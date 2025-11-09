" हिंदू असणं म्हणजे भारतासाठी जबाबदार असणं आहे" - मोहन भागवत
राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त बंगळुरू इथं आयोजित कार्यक्रमात बोलताना मोहन भागवत म्हणाले की, भारतात कोणीही गैर-हिंदू नाही. सर्वजण एकाच पूर्वजाचे वंशज आहेत.
Published : November 9, 2025 at 1:41 PM IST
बेंगळुरू : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं (RSS) हे शताब्दी वर्ष सुरू आहे. यानिमित्तानं वर्षभर विविध कार्यक्रम चालणार आहेत. अशातच बंगळुरू येथे शताब्दी वर्षाच्या एका कार्यक्रमात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी भाषण केलं. यामध्ये ते म्हणाले की, भारतात कोणीही 'अहिंदू' (गैर-हिंदू) नाही. कारण सर्वजण एकाच पूर्वजांचे वंशज आहेत.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी '100 वर्षांची संघ यात्रा: नवे क्षितिज' या विषयावर व्याख्यान दिलं. यावेळी ते म्हणाले, देशाची मूळ संस्कृती ही हिंदू आहे. हिंदू समाजाला सत्तेसाठी नाही, तर राष्ट्राला वैभवशाली बनवण्यासाठी संघटित करायचे आहे. भागवत म्हणाले, "संघाला सत्ता किंवा समाजात प्रतिष्ठा नको आहे. तो फक्त सेवा आणि समाजाला भारत मातेच्या वैभवासाठी संघटीत करू इच्छितो."
'भारतात कोणीही गैर-हिंदू नाहीत' : संघ हिंदू समाजावर लक्ष केंद्रित का करतो याचे उत्तर देताना, आरएसएस प्रमुख म्हणाले, "हिंदू भारतासाठी जबाबदार आहेत. आपण एक प्राचीन राष्ट्र आहोत. प्रत्येक राष्ट्राची स्वतःची संस्कृती आहे. भारताची मूळ संस्कृती हिंदू आहे. भारतात कोणीही गैर-हिंदू नाहीत. मुस्लिम आणि ख्रिश्चनदेखील एकाच पूर्वजांचे वंशज आहेत. कदाचित त्यांना विसर पडला असेल. जाणीवपूर्वक किंवा अजाणतेपणे, प्रत्येकजण भारतीय संस्कृतीचं पालन करतो. हिंदू असणं म्हणजे भारतासाठी जबाबदार असणं आहे. म्हणूनच, हिंदू समाजाचं संघटन करणं आवश्यक आहे. सनातन धर्म हाच हिंदू राष्ट्र आहे. सनातन धर्माची प्रगती ही भारताची प्रगती आहे."
'संघानं 60-70 वर्षे तीव्र विरोध सहन केला' : संघाच्या 100 वर्षांच्या संघर्षाचा उल्लेख करताना मोहन भागवत म्हणाले, "या संघटनेनं 60-70 वर्षे तीव्र विरोध सहन केला. दोनदा बंदी झेलली. स्वयंसेवकांवर हल्ले झाले. अनेक स्वयंसेवकांची हत्या करण्यात आली. पण स्वयंसेवक आपल्या सेवेच्या बदल्यात काहीही मागत नाहीत. ते आपलं सर्वस्व संघाला समर्पित करतात. याच जोरावर आपण सर्व आव्हानांवर मात केली. आता समाजात संघाची विश्वासार्हता आहे.' त्यांनी स्पष्ट केलं की, संघ ही कोणत्याही दुसऱ्या संघटनेच्या विरोधात उभी केलेली संघटना नाही. ही एक सामाजिक संघटना आहे. त्याचा उद्देश व्यक्तिनिर्माणातून राष्ट्रनिर्माण आहे. हा ध्येय पूर्ण करण्यासाठी संघाचा जन्म झाला."
शताब्दी वर्षात RSS ची पहिली चिंता म्हणजे आपलं कार्य प्रत्येक गावात आणि समाजाच्या प्रत्येक स्तरापर्यंत, सर्व जाती आणि वर्गांपर्यंत पोहोचवणे आहे- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक, मोहन भागवत
'संघाला प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचवणार' : पुढे बोलताना ते म्हणाले, " आपण विसरलो की आपण भारतीय आहोत. सर्वांना हे स्मरण करून द्यायचं आहे. विविधतेत एकता ही आपली परंपरा आहे. हिंदू समाज हा एक समरस समाज आहे. पण जगाला विविधता दिसते. आपल्याला प्रत्येक विविधतेपर्यंत पोहोचायचं आहे. देशातील 142 कोटी लोक, विविध संप्रदाय, सर्व हिंदू हे समाजाचा भाग आहेत. जे स्वतःला हिंदू मानत नाहीत, त्यांच्याशीही संघानं संवाद सुरू केला आहे."
या कार्यक्रमाला दत्तात्रेय होसबळे, संघाचे विविध पदाधिकारी आणि समाजातील विविध स्तरांतील लोक उपस्थित होते.
