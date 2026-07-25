'आजच्या तरुण पिढीचा प्रश्न विचारण्याकडे कल, मात्र ज्येष्ठांनी...'; सरसंघचालक मोहन भागवत थेटच बोलले
जंतरमंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनावर सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : July 25, 2026 at 9:48 AM IST
नवी दिल्ली - नीट परीक्षेतील पेपरफुटीप्रकरणी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सुरू केलं होतं. मात्र, तब्बल 26 दिवसांनंतर त्यांनी उपोषण सोडलं आहे. तरीही कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन जंतरमंतरवर अजूनही सुरुच आहे. धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार की नाही, हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी तीव्र मागणी सीजेपीने केली आहे. या सर्व विषयांवर 'आरएसएस'चे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी प्रतिक्रिया दिली.
तरुण पिढीचा प्रश्न विचारण्याकडे कल - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) चे प्रमुख मोहन भागवत यांनी म्हटले आहे की, आजची तरुण पिढी प्रश्न विचारण्याकडे अधिक कल दर्शवते. त्यामुळे, त्यांच्याशी जिव्हाळा, संवाद आणि अर्थपूर्ण संपर्क कायम राखून गोष्टींमागची कारणे त्यांना समजावून सांगण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
#WATCH | Delhi | At the 'Vishwa Mangalya Sabha' event, RSS chief Mohan Bhagwat says, "...When we were young, it was an era of obedience. That's not the case anymore. The new generation asks questions. We have to explain the reasoning to them. We need to give them a lot of… pic.twitter.com/OzfB5jUy5q— ANI (@ANI) July 25, 2026
दिल्लीतील आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर येथे शुक्रवारी 'विश्व मांगल्य सभा' आयोजित 'समकालीन मातृत्व' (Contemporary Motherhood) विषयावरील 'राष्ट्रीय प्रबोधन बैठकी'च्या समारोप सत्राला संबोधित करताना भागवत यांनी हे भाष्य केले.
आताची पिढी समज जाणून घेते - या कार्यक्रमात बोलताना भागवत म्हणाले की, पूर्वीच्या काळी केवळ आज्ञापालनावर भर दिला जात असे, मात्र आताची पिढी प्रत्येक गोष्टीचे स्पष्टीकरण आणि त्यामागची समज जाणून घेण्यास उत्सुक असते. त्यांनी यावर भर दिला की, तरुण पिढीशी अधिक घट्ट नाते आणि उत्तम परस्परसमज निर्माण करण्यासाठी ज्येष्ठांनी त्यांना प्रेम दिले पाहिजे आणि त्यांच्यासोबत वेळ घालवला पाहिजे.
#WATCH | Delhi | At the 'Vishwa Mangalya Sabha' event, RSS chief Mohan Bhagwat said, " ...now so many new technologies are coming... there will be no need to fear them. we will harness technology, become masters of it, use it for the benefit of humanity, and we will create a… pic.twitter.com/2G5ne5DETG— ANI (@ANI) July 25, 2026
विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा - "आम्ही लहान असताना तो काळ आज्ञापालनाचा होता. आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. नवी पिढी प्रश्न विचारते. आम्हाला त्यांना त्यामागची कारणे समजावून सांगावी लागतात. त्यांना भरपूर प्रेम द्यावे लागते. त्यांच्यासोबत वेळ घालवावा लागतो. त्यांच्याशी संवाद साधावा लागतो. आजकाल तर कुटुंबांमध्येही संवाद थांबला आहे," असं मत मोहन भागवत यांनी व्यक्त केलं.
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