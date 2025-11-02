'आपण आज काय करतो आणि उद्या काय करणार आहोत, हे त्यांनाही माहिती नसेल'; सैन्यदल प्रमुखांचा डोनाल्ड ट्रम्प यांना टोला
भारतीय सैन्यदल प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर टीका केली. सैन्यदल प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हे रिवा दौऱ्यावर आले होते.
भोपाळ : भारतीय सैन्यदल प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हे मध्य प्रदेशातील रिवाच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी सैन्य शाळेला भेट देत विविध कार्यक्रमांना उपस्थिती लावली. शनिवारी त्यांच्या दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी सैनदल प्रमुखांनी श्यामशाह मेडिकल कॉलेजला भेट दिली. यावेळी उपस्थिताना संबोधित करताना त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरच्या यशाबद्दल भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरही टीका केली. आपण आज काय करतो आणि उद्या काय करणार आहोत, हे डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही माहिती नसेल, अशी टीका यावेळी सैन्यदल प्रमुखांनी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठेवलं ऑपरेशन सिंदूर नाव : ऑपरेशन सिंदूरबद्दल सैन्यदल प्रमुख म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑपरेशन सिंदूर हे नाव दिलं. त्यांनी त्याचं नाव ऑपरेशन सिंदूर ठेवलं, याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे संपूर्ण देशातं तेव्हा हेच नाव गाजलं. कोणतीही आई, मुलगी किंवा बहीण कपाळावर सिंदूर लावते, तेव्हा त्यांच्या प्रार्थना त्या सैनिकाकडं पोहोचतात, मग तो देशात असो किंवा परदेशात," असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. "ऑपरेशन सिंदूर शत्रूवर विजय मिळवण्यासाठी सार्वभौमत्व, अखंडता आणि शांततेसाठी लढलं गेलं. हे युद्ध केवळ आधुनिक नव्हतं, तर तत्वनिष्ठ देखील होतं. आम्ही लक्ष्यं नष्ट केली, तेव्हा आम्ही फक्त दहशतवादी अड्ड्यांवर आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांवर हल्ला केला, आम्ही नागरिकांना किंवा लष्करी छावण्यांना लक्ष्य केलं नाही. पाकिस्तानं हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा आम्ही त्यांना योग्य उत्तर दिलं. त्यामुळेच काही तासांतच पाकिस्ताननं शरणागती पत्करली."
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर केली टीका : सैन्यदल प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी यांनी भविष्यातील आव्हानांवर चर्चा करताना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरही टीका केली. "उद्या काय होणार आहे हे कोणालाही माहिती नाही. डोनाल्ड ट्रम्प आज काय करत आहेत आणि उद्या काय करणार आहेत, हे त्यांनाही माहीत नसेल. याचा अर्थ आव्हानं इतक्या वेगानं येत आहेत. तुम्ही जुन्या आव्हानांना तोंड देण्याचा प्रयत्न करता, तेव्हा नवीन आव्हानं उदयास येत आहेत," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
