रिल्स पाहून तत्काळ लग्न करण्यासाठी जोडपं पळालं अन् पोहचलं थेट सर्वोच्च न्यायालयात, काय आहे नेमकी भानगड?

सर्वोच्च न्यायालयात एक धक्कादायक प्रकरणाची माहिती वकिलांनी खंडपीठाला दिली. त्याची दखल सरन्यायाधीश यांनी देखील घेतली.

Supreme Court
फाईल फोटो - सर्वोच्च न्यायालय (Getty Images)
By Sumit Saxena

Published : March 21, 2026 at 8:38 AM IST

नवी दिल्ली - शुक्रवारी दिल्लीत एक विचित्र प्रकरण समोर आलं. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला एका वकिलानं एक धक्कादायक माहिती दिली. त्यांना न्यायालयाच्या कार पार्किंगमध्ये एक जोडपं भेटलं होतं. हे जोडपं पळून आलं होतं. सोशल मीडियावरील एका व्हिडिओमुळं निर्माण झालेल्या गैरसमजातून सर्वोच्च न्यायालयात ते जोडपं आलं होतं. त्यांना न्यायालयाच्या आवारात लग्न करता येईल, सरन्यायाधीशांच्या घरी जाता येईल आणि तत्काळ संरक्षणही मिळेल, असा तो गैरसमज होता.

वकिलानं सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पार्किंग लॉटमध्ये सापडलेल्या एका जोडप्याला संरक्षण देण्याची मागणी करणारी याचिका सादर केली. वकिलानं सांगितले की, १९ वर्षीय मुलगी बिहारची असून, २२ वर्षीय मुलगा हा उत्तर प्रदेशचा रहिवासी आहे. ते सर्वोच्च न्यायालयात आले होते.

वकिलांनी त्या जोडप्याला कार पार्किंगमध्ये पाहताच त्यांना काही प्रश्न विचारले. तेव्हा ती मुलगी म्हणाली की, माझे आई-वडील मला झाडाला लटकवणार होते.

वकिलानं खंडपीठाला माहिती दिली की, मुलगा आणि मुलीनं संरक्षणाची मागणी केल्यामुळं, त्या जोडप्याला त्यांनी इतर दोन वकिलांसोबत टिळक मार्ग पोलीस ठाण्यात नेलं होतं. मात्र, संरक्षण देण्याऐवजी पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप वकिलांनी केला.

सोशल मीडियावरील रील पाहून ते सर्वोच्च न्यायालया्च्या पार्किंगमध्ये आले होते. त्यांना इथं लग्न करायचं होतं, असं वकिलांनी सरन्यायाधीशांना सांगितलं. त्यावर CJI म्हणाले, "ही याचिका दाखल करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाची जागा होती." वकील म्हणाले की, मुलगी बिहार आणि मुलगा उत्तर प्रदेशचा असल्याने ही याचिका मी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली."

CJI यांनी सांगितलं, "दिल्ली उच्च न्यायालयानं हे प्रकरण हाताळलं नाही तर आमचे दरवाजे खुले आहेत." त्यावर या जोडप्याला संरक्षण देण्याची मागणी वकिलांनी केली. अशी काही प्रकरणं पंजाब आणि हरियाणात बघितल्याचं CJI यांनी सांगितलं.

सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की, जर उच्च न्यायालयानं दिलासा दिला नाही, तर पक्षकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यास स्वतंत्र आहेत. खंडपीठानं असंही सांगितलं की, या प्रकरणावर योग्य विचार करण्यासाठी ते संबंधित उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार (न्यायिक) यांच्याशी चर्चा करतील.

