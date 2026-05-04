तामिळनाडूमध्ये नवख्या TVKची अनेक बालेकिल्ल्यांमध्ये मुसंडी, तर पुनरुज्जीवित AIADMKची पकड कायम
तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी दुपारपर्यंत पुढे सरकत असताना, AIADMK चे सरचिटणीस एडप्पाडी के. पलानीस्वामी आघाडीवर आहेत.
By PTI
Published : May 4, 2026 at 12:20 PM IST
चेन्नई - चेन्नई शहरातील 16 मतदारसंघांमध्ये 'टीव्हीके' आघाडीवर आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांच्या 'कोलाथूर' मतदारसंघातही 'टीव्हीके' मतांच्या लक्षणीय फरकासह कडवी झुंज देत आहे. पहिल्या फेरीत 'डीएमके'ला (DMK) 3244 मते मिळाली असली, तरी 'टीव्हीके'ने 4130 मते मिळवून आघाडी घेतली आहे.
तामिळनाडूच्या राजकीय पटलावर झालेल्या एका नाट्यमय फेररचनेत, सोमवारच्या 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीचे कल हे दर्शवतात की, एकीकडे नवखी 'TVK' अनेक बालेकिल्ल्यांमध्ये मुसंडी मारत असतानाच, दुसरीकडे 'पुनरुज्जीवित' झालेली AIADMK आपली जागा आणि पकड भक्कमपणे टिकवून आहे. 2026 च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी दुपारपर्यंत पुढे सरकत असताना, AIADMK चे सरचिटणीस एडप्पाडी के. पलानीस्वामी यांनी त्यांच्या स्वतःच्या गृह-मतदारसंघात, म्हणजेच 'एडप्पाडी'मध्ये, आपली आघाडी 17766 मतांपर्यंत वाढवली आहे; यासह पक्षाचे सर्वात सुरक्षित उमेदवार म्हणून त्यांचे स्थान कायम राहिले आहे.
उत्तर पट्ट्यात, 'पाप्पिरेड्डीपट्टी' मतदारसंघात मरगथम वेट्रिवेल यांची जोरदार वाटचाल सुरूच असून, त्यांनी आपली आघाडी 19692 मतांपर्यंत वाढवली आहे; तर 'विरालीमलाई' मतदारसंघात सी. विजयभास्कर यांची आघाडीही वाढून 9686 मतांवर पोहोचली आहे.
पक्षासाठी दिलासा देणाऱ्या इतर महत्त्वाच्या जागांमध्ये 'मैलाम' येथील सी.व्ही. षण्मुगम यांचा समावेश आहे, ज्यांनी 10898 मतांची आघाडी घेतली आहे; तसेच 'चेय्यार' येथील मुक्कूर एन. सुब्रमण्यम यांनीही आता 10760 मतांची आघाडी मिळवली आहे. हे भक्कम बालेकिल्ले असूनही, पक्षाला अनेक महत्त्वाच्या जागांवर तीव्र दबावाचा सामना करावा लागत आहे; जिथे मतांची आघाडी अत्यंत कमी आणि धोकादायक पातळीवर आहे.
सध्या सर्वात अटीतटीची लढत 'पेरावुरानी' मतदारसंघात सुरू आहे, जिथे गोवी एलंगो केवळ 274 मतांनी आघाडीवर आहेत. यापाठोपाठच 'अलंगुलम' मतदारसंघातील स्थितीही अत्यंत अस्थिर असून, तिथे के.आर.पी. प्रभाकरन यांच्याकडे केवळ 425 मतांची आघाडी आहे.
पहाडी भागात वसलेल्या 'येरकौड' मतदारसंघात, पी. उषाराणी यांची 359 मतांची आघाडी अत्यंत नाजूक स्थितीत आहे; तर 'विलुप्पुरम' मतदारसंघात विजयसुरेशबाबू हे केवळ 361 मतांच्या निसटत्या आघाडीसह आपली स्थिती सावरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
पश्चिम भागात, 'भवानी' मतदारसंघातील माजी मंत्री के.सी. करुपन्नन हे देखील 2356 मतांच्या आघाडीसह काहीसे बचावात्मक पवित्र्यात आहेत; कारण संपूर्ण राज्यभर AIADMK ला अत्यंत स्पर्धात्मक अशा 'त्रिकोणी लढती'चा सामना करावा लागत आहे.
