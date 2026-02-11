अजित पवारांच्या विमान अपघातामागे निश्चितच कट; जलदगतीने चौकशी करा, रोहित पवारांची मागणी
आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत धक्कादायक खुलासे केले आहेत.
Published : February 11, 2026 at 8:29 PM IST
नवी दिल्ली : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नुकत्याच झालेल्या विमान अपघाताबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांनी बुधवारी आरोप केला की, या घटनेमागे “निश्चितच एक कट” आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून जलद व सखोल चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली.
अपघातावर अनेक प्रश्न : रोहित पवार हे दिवंगत अजित पवार यांचे पुतणे असून ते महाराष्ट्र विधानसभेत कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात. पत्रकार परिषदेत बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) नेते रोहित पवार यांनी या अपघातावर अनेक प्रश्न उपस्थित करत सांगितलं की, विशेषतः महाराष्ट्रातील लोकांच्या मनात अनेक शंका आहेत.
मृत्यूबद्दल लोकांच्या मनात शंका : “अजित दादा माझे काका आणि महाराष्ट्राचे एक जननेते होते. विमान अपघातात त्यांच्या मृत्यूबाबत लोकांच्या मनात, विशेषतः महाराष्ट्रात अनेक शंका आहेत. आम्हीही त्या शंकांमध्ये सहभागी आहोत,” असं रोहित पवार म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, "कुटुंब आणि पक्षानं गेल्या 13 दिवसात स्वतःच्या स्रोतांद्वारे काही माहिती गोळा केली आहे. आमच्या कुटुंबातील एका सदस्याचं निधन झालं असून या प्रकरणामुळं आम्हाला भावनिक धक्का बसला आहे. मात्र आम्ही अशी काही माहिती संकलित केली आहे जी गंभीर चिंता निर्माण करते.”
आपत्कालीन परिस्थितीत अशा विमानांचा वापर करू नका : निष्काळजीपणाचा आरोप करत त्यांनी विमान देखभाल एजन्सीवर खराब देखभालीस जबाबदार असल्याचं सांगितलं. “विमानाची देखभाल अतिशय वाईट पद्धतीनं करण्यात आली होती, त्यामुळंच हा अपघात झाला. आम्ही सर्वांना आवाहन करतो की आपत्कालीन परिस्थितीतही अशा विमानांचा वापर करू नये,” असा दावा रोहित पवार यांनी केला.
सविस्तर चौकशी करावी : अपघाताच्या परिस्थितीवर अनेक प्रश्न उपस्थित करत पवार म्हणाले, "विविध पैलू तपासल्यानंतर अनेकांना वाटतं की यामागे मोठा कट असू शकतो. त्यांनी तपासाच्या गतीवरही टीका केली. तपासाची गती अत्यंत मंद आहे. आम्ही केंद्र आणि राज्य सरकारांना विनंती करतो की त्यांनी लवकरात लवकर सविस्तर चौकशी करावी आणि निष्कर्ष जाहीर करावेत.”.
पत्रकार परिषदेत मांडले अनेक मुद्दे : पवार यांनी यापूर्वी मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेतही या अपघाताशी संबंधित अनेक मुद्दे मांडले होते. हे निराधार प्रश्न नाहीत. आम्ही उपस्थित केलेला प्रत्येक मुद्दा सादर केलेल्या माहितीवर आधारित आहे. सर्व शंकांचं निरसन झालं पाहिजे आणि या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरू ठेवला पाहिजे, अशी त्यांनी मागणी केली. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणा सकारात्मक प्रतिसाद देतील आणि घटनेची पारदर्शक चौकशी करतील, अशी आशाही रोहित पवार यांनी व्यक्त केली.
अपघातामध्ये इतर चार जणांचा मृत्यू : 28 जानेवारी 2026 रोजी अजित पवार यांच्या गृहनगर बारामती येथे झालेल्या या अपघाताची चौकशी विमान अपघात तपास ब्युरो (AAIB) करत आहे. या अपघातात इतर चार जणांचाही मृत्यू झाला होता.
