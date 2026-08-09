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जम्मू आणि काश्मीरमधील बटोट-किश्तवार महामार्गावर भीषण अपघात; टेम्पो ट्रॅव्हलर उलटला, 10 प्रवासी जखमी

टेम्पो बटोटहून डोडाकडं जात होता. कर्मेल मोर येथे चालकाला भरधाव वेगातील वाहनावर नियंत्रण ठेवता आले नाही, परिणामी प्रवासी टेम्पो ट्रॅव्हलरचा अपघात होऊन तो उलटला.

Road Accident Near Karmel on Batote Doda Route Leaves
बटोट-किश्तवार महामार्गावर भीषण अपघात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2026 at 7:29 PM IST

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श्रीनगर : जम्मू आणि काश्मीरमधील बटोट-किश्तवार राष्ट्रीय महामार्गावर एक प्रवासी वाहन (टेम्पो ट्रॅव्हलर) उलटल्याने किमान 10 प्रवासी जखमी झाले. एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, अपघात झाला तेव्हा टेम्पो बटोटहून डोडाच्या दिशेने जात होता. कर्मेल मोर येथे चालकाला भरधाव वेगातील वाहनावर नियंत्रण ठेवता आलं नाही, परिणामी प्रवासी टेम्पो ट्रॅव्हलरचा अपघात होऊन तो उलटला, ज्यामुळे सुमारे 10 प्रवासी जखमी झाले.

या संदर्भात, एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, अपघात झाला तेव्हा टेम्पो बटोटहून डोडाकडे जात होता. त्यावेळी हा भीषण अपघात झाला. जखमींना उपचारासाठी बटोट येथील शेर काश्मीर आपत्कालीन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, तर जखमींची ओळख अद्याप पटलेली नाही. पोलीस अपघातग्रस्तांची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान, अपघाताच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

बटोट प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार : या अपघातातील जखमींना वैद्यकीय उपचारांसाठी अस्सार आणि बटोट प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये (पीएचसी) हलवण्यात आलं आहे. पोलिसांनी या घटनेचा तपास सुरू केला आहे. मात्र याबाबत अद्यापही कोणावर कारवाई करण्यात आली नाही. या अपघातात अद्याप जीवितहानी झाली नसल्याची माहिती स्थानिक नागरिकांनी दिली आहे.

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JAMMU AND KASHMIR NEWS
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बटोट किश्तवार महामार्गावर अपघात
बटोट डोडा महामार्गावर अपघात
BATOTE DODA ROAD ACCIDENT

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