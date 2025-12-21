सेवानिवृत्त शिक्षकाचा 80 वा वाढदिवस; माजी विद्यार्थ्यांनी रक्ताचं तुलादान करुन केला वाढदिवसाचा जल्लोष
अक्कियालूरसह आसपासच्या जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांनी गुरूंना त्यांच्या ८० व्या वाढदिवसानिमित्त रक्तदान करुन अनोखी भेट दिली. विशेष म्हणजे हे गाव सैनिकांचं गाव म्हणून प्रसिद्ध आहे.
बंगळुरू : हावेरी जिल्ह्यातील हंगल तालुक्यात असलेलं अक्कियालूर गाव 'सैनिकांचं गाव' म्हणून प्रसिद्ध आहे. या गावात शनिवारी एका विशेष 'तुलाभारा'चा कार्यक्रम पार पडला. गावातील विद्यार्थ्यांनी आपल्या शिक्षकांवरील प्रेम व्यक्त करण्यासाठी रक्ताचा 'तुलाभार' केला. हे तुलाभार पार पाडण्यासाठी तब्बल 108 विद्यार्थ्यांनी रक्तदान करुन शिक्षकांप्रती आपली कृतज्ञता व्यक्त केली.
विद्यार्थ्यांचे आवडते इंग्रजीचे शिक्षक : शिक्षक पी आर मठ यांनी अक्कियालुरू गावात सुमारे 34 वर्षे 10 महिने सेवा केली. इंग्रजीचे शिक्षक असलेले पी आर मठ हे सर्व विद्यार्थ्यांचे आवडते शिक्षक होते. हजारो विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण घेतलं असून ते आता देश-विदेशात कार्यरत आहेत. शिक्षक पी आर मठ यांनी शनिवारी 80 वर्षे पूर्ण केल्याच्या निमित्तानं अक्कियालुरू आणि आसपासच्या जिल्ह्यांतील माजी विद्यार्थ्यांनी रक्ततुला आणि ग्रंथतुला केली. सेवानिवृत्तीनंतरही, शिक्षक पी आर मठ हे राणेबेन्नूर तालुक्यातील मुडेनूर गावात विद्यार्थ्यांना शिकवत आहेत. वृद्धापकाळातही शिक्षणावरील त्यांच्या प्रेमाबद्दल गावकऱ्यांनी त्यांचे कौतुक केले आहे.
108 विद्यार्थ्यांनी केलं रक्तदान : शिक्षक पी आर मठ यांच्या रक्ततुलाभाराच्या निमित्त शनिवारी सकाळी अक्कियालूर येथील हनगल कुमारेश्वर कल्याण मंडपामध्ये रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलं होतं. पी आर मठ यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण घेतलेले माजी विद्यार्थी शनिवारी सकाळपासूनच रक्तदान शिबिरात दाखल झाले आणि त्यांनी रक्तदान केलं. या रक्तदान शिबिरात 108 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी रक्तदान केलं. यावेळी रक्तदात्यांना रक्तगट, रक्तातील हिमोग्लोबिनची पातळी यासह विविध घटकांविषयी माहिती देण्यात आली. यापूर्वी अनेक वेळा रक्तदान केलेल्या रक्तदात्यांनीही या रक्तदान शिबिरात रक्तदान केलं. संकलित केलेल्या रक्तानं शिक्षक पी आर मठ यांचा रक्ततुलाभार करण्यात आला.
रक्तदात्यांचं गाव अक्कियालुरू : हावेरी जिल्ह्यातील अक्कियालुरू हे गाव रक्तदात्यांचं गाव म्हणून प्रसिद्ध आहे. या गावात सर्वाधिक रक्तदाते आहेत. शनिवारी या गावात आयोजित केलेलं रक्तदान शिबीर हे 50वं रक्तदान शिबीर होतं. सलग 179 वेळा रक्तदान केलेले पोलीस कॉन्स्टेबल करिबसप्पा गोंडी यांनीही या शिबिरात रक्तदान केलं. अक्कियालुरू गावाला हावेरी जिल्ह्यात सर्वाधिक रक्तदान शिबीरं आयोजित केल्याबद्दल सन्मानित करण्यात आलं. हावेरी जिल्हा रुग्णालयाच्या रक्तपेढीच्या कर्मचाऱ्यांनी रक्त संकलित केलं. रक्तपेढी अधिकारी डॉ. बसवराज तलवार यांच्या देखरेखीखाली रक्तदान शिबिरात 10 हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी रक्त संकलनाचं काम केलं.
विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तुलाभारामुळं शिक्षक भावूक : शिक्षक पी आर मठ यांनी आपल्या 80 व्या वाढदिवसानिमित्त आपण शिकवलेल्या विद्यार्थ्यांनी अशा प्रकारे रक्त आणि पुस्तकांचा तुलाभार केल्याबद्दल त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. "सहसा आपण साखर, नाणी, तांदूळ, रुद्राक्ष, गूळ, चांदी आणि सोन्याचा तुलाभार पाहिला आहे. मठांच्या स्वामीजींसाठी आणि पीठाधिपतींसाठीही अशा प्रकारचा तुलाभार आपण पाहिला आहे. पण मी यापूर्वी कधीही पुस्तकांचा आणि रक्ताचा असा तुलाभार पाहिला नव्हता. आज तो पाहण्याचं भाग्य मला लाभलं. मी शिकवलेले विद्यार्थी अशा प्रकारे रक्ताचा तुलाभार करत आहेत, याचा मला आनंद होत आहे. त्यांना शिकवणं माझ्यासाठी सार्थक ठरलं," असं म्हणत पी आर मठ भावुक झाले.
