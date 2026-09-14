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पार्किंगच्या वादावरून कारगिल युद्धातील निवृत्त अधिकाऱ्यावर हल्ला; रुग्णालयात उपचार सुरू

याप्रकरणी अमित कुमार गुप्ता यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून आरोपींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

Amit Kumar
अमित कुमार गुप्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 14, 2026 at 5:12 PM IST

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गुरुग्राम : गुरुग्राम येथील 'मॅग्नम ग्लोबल पार्क' इथं पार्किंगवरून झालेल्या वादाचं रूपांतर हाणामारीत झाले. 1999 च्या कारगिल युद्धात सेवा बजावलेले भारतीय हवाई दलाचे निवृत्त ग्रुप कॅप्टन अमित कुमार गुप्ता यांच्यावर लोखंडी सळईनं हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली असून हात देखील फ्रॅक्चर झाला आहे. त्यांच्यावर सध्या मेदांता रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, याप्रकरणी अमित कुमार गुप्ता यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून आरोपींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल : सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना 10 सप्टेंबरच्या रात्री घडली आणि 13 सप्टेंबर रोजी पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमित कुमार गुप्ता गुरुग्राममधील मॅग्नम ग्लोबल पार्कमधील गोंझो रेस्टॉरंटमध्ये रात्रीच्या जेवणासाठी आपल्या कुटुंबासह आले होते. रात्री 8 वाजता, त्यांनी आपल्या कुटुंबाला रेस्टॉरंटच्या गेटवर सोडलं आणि आपली गाडी पार्क करायला गेले. त्यावेळी तिथं उपस्थित असलेल्या पार्किंग कर्मचाऱ्यांसोबत त्यांचा वाद झाला.

डोक्याला आणि हाताला गंभीर दुखापत : या वादादरम्यान एका कर्मचाऱ्यानं आधी अमित कुमार गुप्ता यांच्या कारच्या विंडशील्डवर (पुढच्या काचेवर) हल्ला केला. त्यानंतर तो लोखंडी सळई घेऊन परतला आणि त्यानं अमित कुमार गुप्ता यांच्यावर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, या घटनेत अमित कुमार गुप्ता यांच्या डोक्याला आणि हाताला गंभीर दुखापत झाली. या हल्ल्यानंतर अमित कुमार गुप्ता यांनी उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. रुग्णालयात तपासणी केल्यानंतर त्यांचा हात फ्रॅक्चर झाल्याचं आणि डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याचं निष्पन्न झालं आहे.

पोलिसांकडून तपास सुरू : या घटनेसंदर्भात सहाय्यक पोलीस आयुक्त (गुरुग्राम पूर्व) अभिलक्ष जोशी यांनी सांगितलं की, "पीडित व्यक्तीच्या तक्रारीवरून सेक्टर 65 पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला आहे की, निवृत्त ग्रुप कॅप्टन आणि कारगिल युद्धातील माजी सैनिक अमित कुमार गुप्ता यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला आणि त्यांना धमकावण्यातही आलं. तसंच पोलीस सध्या घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासत असून संपूर्ण घटनाक्रमाचा तपास करत आहेत." याचबरोबर, सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरू आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच या आरोपांची पुष्टी होऊ शकते, असंही अभिलक्ष जोशी यांनी म्हटलं आहे.

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TAGGED:

RETIRED IAF OFFICER
ARGUMENT OVER PARKING
KARGIL WAR
गुरुग्राम
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