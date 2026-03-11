छत्तीसगडमध्ये हवाई दलाच्या रिटायर्ड विंग कमांडरची आत्महत्या; नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये होते तैनात
विपुल यादव हे बस्तरमध्ये नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये तैनात होते.
Published : March 11, 2026 at 2:00 PM IST
रायपूर : छत्तीसगडमध्ये हवाई दलाच्या रिटायर्ड विंग कमांडरनं आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. रायपूरमधील तेलीबांधा पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या आमदार विश्रामगृहात हवाई दलाचे रिटायर्ड विंग कमांडर विपुल यादव यांनी आत्महत्या केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, 39 वर्षीय विपुल यादव यांनी मंगळवारी रात्री उशिरा आत्महत्या केली. बुधवारी सकाळी पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळाली. दरम्यान, विपुल यादव हे बस्तरमध्ये नक्षलविरोधी कारवायांमध्ये तैनात होते.
कोणतीही सुसाईड नोट सापडली नाही : रिटायर्ड विंग कमांडर विपुल यादव यांच्या आत्महत्येची बातमी मिळताच रायपूर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. घटनास्थळी कोणतीही सुसाईड नोट सापडली नाही. पोलिसांनी रिटायर्ड विंग कमांडर विपुल यादव यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या मृत्यूची माहिती दिली आहे. तसंच तेलीबांधा पोलीस प्रकरणाची चौकशी करत असून पंचनामा तयार करत आहेत.
"हरियाणाचे रहिवासी असलेले हवाई दलाचे रिटायर्ड विंग कमांडर विपुल यादव यांनी आमदारांच्या विश्रामगृहातील बंगल्यात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यांचे कुटुंब आल्यानंतरच त्यांच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन केलं जाईल," असं तेलीबांधाचे स्टेशन प्रभारी अविनाश सिंह यांनी सांगितलं.
नक्षलवादी कारवायांमध्ये कर्तव्यावर होते : तेलीबांधाचे स्टेशन प्रभारी अविनाश सिंह यांनी सांगितलं की, "विपुल यादव हे बस्तरमधील नक्षलवादी कारवायांमध्ये कर्तव्यावर होते." दरम्यान, विशेष म्हणजे, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी बस्तरमधील नक्षलवादाचे उच्चाटन करण्यासाठी 31 मार्च 2026 ही अंतिम तारीख जाहीर केल्यानंतर नक्षलविरोधी कारवाया तीव्र करण्यात आल्या आहेत.
टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध).
