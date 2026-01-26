नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या गोगुंडामध्ये पहिल्यांदाच अभिमानानं फडकला तिरंगा!
आज गोगुंडा नक्षलवादी हिंसाचारासाठी नाही, तर तिरंग्याच्या अभिमानासाठी आणि संविधानाच्या ताकदीसाठी ओळखला जात आहे.
Published : January 26, 2026 at 5:18 PM IST
सुकमा : सुकमा जिल्ह्यातील गोगुंडा हा परिसर एकेकाळी नक्षलवाद्यांच्या घटनांनी इतका ग्रासलेला होता की, याठिकाणी राष्ट्रीय सण फक्त तारखांपुरते मर्यादित राहिले होते. मात्र, गोगुंडा भागात आज पूर्ण अभिमानानं आणि सन्मानानं भारताचा तिरंगा फडकवण्यात आला आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच गोगुंडा इथं प्रजासत्ताक दिनी "वंदे मातरम" आणि "भारत माता की जय" च्या घोषणा देण्यात आल्या. हा क्षण केवळ ध्वजवंदन नाही, तर अनेक दशकांची भीती, हिंसाचार यावर लोकशाहीच्या ऐतिहासिक विजयाचं प्रतीक होता. यासंबंधीचा "ईटीव्ही भारत"चा ग्राउंड रिपोर्ट....
सूर्यास्त होताच गावांमध्ये शांतता पसरत होती : बराच काळ गोगुंडा भागातील नक्षलवादी घटनांचा सामान्य गावकऱ्यांवर सर्वाधिक परिणाम झाला. सूर्यास्त होताच येथील गावांमध्ये शांतता पसरत होती. नक्षलवाद्यांची "जनअदालत", खंडणी, धमक्या आणि हिंसाचारामुळं लोकांना भीतीच्या वातावरणात जगावं लागत असे. शाळा अनेकदा बंद असत, रस्ते अपूर्ण असायचे आणि विकास योजना कागदावरच मर्यादित राहत होत्या. मुलांचं बालपण भीतीत गेलं, तर वृद्ध त्यांचे संपूर्ण आयुष्य भीतीच्या सावलीत जगायचे. तिरंगा फडकवणे तर दूरच, त्याबद्दल विचार करणंही धोकादायक म्हटलं जात होतं. या जंगलांमध्ये राष्ट्रगीत कधीच गूंजले नाही. येथील लोकशाही पुस्तकांपुरती मर्यादित होती.
सुरक्षा छावणी स्थापन केल्यानंतर परिस्थिती बदलली : सीआरपीएफ 74 व्या बटालियन आणि जिल्हा पोलिसांच्या संयुक्त पुढाकारानं गोगुंडा इथं कायमस्वरूपी सुरक्षा छावणी स्थापन करण्यात आली. तेव्हापासून येथील परिस्थिती बदलू लागली. सीआरपीएफ कमांडंट हिमांशू पांडे यांच्या नेतृत्वाखाली आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक किरण चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई सुरू करण्यात आली. सुरक्षा दलांच्या कारवाईमुळं नक्षलवादी कारवायांवर प्रभावीपणे नियंत्रण आले. त्यामुळं या भागातील ज्या रस्त्यांवरून पूर्वी चालणं धोकादायक होतं, तिथं आता गावकरी निर्भयपणे जातात. तसंच गावातील चौकांमधून भीतीचं वातावरण नाहीसे होऊ लागलं आहे.
आजची सकाळ ऐतिहासिक ठरली : गोगुंडामधील ग्रामस्थांसाठी आज प्रजासत्ताक दिनाची सकाळ ऐतिहासिक होती. नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या गोगुंडामध्ये पहिल्यांदाच राष्ट्रध्वज फडकवण्यात आला आणि "जन गण मन"चे प्रतिध्वनी जंगलातून गुंजले. हा क्षण अनेकांसाठी भावनिक होता. अनेक वृद्धांचे डोळे अश्रूंनी भरले होते, त्यांनी कधीही कल्पना केली नव्हती की ते त्यांच्या आयुष्यात सार्वजनिकरित्या राष्ट्रगीत ऐकतील. तसंच महिलांच्या चेहऱ्यावर अभिमान आणि समाधान स्पष्टपणे दिसून येत होतं. ही केवळ एक घटना नव्हती, तर भीतीपासून मुक्ततेचं प्रतीक होती.
सुरक्षेसह मानवतेचा उपक्रम : सीआरपीएफ आणि जिल्हा पोलिसांची भूमिका केवळ सुरक्षेपुरती मर्यादित नव्हती. छावणी सुरू झाल्यानंतर, वैद्यकीय शिबिरे आयोजित करण्यात आली, शाळांमध्ये मुलांशी संवाद साधण्यात आला आणि पुस्तके वाटण्यात आली. गावकऱ्यांच्या समस्या ऐकण्यात आल्या आणि त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. कमांडंट हिमांशू पांडे आणि एसपी किरण चव्हाण यांचा असा विश्वास आहे की, कायमस्वरूपी शांतता बंदुकांनी नाही तर विश्वासानं येते. म्हणूनच आज गोगुंडाचे लोक सुरक्षा दलांना भीतीचे स्रोत म्हणून नव्हे तर सुरक्षा आणि विकासाची हमी म्हणून पाहतात. दरम्यान, हा विजय केवळ सुरक्षा दलांचा नाही, तर कठीण परिस्थितीतही कधीही आशा सोडलेल्या गावकऱ्यांचाही आहे. आज गोगुंडा नक्षलवादी हिंसाचारासाठी नाही, तर तिरंग्याच्या अभिमानासाठी आणि संविधानाच्या ताकदीसाठी ओळखला जात आहे.
