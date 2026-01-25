नामपल्ली परिसरात फर्निचर दुकानाला भीषण आग: इमारतीत अडकलेल्या तिघांचे मिळाले मृतदेह
हैदराबाद येथील नामपल्ली भागातील एका फर्निचर दुकानाला शनिवारी भीषण आग लागली. या दुर्घटनेत आतापर्यंत तीन जणांचे मृतदेह सापडले आहेत.
January 25, 2026
January 25, 2026
हैदराबाद : नामपल्ली स्टेशन रोडवरील एका फर्निचर दुकानाला शनिवारी (24 जानेवारी) भीषण आग लागली होती. या दुर्घटनेत 5 जण दुकानाच्या इमारतीत अडकले होते. यातील तीन जणांचे मृतदेह सापडले आहेत, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. आग लागली त्यावेळी दोन मुलांसह तिघंजण इमारतीच्या तळघरातून बाहेर पडू शकले नव्हते. घटनास्थळी पोहोचलेल्या अग्निशमन दल, एनडीआरएफ, डीआरएफ कर्मचारी आणि जीएचएमसी कर्मचाऱ्यांनी बचाव कार्य तीव्र केलं असून उर्वरित दोघांचा शोध घेतला जात आहे. बचाव कार्यावर लक्ष ठेवून असणारे हैदराबादचे पोलीस आयुक्त व्हीसी सज्जनार म्हणाले की, "अडकलेल्या लोकांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत."
दरम्यान, आज रविवारी (25 जानेवारी) सकाळी बचाव पथकाला इमारतीत अडकलेल्या तिघांचे मृतदेह मिळाले, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र, हे मृतदेह नेमके कोणाचे आहेत, याविषयी अधिक माहिती मिळू शकली नाही.
घटना नेमकी काय? : खरं तर, शनिवारी (24 जानेवारी) दुपारी नामपल्ली स्टेशन रोडवरील हिंदी प्रचार सभा इमरातीजवळ असलेल्या साई विश्वास चेंबर्स या 5 मजली इमारतीतील 'बच्चास फर्निचर' दुकानाला आग लागली. शुक्रवारी रात्री चीनमधून आलेल्या फर्निचरच्या मोठ्या कंटेनरमधील माल दोन तळघरांमध्ये साठवण्यात आला होता. या दुकानात 22 कर्मचारी काम करत होते.
यदैय्या आणि लक्ष्मी हे पती-पत्नी त्या ठिकाणी वॉचमन म्हणून काम करतात. ते आपल्या दोन मुलांसह प्रणीथ (11) आणि अखिल (7) तळघरात राहतात. शनिवारी दोन्ही मुलं शाळेत गेली नव्हती. पालक त्यांना तळघरात खेळायला सांगून कामावर गेले. दुपारी सुमारे 1 वाजता इमारतीच्या दोन्ही तळघरांमध्ये आग लागली. धूर दिसताच कर्मचारी बाहेर पळाले. सबनपूरा येथील रहिवासी आणि दुकानात काम करणारे मोहम्मद इम्तियाज (27) आणि शास्त्रीपूरम येथील सय्यद हबीब (40) हे प्रणीथ, अखिल आणि बिबी (55) नावाच्या एका वृद्ध महिलेला वाचवण्यासाठी तळघरात गेले. मात्र, ते परत आले नाहीत.
दुकानातील कर्मचाऱ्यांच्या माहितीनुसार, तळघरात एकूण 6 जण अडकले होते. दुपारी 1:15 वाजता दुकानाचे मालक सतीश यांनी अग्निशमन दल आणि पोलिसांना माहिती दिली. 1:30 वाजता अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचलं आणि सुमारे दीड तासांच्या प्रयत्नानंतर आग नियंत्रणात आणली. अडकलेल्या लोकांचा शोध घेण्यासाठी दोन रोबोट फायटर्स पाठवण्यात आले. मात्र, दाट धुरामुळे बचावकार्य अत्यंत कठीण झालं होतं. तळघरात ठेवलेल्या फर्निचरमुळे तिथं पोहोचण्यात अडचण येत होती.
अधिकाऱ्यांनी काय सांगितलं? : हैदराबादचे पोलीस आयुक्त व्हीसी सज्जनार, जिल्हाधिकारी हरिचंदना आणि खैरताबादचे डीसीपी शिल्पावल्ली हे बचावकार्यावर लक्ष ठेवून आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, "आग नियंत्रणात असली तरी धुराची तीव्रता इतकी जास्त आहे की, बचाव पथकांना आत प्रवेश करता येत नाही." अग्निशमन विभागाचे महासंचालक विक्रम सिंग मान यांनी ही मोठी दुर्घटना असल्याचं सांगितलं आणि अत्यंत कठीण परिस्थितीत आग आटोक्यात आणल्याचं नमूद केलं. त्यांनी सांगितलं की नियमांचं उल्लंघन करून तळघरात फर्निचर साठवण्यात आलं होतं. बचावकार्य पूर्ण झाल्यानंतर आगीच्या कारणांचा तपास केला जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
