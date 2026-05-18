हैदराबाद ORR आणि राष्ट्रीय महामार्ग-216 वर वाढले अपघाताचे प्रमाण; रस्त्याचा प्रवास ठरतोय धोकादायक
हैदराबाद आउटर रिंग रोड (ORR) आणि राष्ट्रीय महामार्ग 216 वर वाढते रस्ते अपघात हा सध्या रस्ते सुरक्षेचा अत्यंत गंभीर प्रश्न बनला आहे.
Published : May 18, 2026 at 7:57 PM IST
हैदराबाद : हैदराबादच्या 'आउटर रिंग रोड' (ORR) वरील वाढते रस्ते अपघात, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन आणि अपुरी सुरक्षा व्यवस्था यामुळं नागरिकांमध्ये तीव्र चिंता व्यक्त होत आहे. शमशाबाद, मेडचल, पाटांचेरू आणि गचीबोवली हे ORR वरील अपघाताचा पट्टा म्हणून समोर आलं आहे. दरवर्षी 150 हून अधिक नागरिकांचा अपघातांमध्ये मृत्यू होत आहेत. शेकडो जण गंभीर जखमी होत आहे.
अपघातांची प्रमुख कारणे : अतिवेग, चुकीच्या लेनमधून वाहनचालकांची वाहतूक, रस्त्याच्या कडेला अवजड वाहनांचे बेकायदेशीर पार्किंग आणि विशेषतः रात्री ट्रक चालकांचा थकवा ही अपघातांची प्रमुख कारणे असल्याचं स्पष्ट झालंय. अनेक ठिकाणी हजार्ड लाइट्स न लावता उभे असलेले ट्रक वेगाने धावणाऱ्या वाहनांसाठी मोठा धोका ठरत आहेत.
लेनसाठी कमाल वेगमर्यादा किती ? : 27 जून 2023 रोजी ORR च्या वेगमर्यादेत मोठे बदल करण्यात आले होते. सायराबाद वाहतूक पोलिसांनी 31 जुलै 2023 पासून त्याची कठोर अंमलबजावणी सुरू केली. या बदलांनुसार, मध्यभागी असलेल्या लेन 1 आणि 2 साठी कमाल वेगमर्यादा 120 किमी प्रतितास आणि किमान 80 किमी प्रतितास निश्चित करण्यात आली. तर डाव्या बाजूच्या लेन 3 आणि 4 साठी कमाल वेगमर्यादा 80 किमी प्रतितास आणि किमान 40 किमी प्रतितास ठेवण्यात आली आहे. अवजड वाहनांना याच लेनचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे.
या महामार्गावर तीव्र वळणांची संख्या मोठी : सुमारे 25 वर्षांपूर्वी, सर्वसामान्य जनतेच्या अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर अस्तित्वात आलेला 'राष्ट्रीय महामार्ग-216' (National Highway-216) आता अत्यंत धोकादायक बनला आहे. काकीनाडा जिल्ह्यातील कट्टीपुडीपासून ओंगोलपर्यंत 390 किलोमीटर अंतरापर्यंत विस्तारलेला हा महामार्ग, त्याच्या संपूर्ण लांबीमध्ये जवळपास सर्वत्रच तीव्र वळणांनी भरलेला आहे. कदाचित हा देशातील असा एकमेव महामार्ग असावा, हा जास्तीत जास्त शहरांमधून आणि गावांमधून जातो. या महामार्गालगतच्या पट्ट्यात सुमारे 5.36 लाख लोक वास्तव्य करते, असं असूनही येथे 'बायपास' रस्ते केवळ मोजक्याच ठिकाणी दिसून येतात, तर 'अंडरपास' (भुयारी मार्ग) तर अक्षरशः अस्तित्वातच नाहीत.
रस्त्याच्या कडेला उभी राहणारी वाहने अपघातांना निमंत्रण देत आहे : केवळ दोन लेनचा हा रस्ता अपुऱ्या सुविधांमुळं धोकादायक ठरत आहे. रस्त्याच्या कडेला बेधडक उभी राहणारी वाहने अपघातांना निमंत्रण देत आहेत. एकंदरीत पाहता, हा रस्ता 'रस्ते आणि इमारती' (Roads and Buildings) विभागाच्या अखत्यारीतील एखाद्या सुसज्ज राष्ट्रीय महामार्गापेक्षा, एखाद्या ग्रामीण रस्त्यासारखाच अधिक भासतो. त्यामुळं राष्ट्रीय महामार्ग-216 चे तातडीने रुंदीकरण, आधुनिकीकरण करण्याची मागणी जोर धरत आहे. ‘ईनाडु’च्या टीमनं कट्टीपुडी ते ओंगोल या संपूर्ण पट्ट्याची केलेली पाहणी महामार्गाच्या चिंताजनक वास्तवावर प्रकाश टाकणारी ठरली आहे.
