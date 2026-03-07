ETV Bharat / bharat

अजित पवार विमान अपघातासंदर्भात रोहित पवारांनी घेतली केजरीवालांची भेट, मदत मागितली

केजरीवालांना लिहिलेल्या पत्रात अपघातामागील तोडफोड किंवा कट रचल्याचा संशयही निर्माण झालाय आणि केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेत.

Rohit Pawar meets Kejriwal
रोहित पवारांनी घेतली केजरीवालांची भेट (Source- ETV Bharat)
नवी दिल्ली : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांनी शनिवारी दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेतली आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित विमान अपघातात कट असल्याचा संशय व्यक्त केलाय. रोहित पवार यांनी आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना एक पत्र सादर केलंय, ज्यामध्ये संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, पारदर्शक आणि गुन्हेगारी चौकशीची मागणी करण्यात आलीय. या पत्रात अपघातामागे कट रचल्याचा संशयही निर्माण झाल्याचा उल्लेख आहे आणि केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेत.

संपूर्ण घटनेबद्दल जाणून घ्या : 28 जानेवारी 2026 रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बारामतीजवळ एका चार्टर्ड विमान अपघातात मृत्यू झाला. या अपघातात त्यांचे सुरक्षा अधिकारी, दोन वैमानिक आणि एका फ्लाइट अटेंडंटसह पाच जणांना आपला जीव गमवावा लागला. हे विमान व्हीएसआरद्वारे चालवले जाणारे लिअरजेट-45 एक्सआर होते. आता आमदार रोहित पवार यांनी अनेक तांत्रिक त्रुटी आणि त्याभोवतीच्या संशयास्पद परिस्थितीचा हवाला देत अपघात नसून घातपात असल्याचा आरोप केलाय.

केजरीवाल आणि आप खासदारांना हस्तक्षेपाचे आवाहन : अरविंद केजरीवाल यांना पत्र लिहिण्यामागे रोहित पवार यांचा तर्क असा होता की, आम आदमी पक्षाने नेहमीच अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला आहे. त्यांनी आपच्या खासदारांकडे संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करण्याची मागणी केली. ही चौकशी नेहमीच्या एएआयबी चौकशीऐवजी कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी (नियम 12) अंतर्गत करावी. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्र्यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आपल्या पदावरून पायउतार व्हावे. त्यांनी विरोधी पक्षनेते आणि अजित पवार यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची मागणी केलीय.

महाराष्ट्रात वाढत असलेला जनक्षोभ : रोहित पवार म्हणतात की, या अपघाताबाबत महाराष्ट्रातील लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष आणि संशय आहे. त्यांनी आपल्या पत्राचा शेवट अजितदादांसारख्या सार्वजनिक नेत्याचे सार्वजनिक आयुष्य चार दशकांचे होते आणि त्यांच्या मृत्यूमागील सत्य उघड करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे यावर भर देऊन केला. केजरीवाल यांना लिहिलेल्या पत्रात 5 गंभीर आरोप करण्यात आले असून, रोहित पवार यांनी त्यांच्या पत्रात अनेक मुद्दे उपस्थित केलेत, जे तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात.

  • रहस्यमय वैमानिक बदल : वाहतूक कोंडीचे कारण देत उड्डाणापूर्वीच दोन्ही वैमानिक बदलण्यात आले, जरी क्रूने वेळेवर माहिती दिली होती.
  • सुरक्षा मानकांकडे दुर्लक्ष : कमी दृश्यमानता असूनही विमानाला उड्डाणाची परवानगी देण्यात आली. वैमानिकाने सुरक्षित धावपट्टी (29) ऐवजी टेबलटॉप धावपट्टी (11) वर उतरण्याचा आग्रह धरला.
  • तांत्रिक दोष आणि स्फोट : विमान कोसळण्यापूर्वी प्रत्यक्षदर्शींनी अनेक स्फोट ऐकल्याचे सांगितले. शिवाय रोहित पवार विमानाचा ब्लॅक बॉक्स जळाल्याच्या दाव्यावर शंका घेतात.
  • ऑपरेटरचा भूतकाळ : 2023 मध्ये मुंबईत यापूर्वी एक व्हीएसआर कंपनीचे विमान कोसळले होते. युरोपियन सुरक्षा एजन्सीने 2024 मध्ये सुरक्षेतील त्रुटींमुळे त्याची परवानगी रद्द केली होती.
  • राजकीय संबंध : पत्रात आरोप आहे की, केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्र्यांच्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी जोडलेल्या कंपन्यांचे व्हीएसआरशी आर्थिक संबंध आहेत.

