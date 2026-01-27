शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंदला समर्थनार्थ दंडाधिकाऱ्याचा राजीनामा; दुसऱ्याच दिवशीच योगींच्या समर्थनार्थ उपायुक्तांचा राजीनामा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या समर्थनार्थ जीएसटी उपायुक्त प्रशांत कुमार सिंह यांनी राजीनामा दिला. यापूर्वी अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री यांनी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या समर्थनार्थ राजीनामा दिला आहे.
Published : January 27, 2026 at 5:13 PM IST
अयोध्या (लखनौ): शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मुद्द्यावरून उत्तर प्रदेशमध्ये राजकीय वातावरण तापलं आहे. जीएसटीचे उपायुक्त प्रशांत कुमार सिंह यांनी राज्यपालांना पदाचा राजीनामा पाठवला आहे. हा दोन पानांचा राजीनामा पत्र आहे. पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी यांच्या समर्थनार्थ राजीनामा देत असल्याचं त्यांनी राजीनामा पत्रात म्हटलं आहे.
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हे प्रयागराजच्या माघ मेळा परिसरात दहा दिवसापासून धरणे आंदोलन करत आहेत. त्यांना प्रशासनानं स्नान करण्यापासून रोखल्यानं त्यांनी प्रशासनाकडून माफीची मागणी केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री योगी यांच्यासह प्रशासनावर जोरदार टीका केली. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विरुद्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असे चित्र निर्माण झालं आहे. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या समर्थनार्थ बरेली शहराचे दंडाधिकारी अलंकार अग्निहोत्री यांनी प्रजासत्ताक दिनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी उत्तर प्रदेशच्या जीएसटीचे उपायुक्त यांनी मुख्यमंत्री योगी यांच्या समर्थनार्थ पदाचा राजीनामा दिला आहे.
योगी आदित्यनाथ यांच्या समर्थनार्थ जीएसटी उपायुक्तांचा राजीनामा- जीएसटीचे उपायुक्त प्रशांत कुमार सिंह यांनी पत्रात म्हटलं आहे की, "शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केली. ज्या राज्यातून मला माझा पगार मिळतो, त्या राज्याचं मी समर्थन करतो. मुख्यमंत्री योगी हे लोकशाही पद्धतीनं निवडून आलेले मुख्यमंत्री आहेत. मी त्यांचा अपमान सहन करू शकत नाही. गेल्या तीन दिवसांपासून मला दुःख झालं आहे. माझा राजीनामा स्वीकारल्यानंतर मी सामाजिक कार्यात स्वतःला समर्पित करेन.'"
अलंकार अग्निहोत्री यांची होणार विभागीय चौकशी- नवीन यूजीसी कायद्यामुळे आणि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या शिष्यांना झालेल्या मारहाणीमुळे राजीनामा दिल्याचं बरेली शहराचे दंडाधिकारी अलंकार अग्निहोत्री यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी जिल्हा प्रशासनावर आरोप करून खळबळ उडवून दिली. सरकारनं अलंकार अग्निहोत्री यांना निलंबित करून बरेलीच्या विभागीय आयुक्तांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांचे अधिकारी हिटलरसारखे वागतात- शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांनी माघ मेळ्यातील छावणीतून अलंकार अग्निहोत्री यांच्याशी सोमवारी रात्री फोनवर संवाद साधला. ते म्हणाले, "सरकारनं तुम्हाला देऊ केलेल्या पदापेक्षा मी तुमच्यासाठी धर्माच्या क्षेत्रात उच्च पदाचा प्रस्ताव देत आहे. ईटीव्ही भारतशी बोलताना कॉम्प्युटर बाबा म्हणाले, "शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या समर्थनार्थ आज शेकडो साधू येथे आले आहेत. उत्तर प्रदेशात गायींची कत्तल केली जात आहे. गाझियाबादमध्ये सर्वाधिक मांस विकले जात आहे. योगीजी, तुम्ही काय करत आहात? तुम्ही योगी आहात का? तुम्ही सनातनच्या नावाला कलंक लावत आहात. मुख्यमंत्र्यांचे अधिकारी हिटलरसारखे वागतात. प्रत्येकाला त्यांच्या कृतींचे फळ मिळेल".
