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अमेरिकेत तिरंग्याचा अपमान केल्याप्रकरणी रिजिजूंचा खलिस्तान्यांना कडक इशारा; "हे तुम्हाला महागात पडणार"

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, "लक्षात ठेवा, आमच्या ध्वजाचा किंवा माझ्या देशाचा अपमान करू नका. तुम्हाला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल.

Union Minister Kiren Rijiju
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 31, 2026 at 1:12 PM IST

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नवी दिल्ली: न्यूयॉर्कमध्ये जिथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) प्रमुख मोहन भागवत एका कार्यक्रमाला संबोधित करत होते, त्या ठिकाणाबाहेर भारतीय ध्वजाचा कथित अपमान करणाऱ्या निदर्शकांवर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू यांनी रविवारी तीव्र आक्षेप नोंदवला. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' (X) वर या निदर्शनाचा एक कथित व्हिडिओ पोस्ट करत रिजीजू म्हणाले, "आम्ही नेहमीच म्हटले आहे की, तुम्हाला आरएसएस, भाजपा किंवा सरकारवर टीका करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, परंतु आमच्या देशाचा अपमान करू नका."

माझ्या देशाचा अपमान करू नका : केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, "लक्षात ठेवा, आमच्या ध्वजाचा किंवा माझ्या देशाचा अपमान करू नका. तुम्हाला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल." रिजीजू यांनी पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये न्यूयॉर्कमधील 'मॅडिसन स्क्वेअर गार्डन'बाहेर एक निदर्शक भारतीय ध्वजाचा अनादर करताना दिसत आहे, तर इतर लोक खलिस्तान समर्थक घोषणा देत आहेत. शनिवारी मॅडिसन स्क्वेअर गार्डनच्या प्रसिद्ध 'इन्फोसिस थिएटर'मध्ये भारतीय-अमेरिकन समुदायाचे 6 हजारांहून अधिक सदस्य आणि विविध धर्मांच्या नेत्यांना संबोधित करताना, भागवत यांनी विविधता स्वीकारण्याचे आणि विविध समुदायांना पाठिंबा देण्याचे जोरदार आवाहन केले.

करुणा आणि एकमेकांना मदत करण्याच्या गरजेवर भर : विविधतेतील एकता हे भारताच्या डीएनए (DNA) मध्ये आहे आणि त्याचा उत्सव साजरा केला पाहिजे, तसेच त्याचा आदर व स्वीकार केला पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. भागवत यांच्या मुख्य भाषणापूर्वी, विविध धर्मांच्या नेत्यांनी एकता, विविधता, दयाळूपणा, करुणा आणि एकमेकांना मदत करण्याच्या गरजेवर भर दिला. वक्त्यांमध्ये 'रॅबिनिकल असेंब्ली'चे सीईओ रब्बी जेकब ब्लुमेनथल; न्यूयॉर्क शहरातील ऐतिहासिक 'रिव्हरसाइड चर्च'च्या आठव्या वरिष्ठ मंत्री (आणि या पदावर विराजमान होणाऱ्या पहिल्या आफ्रिकन-अमेरिकन महिला) रेव्हरेंड ॲड्रिएन थॉर्न; आणि वॉशिंग्टन डी.सी. मधील ऐतिहासिक 'मस्जिद मुहम्मद'चे (ज्याला 'द नेशन्स मॉस्क' म्हणूनही ओळखले जाते) अध्यक्ष व इमाम, इमाम तालिब एम. शरीफ यांचा समावेश होता. अमेरिका, कॅनडा आणि यूके (UK) या तीन देशांच्या जागतिक संपर्क दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्याचा भाग म्हणून मोहन भागवत यांनी मॅडिसन स्क्वेअर गार्डन येथे 'युनिव्हर्सल वननेस सेलिब्रेशन'ला (सर्वव्यापी एकतेचा उत्सव) संबोधित केले.

TAGGED:

TRICOLOUR INSULT IN THE US
MOHAN BHAGWAT IN NEW YORK
RIJIJU US BHAGWAT PROTEST
अमेरिकेत तिरंग्याचा अवमान
RIJIJU WARNS NEW YORK PROTESTERS

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