयांच्या आसपास : परकीय निधीच्या बाहेर जाण्यामुळं भारतीय रुपया आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर घसरला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ आणि भारत-अमेरिका व्यापार कराराभोवती अनिश्चितता जाणवत असताना ही घटना घडली. २०२५ मध्ये भारतीय रुपया सर्वात वाईट कामगिरी करणाऱ्या आशियाई चलनांमध्ये होता. त्यावेळी सुमारे ४-५ टक्क्यांनी घसरण झाली. गुरुवारी सकाळी, भारतीय रुपयाचा विनिमय दर अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ९०.३३ वर आहे.

डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे मूल्य किती? : काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी रुपयांच्या घसरणीच्या काळाची आठवण करून दिली. भाजपानं रुपयाच्या घसरत्या दराबद्दल संयुक्त पुरोगामी आघाडीची (यूपीए) खिल्ली उडवली होती. सध्याचा दर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वयापेक्षाही जास्त झाला आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं. पुढे तिवारी म्हणाले की, "यूपीए नेतृत्वाच्या काळात भाजपानं घसरत्या दराबद्दल सरकारची खिल्ली उडवली होती. भाजपाचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी २०१३ मध्ये म्हटलं होतं की, "संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सत्तेत आली तेव्हा डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे मूल्य राहुल गांधी यांच्या वयाच्या समतुल्य होते. आज ते सोनिया गांधींच्या वयाच्या समतुल्य आहे. ते लवकरच ते मनमोहन सिंग यांच्या वयाला स्पर्श करेल."

