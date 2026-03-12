ETV Bharat / bharat

ट्रेनमध्ये अन्न बंद केल्याच्या बातम्या अफवा! आयआरसीटीसी म्हणे, केटरिंग सेवा नेहमीप्रमाणे सुरूच

व्हीके भाटी यांनी सांगितलं की, सोशल मीडियावर आयआरसीटीसीने ट्रेनमध्ये अन्न बंद केल्याच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत, परंतु प्रत्यक्षात असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

Rumors of food being stopped on trains
ट्रेनमध्ये अन्न बंद केल्याच्या बातम्या अफवा (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 12, 2026 at 5:17 PM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली: देशात व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या वादविवादाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने ट्रेनमध्ये अन्न सेवा बंद केल्याच्या वृत्तांबाबतच्या माहितीसंदर्भात स्पष्टीकरण दिलंय. आयआरसीटीसीचे जनसंपर्क अधिकारी व्हीके भाटी यांनी सांगितले की, सोशल मीडिया आणि इतर प्लॅटफॉर्मवर आयआरसीटीसीने ट्रेनमध्ये अन्न बंद केल्याच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत, परंतु प्रत्यक्षात असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

सर्व गाड्यांमधील केटरिंग सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू : त्यांनी सांगितले की, आयआरसीटीसीने ट्रेनमध्ये केटरिंग सेवा देणाऱ्या कोणत्याही विक्रेत्याला किंवा कंपनीला अशी कोणतीही नोटीस बजावली नाही. खोट्या अफवा पसरवणाऱ्यांविरुद्ध नोटीस बजावली जातेय. सध्या सर्व गाड्यांमधील केटरिंग सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू आहेत. जर रेल्वेने या संदर्भात भविष्यात कोणतेही निर्देश दिले तर त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे आणि नियमांची अंमलबजावणी केली जाईल.

पाइपलाइनद्वारे बेस किचनला गॅस पुरवठा : रेल्वे आणि आयआरसीटीसीच्या कर्मचाऱ्यांच्या मते, सध्या ट्रेनमध्ये अन्न व्यवस्थेत कोणतीही समस्या नाही. देशभरातील आयआरसीटीसीच्या बेस किचनमध्ये पाइपलाइनद्वारे गॅस मिळतो आणि गॅस पुरवठा कंपन्यांशी करार करण्यात आलेत, त्यामुळे अन्न तयार करण्यात कोणतीही समस्या येत नाही. या किचनमध्ये नियमितपणे गाड्यांसाठी जेवण तयार केले जाते आणि पुरवठा सामान्य राहतो.

नवीन पॅन्ट्री कारमध्ये इंडक्शन स्टोव्हचा वापर : आयआरसीटीसी कर्मचाऱ्यांनी असेही सांगितले की, रेल्वेमध्ये जोडलेल्या नवीन पेंट्री कारमध्ये पारंपरिक गॅस सिलिंडरऐवजी इंडक्शन-आधारित स्टोव्ह वापरण्यात येत आहेत. त्यामुळे या डब्यांवर कोणत्याही गॅस उपलब्धतेच्या समस्येचा परिणाम होत नाही. जरी काही जुन्या पेंट्री कार अजूनही स्वयंपाकासाठी व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर वापरतात, तरी कोणताही तुटवडा किंवा पुरवठा खंडित झालेला नाही. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, आयआरसीटीसीचे अनेक गॅस पुरवठा कंपन्यांशी करार आहेत, त्यामुळे सिलिंडर पुरवठ्यावर सध्या कोणताही परिणाम झालेला नाही. परिणामी, गाड्यांमध्ये प्रवाशांना पुरवल्या जाणाऱ्या अन्न सेवेवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. आयआरसीटीसी अधिकाऱ्यांच्या मते, सध्या परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य आहे. प्रवाशांना नेहमीप्रमाणे अन्न पुरवले जात आहे, जरी भविष्यात रेल्वे बोर्डाने कोणतेही नवीन आदेश किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली तर त्यानुसार बदल केले जाऊ शकतात. सध्या गाड्यांवरील केटरिंग सेवा सुरळीत सुरू आहेत. प्रवाशांना काळजी करण्याची गरज नाही.

