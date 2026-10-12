रियाध विमानतळावर प्राणघातकी हल्ला, हैदराबादच्या रहिवाशाचा मृत्यू, अनेक भारतीय जखमी
सौदी अरेबियातील रियाध येथील 'किंग खालिद आंतरराष्ट्रीय विमानतळा'वर शनिवारी (10 ऑक्टोबर) हल्ला करण्यात आला होता.
Published : October 12, 2026 at 11:35 AM IST
नवी दिल्ली : सौदी अरेबियातील रियाध येथील 'किंग खालिद आंतरराष्ट्रीय विमानतळा'वर शनिवारी (10 ऑक्टोबर) झालेल्या हल्ल्यात जखमी होऊन प्राण गमावलेल्या भारतीय नागरिकाची ओळख मोहम्मद युसूफ अली (हैदराबादचे रहिवासी) अशी पटली आहे. या हल्ल्यात त्यांच्या दोन मुलांसह कुटुंबातील इतर तीन सदस्यही जखमी झाले आहेत, अशी माहिती 'ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन'चे (AIMIM) अध्यक्ष आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी दिली.
या हल्ल्यात आतापर्यंत डझनहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, त्यात जखमी झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी युसूफ अली यांचे निधन झाले.
"या हल्ल्यात युसूफ साहेब यांचे निधन झाल्याची पुष्टी झाली आहे. हे कुटुंब हैदराबादमधील मेहदीपटणम येथील आहे," असे ओवेसी यांनी रविवारी रात्री उशिरा 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले.