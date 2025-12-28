'विश्वगुरू' बनणे ही आमची महत्त्वाकांक्षा नाही, आम्ही 'विश्वगुरू' होणे ही जगाची गरज - मोहन भागवत
जगाच्या कल्याणासाठी भारताला 'विश्वगुरू' बनवण्याचं आवाहन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनी केलंय. त्यांनी हिंदूना हे आवाहन केलं आहे.
By PTI
Published : December 28, 2025 at 10:50 PM IST
हैदराबाद - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत यांनी रविवारी जगाच्या कल्याणासाठी हिंदू समाज आणि भारताला 'विश्वगुरू' बनवण्याच्या दिशेने काम करण्याचं आवाहन हिंदूंना केलं.
आंतरराष्ट्रीय हिंदू संघटनांच्या संमेलनाच्या, विश्व संघ शिबिराच्या समारोप समारंभात बोलताना ते म्हणाले की, हिंदू आणि स्वयंसेवकांनी आदर्श घालून नेतृत्व केलं पाहिजे आणि मानवी बुद्धिमत्ता जागतिक कल्याणाकडे कशी निर्देशित केली जाऊ शकते हे दाखवून दिलं पाहिजे. "...तंत्रज्ञान प्रगत होईल. सोशल मीडिया वाढेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) येईल. सर्व काही येईल. पण, तंत्रज्ञानाचे दुष्परिणाम होणार नाहीत. तंत्रज्ञान मानवाचा मालक होणार नाही. मानवच तंत्रज्ञानाचा मालक राहील," असं ते म्हणाले.
"मानवी बुद्धिमत्ता जगाच्या कल्याणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल. याच्या उलट होणार नाही. हे कसं घडेल? आपल्याला आदर्श घालून जगावं लागेल. हे संपूर्ण भारतीय समाजासमोर आहे," असं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) प्रमुखांनी पुढे सांगितलं. जगातील इतर लोक जास्तीत जास्त लोकांचे जास्तीत जास्त भलेही सुनिश्चित करू शकले नाहीत, असं ते म्हणाले. भागवत असंही म्हणाले की, हिंदू वंशाच्या लोकांनी असं जीवन जगावं की इतर लोक त्यांच्याकडून शिकतील. अशा आदर्शाने हिंदूंनी सर्वत्र 'धर्माची' स्थापना करायची आहे, असं ते म्हणाले.
हिंदू आपल्या सैन्याचा वापर करून किंवा आर्थिक शक्तीने इतरांना दडपून जगाचे नेतृत्व करणार नाहीत, असंही मोहन भागवत म्हणाले. भागवत यांनी भारताला 'विश्वगुरू' बनण्याची गरज असल्याचं अधोरेखित केलं आणि ती केवळ हिंदू समाजाची महत्त्वाकांक्षा नाही, असं सांगितलं. "...जग आपल्याकडे पाहात आहे. आपल्याला पुन्हा एकदा 'विश्वगुरू' बनण्याचं काम करावं लागेल. 'विश्वगुरू' बनणे ही आमची महत्त्वाकांक्षा नाही. आम्ही 'विश्वगुरू' होणे ही जगाची गरज आहे. पण, ते असंच होणार नाही. त्यासाठी कठोर परिश्रम आवश्यक आहेत. अनेक क्षेत्रांमध्ये कठोर परिश्रम सुरू आहेत. संघ हे त्यापैकीच एक क्षेत्र आहे." संघाचे स्वयंसेवक चारित्र्यनिर्माणाच्या कामात गुंतलेले आहेत आणि सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये काम करत आहेत.
भागवत म्हणाले की, हजारो वर्षांपासून हिंदूंनी मेक्सिकोपासून सायबेरियापर्यंत कोणत्याही देशावर विजय न मिळवता आणि कोणाचाही धर्म न बदलता, सभ्यता, गणित आणि आयुर्वेद देऊन इतरांना उन्नत केलं. धर्माच्या ऱ्हासामुळे जो समतोल बिघडला आहे, ज्यामुळे अतिरेकीपणा वाढला आहे आणि इतर समस्याही निर्माण झाल्या आहेत, तो समतोल पुन्हा प्रस्थापित करायचा आहे, हे संपूर्ण जगाला माहीत आहे, असं ते म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय हिंदू संघटनांचं संमेलन असलेलं विश्व संघ शिबिर, २५ डिसेंबर रोजी येथील जवळच्या कान्हा शांती वनम येथे सुरू झालं. हिंदू स्वयंसेवक संघ, हिंदू सेवा संघ, विश्व हिंदू परिषद आणि इतर संघटनांचे सदस्य आणि त्यांचे कुटुंबीय या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. तीन दिवसीय कार्यक्रमात सुमारे २,००० प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
विश्व संघ शिबिर (VSS) दर पाच वर्षांनी आयोजित केले जाते. हा कार्यक्रम १९९० मध्ये बंगळूरु येथे आयोजित करण्यात आला होता, त्यानंतर वडोदरा, मुंबई, गांधीनगर, पुणे आणि इंदूर येथे आयोजित करण्यात आला. VSS २०२५ ची मुख्य संकल्पना 'धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम्' (धर्म हाच सर्व गोष्टींचा आधार आहे) अशी आहे. VSS २०२५ चे आयोजन नवी दिल्लीस्थित 'श्री विश्व निकेतन' या नोंदणीकृत संस्थेने केले होते, जी परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांमध्ये, ज्यात अनिवासी भारतीय (NRIs) आणि भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIOs) यांचा समावेश आहे, भारतीय संस्कृती आणि वारसाचा प्रचार करण्यासाठी समर्पित आहे.
हेही वाचा..