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राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरण : "दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे", राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पहिली प्रतिक्रिया

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे महासचिव दत्तात्रेय होसबळे यांनी अयोध्येतील श्री राम जन्मभूमी मंदिरातील दानपेट्यांच्या चोरीबद्दल तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.

Dattatreya Hosabale
दत्तात्रेय होसबळे (File/ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 3, 2026 at 7:53 PM IST

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नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम मंदिरातील भाविकांच्या देणग्यांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं (RSS) निवेदन जारी केलं आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे महासचिव दत्तात्रेय होसबळे यांनी अयोध्येतील श्री राम जन्मभूमी मंदिरातील दानपेट्यांच्या चोरीबद्दल तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. तसंच दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.

राम मंदिर हे संपूर्ण हिंदू समाजाच्या श्रद्धेचं केंद्र : दत्तात्रेय होसबळे म्हणाले की, "पिढ्यानपिढ्यांच्या संघर्षातून आणि लाखो रामभक्तांच्या समर्पण, त्याग व भक्तीतून उभारलेले भव्य राम मंदिर हे संपूर्ण हिंदू समाजाच्या श्रद्धेचं केंद्र आहे. अशा पवित्र स्थळी झालेल्या चोरीमुळं समाजाच्या आणि रामभक्तांच्या भावनांना तीव्र वेदना झाल्या असून, या घटनेमुळं आम्ही सर्वजण व्यथित झालो आहोत. तसंच श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या विनंतीवरून उत्तर प्रदेश सरकारनं एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आणि त्याच्या शिफारशींच्या आधारे कायदेशीर कारवाई सुरू केली. तपासात दोषी आढळलेल्या कोणालाही कठोरतम शिक्षा मिळावी, हे सुनिश्चित करणं महत्त्वाचं आहे," असं देखील दत्तात्रेय होसबळे यांनी म्हटलं आहे.

तपास पथक सर्व आवश्यक पावले उचलतील : पुढं दत्तात्रेय होसबळे म्हणाले, "सध्याचा गोंधळ आणि अनिश्चितता संपुष्टात आली पाहिजे. या संदर्भात मंदिर व्यवस्थापन आणि स्थापन करण्यात आलेले विशेष तपास पथक सर्व आवश्यक पावले उचलतील, अशी आम्हाला आशा आहे. आम्हाला विश्वास आहे की, योग्य आर्थिक व्यवस्थापन, सुरळीत कामकाज, पारदर्शक प्रणाली आणि पावित्र्य, शुद्धता व सखोल धार्मिकतेनं भरलेल्या वातावरणाच्या माध्यमातून श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हिंदू समाजाची श्रद्धा आणि विश्वास अधिक दृढ करत राहील." याचबरोबर, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाजाला आवाहन करतो की, या कठीण काळात आवश्यक संयम आणि धैर्य दाखवावे आणि या दुर्दैवी घटनेचा फायदा घेऊन हिंदू धर्म आणि समाजाला बदनाम करू पाहणाऱ्या हिंदूविरोधी, राष्ट्रविरोधी शक्तींचे षडयंत्र हाणून पाडावं," असंही दत्तात्रेय होसबळे यांनी सांगितलं.

आठ जणांना अटक : दरम्यान, राम मंदिरातील देणगीच्या कथित अपहाराचे प्रकरण 7 जूनला उघडकीस आलं होतं. त्यानंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निर्देशानुसार स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाचा (एसआयटी) प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पोलीस कारवाई तीव्र झाली आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत मंदिरातील देणगी मोजण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. याचबरोबर, मंदिरातील देणग्यांबाबत निर्माण झालेल्या वादामुळं 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'चे सरचिटणीस चंपत राय यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. तसंच ट्रस्टचे सदस्य अनिल मिश्रा यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.

आठ आरोपी कोण आहेत? ते जाणून घ्या...

  • रामशंकर यादव उर्फ ​​टिन्नू : रामशंकर यादव हे अयोध्या धामच्या स्वर्ग द्वार परिसरातील रहिवासी आहेत. त्यांच्यावर दानपेट्यांची देखरेख करणे आणि त्या तळघरात पोहोचवण्याची जबाबदारी होती. दानपेट्यांमधून कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. तसंच त्यांनी अयोध्या आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये मालमत्ता मिळवली आहे.
  • अनुकल्प मिश्रा : कोतवाली नगर पोलीस स्टेशन हद्दीत कौशलपुरी कॉलनीमध्ये राहणाऱ्या अनुकल्प मिश्रा यांच्यावर हिशोब खोलीत पैसे मोजण्याची जबाबदारी होती. त्यांच्यावर देणगी चोरून ते पैसे बाथरूममध्ये लपवल्याचा आरोप आहे. तसंच त्यांनी लाखो रुपयांची संपत्ती जमवल्याचा आरोप आहे.
  • लवकुश मिश्रा : रुदौली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील ठाकुराईन खागोशोली येथील लवकुश मिश्रा हे रहिवासी आहेत. ते रोकड मोजणी विभागात कार्यरत होते. देणग्या चोरून कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती जमवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यांच्या घरातून 12 लाख रुपये जप्त करण्यात आले आहेत.
  • सुभाष चंद्र श्रीवास्तव : सुभाष चंद्र श्रीवास्तव हे कोतवाली नगरमधील बँक कॉलनी, अंजनीपुरम येथील रहिवासी आहेत. ते बँकेतून सेवानिवृत्त असून कामगार संघटनेचे नेतेही होते. त्यांच्यावर राम मंदिरातील रोकड मोजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर देखरेख करण्याची जबाबदारी होती. त्यांच्यावर रोकड देखरेखीत निष्काळजीपणा केल्याचा आणि देणगीच्या पैशांच्या चोरीत सामील असल्याचा आरोप आहे.
  • मनीष यादव : मनीष यादव हे स्वर्गद्वार इथं राहतात. मंदिरातील दानपेट्यांमध्ये जमा झालेल्या देणग्या मोजण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी होती. त्यांच्यावर मंदिरातील देणग्या चोरल्याचा आरोप असून, त्यांच्या घरातून 36 लाख रुपये जप्त करण्यात आले आहेत.
  • करुणेश पांडे : खंडासा पोलीस ठाण्याचा परिसरातील जयराजपूरमधील रहिवासी असलेले करुणेश पाडे यांची जबाबदारी खोलीत देणग्या आणून त्यांची मोजणी करण्याची होती. त्यांच्यावर देणगीचे पैसे चोरल्याचा आरोप असून त्यांनी अयोध्येच्या आसपास मालमत्ता खरेदी केली आहे.
  • अविनाश शुक्ला : कोतवाली नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कौशलपुरी येथील रहिवासी असलेले अविनाश शुक्ला यांच्यावर देणगीची रक्कम खोलीत आणून मोजण्याची जबाबदारी होती. त्यांच्यावर अयोध्या परिसरात फसवणूक करून मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप आहे.
  • रामशंकर मिश्रा : अयोध्या येथील कोतवालीतील नया घाटावरील प्राचीन सीताराम मंदिराजवळील रहिवासी असलेल्या रामशंकर मिश्रा यांच्यावर दानपेट्या मोजणी कक्षात आणणे आणि देखरेख ठेवणे ही जबाबदारी होती. त्यांनी आरोपींसोबत संगनमत करून देणगीचा अपहार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

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TAGGED:

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
RSS
राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरण
अयोध्या
DATTATREYA HOSABALE

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