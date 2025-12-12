ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेशमधील चित्तूरमध्ये रस्ते अपघात, बस दरीत कोसळून 9 जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

बसमध्ये दोन चालकांसह 35 प्रवासी होते. बस अल्लुरी जिल्ह्यातील चिंतूर-मरेदुमिल्ली घाट रस्त्यावर राजुगरीमेट्टा वळणावर पोहोचली, तेव्हा तिचे नियंत्रण सुटले आणि ती दरीत कोसळली.

Road accident in Chittoor Andhra Pradesh 9 dead
आंध्र प्रदेशमधील चित्तूरमध्ये रस्ते अपघात (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 12, 2025 at 10:06 AM IST

चिंतूर (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेशातील अल्लुरी सीतारामराजू जिल्ह्यातील चिंतूर-मरेदुमिल्ली घाट रस्त्यावर राजुगरीमेट्टा वळणावर बस अपघात झालाय. या अपघातात नऊ जणांचा मृत्यू झाला. चिंतूर जिल्ह्यातील भाविक एका खासगी ट्रॅव्हल बसने तेलंगणाला जात होते. तिथल्या राम मंदिराचे दर्शन घेतल्यानंतर ते मरेदुमिल्ली मार्गे अन्नावरमला निघाले. बसमध्ये दोन चालकांसह 35 प्रवासी होते. बस अल्लुरी जिल्ह्यातील चिंतूर-मरेदुमिल्ली घाट रस्त्यावर राजुगरीमेट्टा वळणावर पोहोचली, तेव्हा तिचे नियंत्रण सुटले आणि ती दरीत कोसळली.

जखमींना चिंतूर रुग्णालयात नेण्यात आले : या अपघातात एकूण नऊ जणांचा मृत्यू झाला. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. प्रवासी आंध्र प्रदेशातील चित्तूर जिल्ह्यातील असल्याचे सांगण्यात येत आहे. चिंतूर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बसमध्ये 35 प्रवासी आणि दोन चालक होते आणि नऊ जणांचा मृत्यू झाला. जखमींना चिंतूर रुग्णालयात नेण्यात आले. या अपघातामुळे चिंतूर-मरेदुमिल्ली घाट रस्त्यावरही वाहतूक कोंडी झाली.

मुख्यमंत्री चंद्राबाबू यांनी दुःख व्यक्त केले : आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी अपघाताबद्दल दुःख व्यक्त केले. त्यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत लिहिले की, "चित्तूर जिल्ह्यातील अल्लुरी सीताराम राजूजवळ प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या खासगी बसच्या अपघाताबद्दल मी शोक व्यक्त करतो. या अपघाताने आम्हाला खूप धक्का बसला आहे. या अपघातात इतके लोक मृत्युमुखी पडले हे हृदयद्रावक आहे. मी याबद्दल अधिकाऱ्यांशी बोललो आहे आणि बाधित लोकांना देण्यात येणाऱ्या मदतीची माहिती गोळा केली आहे. जखमींना सर्वोत्तम वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचे निर्देश मी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबांसोबत सरकार उभे राहील."

