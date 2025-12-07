'आरक्षण हा अधिकार आहे, दान नाही' : कर्नाटकातील 'या' नेत्यानं पुकारला एल्गार
आरक्षण हा अधिकार आहे, दान नाही, असं वक्तव्य कर्नाटकचे माजी खासदार व्ही एस उग्रप्पा यांनी केलं. बंगळुरू इथं पत्रकारांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते.
Published : December 7, 2025 at 1:28 PM IST
बंगळुरू : देशभरात आरक्षणावरुन मोठं रान उठलं असताना आता कर्नाटकमध्येही आरक्षणासाठी नेत्यांनी एल्गार पुकारला आहे. माजी खासदार आणि कर्नाटक राज्य वाल्मिकी कम्युनिटी फोरमचे अध्यक्ष व्ही एस उग्रप्पा यांनी राज्य सरकारला भाजपा सरकारनं सुरू केलेल्या आरक्षण वाढीचं संरक्षण करण्यासाठी तत्काळ कायदेशीर दुरुस्ती करण्याची विनंती केली आहे. व्ही एस उग्रप्पा यांनी शुक्रवारी बंगळुरूमध्ये पत्रकारांना संबोधित केलं. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारनं घटनेच्या नवव्या अनुसूचीअंतर्गत कायदा लागू केला नाही, मोठं आंदोलन उभारलं जाईल असा इशारा दिला आहे.
बसवराज बोम्मई सरकारनं दिली होती आरक्षण वाढ : बसवराज बोम्मई सरकारनं कर्नाटकामध्ये आरक्षण वाढ लागू केली होती. मात्र बसवराज बोम्मई सरकारनं लागू केलेल्या आरक्षण वाढीला कर्नाटक प्रशासकीय न्यायाधिकरणानं बाजूला ठेवलं आहे. सध्या उच्च न्यायालयात या प्रकरणाला स्थगिती देण्यात आली आहे, असं उग्रप्पा यांनी यावेळी केलं. यामुळे अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समुदायांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे, असं ते म्हणाले. "देशात तब्बल 40 कोटी अनुसूचित जाती, जमातीचे नागरिक राहतात. सरकार आणि न्यायालयं त्यांच्या हक्कांकडं दुर्लक्ष करत आहेत. त्यांचं जीवनमान धोक्यात आहे," असा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
तमिळनाडू सरकारचा मार्ग अवलंबायला हवा : माजी खासदार व्ही एस उग्रप्पा यांनी यावेळी कर्नाटक सरकारनं तमिळनाडू सरकारनं आवलंबलेला मार्ग अवलंबावा असं सांगितलं. "नवव्या अनुसूचीअंतर्गत 69 टक्के आरक्षण देणाऱ्या तामिळनाडू सारखा कर्नाटकनंही मार्ग अवलंबायला हवा होता. आपलं राज्यात 56 टक्के आरक्षणापर्यंत गेलं आहे. मात्र ते आरक्षण सरकरानं नवव्या अनुसूचीअंतर्गत ठेवलं नाही. म्हणूनच आज आपण या परिस्थितीचा सामना करत आहोत," असं ते म्हणाले. 1992 च्या इंद्रा साहनी निकालामुळे अशा वाढीला परवानगी मिळते, असं त्यांनी यावेळी सांगितंल. कर्नाटकातील सध्याच्या केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांनी हा मुद्दा केंद्रासमोर उपस्थित करावा असं ते म्हणाले.
सर्वपक्षीय बैठक आणि घटनादुरुस्तीचं आवाहन : व्ही एस उग्रप्पा यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना बेळगावी अधिवेशनादरम्यान सर्वपक्षीय बैठक बोलावून कायदा मंजूर करण्याची विनंती केली. "आरक्षण हे दान नाही, तर तो उपेक्षित समाजाचा हक्क आहे. परंतु आज आपल्याला मूलभूत संधीही नाकारल्या जात आहेत," असा आरोप त्यांनी केला. सिद्धरामय्या यांच्या आधीच्या कार्यकाळात लागू करण्यात आलेला एससीपी आणि टीएसपी कायदा एससी आणि एसटी समुदायांसाठी अर्थसंकल्पीय वाटपासाठी आधार होता. तरीही सरकार पुरेसं आरक्षण देण्यात अपयशी ठरलं, असं ते म्हणाले. नवव्या अनुसूचीअंतर्गत आरक्षण तरतुदींचा समावेश करण्यासाठी पंतप्रधानांकडं एक शिष्टमंडळ घेऊन जाण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली. "मी कोणाच्याही विरोधात नाही. परंतु जेव्हा नवीन जातींचा समावेश करण्यात येतो, तेव्हा आरक्षणाचा वाटा देखील वाढवला पाहिजे. जर सुधारात्मक कारवाई केली गेली नाही तर अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी समुदायांना रस्त्यावर येण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही," असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
हेही वाचा :
- आरक्षणाची ५० टक्के कमाल मर्यादा पाळावी लागेल- सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र सरकारसह निवडणूक आयोगाला निर्देश
- मराठा आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा उच्च न्यायालयात युक्तीवाद; आजच्या सुनावणीत काय घडलं?
- नागपूर महापालिका निवडणुकीची आरक्षण सोडत जाहीर, 76 जागा महिलांसाठी राखीव, अनेक माजी नगरसेवकांचा पत्ता कट