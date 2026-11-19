रस्ते अपघात पाहून माझ्या डोळ्यांत अश्रू येतात : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
देशातील रस्ते चांगले असतील तर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूकही आकर्षित होईल, यावरही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जोर दिला.
Published : November 19, 2026 at 7:02 PM IST
हैदराबाद : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधकामात गाठलेल्या नवीन टप्प्यांची प्रशंसा केली आहे. हैदराबादमधील एचआयसीसीमध्ये (HICC) इंडियन रोड्स काँग्रेसच्या (IRC) परिषदेचं उद्घाटन नितीन गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी त्यांनी पायाभूत सुविधांच्या विकासात अभियंत्यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर भर दिला. 'कनेक्टिंग रोड्स क्रिएटिंग टुमॉरो' या संकल्पनेवर आधारित या कार्यक्रमाला तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, मंत्री कोमाटीरेड्डी व्यंकट रेड्डी आणि पोन्नम प्रभाकर हे देखील उपस्थित होते.
रस्ते बांधणीतील यशाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशात वाढणाऱ्या रस्ते अपघातांबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले. ते भावूक झाले आणि म्हणाले, "देशातील रस्ते अपघात पाहून माझ्या डोळ्यांत अश्रू येतात. हे शब्द उच्चारताना थोडं अस्वस्थ वाटत असलं तरी, हे एक कटू सत्य आहे, जे सांगितलेच पाहिजे. दरवर्षी रस्ते अपघातांमध्ये लाखो लोक आपला जीव गमावतात, ज्यापैकी बहुसंख्य तरुण असतात."
सदोष डीपीआर आणि 'ब्लॅक स्पॉट्स'वरून अभियंत्यांवर निशाणा : सदोष रस्ते अभियांत्रिकीवर कठोर भूमिका घेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, "या रस्त्यांवर अपघात का होत आहेत? सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) कसे तयार केले जात आहेत? एकही डीपीआर व्यवस्थित तयार होत नाहीये. हा शब्द वापरल्याबद्दल मी माफी मागतो, पण रस्त्यांवर आता 'ब्लॅक स्पॉट्स' राहता कामा नयेत. हे सुनिश्चित करणे प्रत्येक अभियंत्याची जबाबदारी आहे."
चांगल्या रस्त्यांमुळे मोठी गुंतवणूक येईल : रस्ते जोडणीमध्ये भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून राष्ट्रीय महामार्गांच्या बांधकामात गुणवत्ता सुनिश्चित केली जात आहे, असं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितलं. तसंच देशातील रस्ते चांगले असतील तर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूकही आकर्षित होईल, यावरही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जोर दिला.
तेलंगणाला 3 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे ध्येय : मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी : राज्य सरकार रस्त्यांबरोबरच इतर पायाभूत सुविधांनाही प्राधान्य देत असल्याचं तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "आम्ही 2047 पर्यंत तेलंगणाला 3 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवू. त्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी, आम्ही राज्याला तीन वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये विभागले आहे." याचबरोबर, मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली की, 'इन्व्हेस्ट तेलंगणा ग्लोबल समिट' 7, 8 आणि 9 डिसेंबर रोजी आयोजित केली जात आहे, जी देशाच्या विकासासाठी आणि गुंतवणुकीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.
देशभरातील 3,500 तज्ज्ञ सहभागी होत आहेत : एचआयसीसीमध्ये आयोजित ही 'इंडियन रोड्स काँग्रेस' परिषद या महिन्याच्या 22 तारखेपर्यंत चालणार आहे. या परिषदेत देशभरातील रस्ते आणि राष्ट्रीय महामार्ग क्षेत्रातील सुमारे 3,500 तज्ज्ञ आणि अभियंते सहभागी होत आहेत.
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