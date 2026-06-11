पश्चिम बंगालमध्ये खाजगी शाळेत सापडली 1.77 कोटीची रोख रक्कम आणि कंडोमची पाकिटं!
या प्रकरणी शाळेच्या लेखा विभागातील तीन कर्मचाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे.
Published : June 11, 2026 at 2:08 PM IST
कांचरापारा : कोलकातामधील कांचरापारा येथील एक खाजगी इंग्रजी माध्यम शाळा चौकशीच्या फेऱ्यात आली आहे. शाळेच्या कॅम्पसमध्ये एक सजवलेला बेड, कंडोमची पाकिटं आणि दीड कोटी रुपयांहून अधिक रोकड सापडली आहे. यामुळं एकच खळबळ उडाली आहे. शाळेची तपासणी करताना पोलिसांना ही रोकड सापडली. ही रक्कम इतकी मोठी होती की, ती मोजण्यासाठी पोलिसांना मशीन मागवावी लागली. रक्कम मोजल्यानंतर पोलिसांनी सांगितलं की, जप्त केलेली एकूण रक्कम 1.77 कोटी रुपये आहे.
या प्रकरणी शाळेच्या लेखा विभागातील तीन कर्मचाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. दरम्यान, या घटनेवर बिजापूरचे नवनिर्वाचित भाजपा आमदार संदीप दास यांनी संताप व्यक्त केला आहे. तर बिजापूरचे माजी आमदार सुबोध अधिकारी आणि कांचरापारा नगरपालिकेचे माजी अध्यक्ष कमल अधिकारी यांचे कुटुंबीय या शाळेच्या व्यवस्थापन समितीवर आहेत. विशेष म्हणजे, गेल्या काही दिवसांपासून शाळेत मोठी रक्कम लपवून ठेवल्याच्या अफवा परिसरात पसरल्या होत्या.
याच पार्श्वभूमीवर भाजपा आमदार संदीप दास बुधवारी रात्री पोलिसांसह शाळेत पोहोचले. यावेळी पोलीस अधिकाऱ्यांनी शाळेच्या विविध खोल्यांची झडती घेतली असता, शाळेच्या कार्यालयात ही मोठी रक्कम सापडली. तसंच शाळेच्या कार्यालयाजवळ त्यांना एक वातानुकूलित बेडरूम आढळली. त्या रुममधील कपाट उघडल्यावर त्यांना एक आरसा आणि कंडोमची पाकिटं सापडली. दरम्यान, या घटनेमुळं शाळेचे प्राचार्य विकास चंद्र पाल यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भाजपा आमदार संदीप दास म्हणाले, "शाळेच्या लेखा विभागातील एका खोलीच्या झडतीदरम्यान पोलिसांना रोकड असलेली पाकिटं सापडली. बॅरकपूरचे खासदार पार्थ भौमिक आणि कांचरापारा नगरपालिकेचे अध्यक्ष कमल अधिकारी यांनी हे पैसे शाळेत लपवले होते. 2022 मध्ये ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी बिजापूरचे माजी आमदार सुबोध अधिकारी यांच्या घरावर छापा टाकला होता. त्यावेळी त्यांनी देखील शाळेला निधी दिला असावा. तसंच शाळेत नेमकं कोण आलं होतं, याचा तपास करण्यास आम्ही पोलिसांना सांगितलं आहे."
तर दुसरीकडे शाळेचे प्राचार्य विकास चंद्र पाल यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, "लेखा विभागाला सापडलेली रक्कम ही वास्तविकपणे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश शुल्काची आहे. सहसा, हा विभाग हे शुल्क बँकेत जमा करतो. ही रक्कम मार्च आणि एप्रिलमध्ये जमा करायची होती, परंतु विविध कारणांमुळे यावर्षी ती वेळेवर जमा झाली नाही." तर विकाश बाबू यांनी देखील शाळेत बेड आणि कंडोमची पाकिटं सापडल्याबद्दल स्पष्टीकरण दिलं आहे. ते म्हणाले, "ती खोली खरंतर आजारी विद्यार्थ्यांची खोली आहे. एखादा विद्यार्थी आजारी पडल्यास, त्याला सुरुवातीला आराम करण्यासाठी तिथं पाठवलं जातं. मात्र, त्याठिकाणी कंडोमची पाकिटं कशी आली, याचा मी तपास करेन."
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