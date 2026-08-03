"नरेंद्र मोदींची पोस्ट चुकून डिलीट झाली", फेसबुक अधिकाऱ्यांनी संसदीय समितीसमोर मागितली माफी
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे प्रतिनिधी तसंच गृह मंत्रालय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी सोमवारी सोशल मीडिया नियमनाच्या मुद्द्यावर एका संसदीय समितीसमोर हजर झाले.
Published : August 3, 2026 at 8:36 PM IST
नवी दिल्ली : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुकवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा व्हिडिओ हटवल्याप्रकरणी माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) विषयक संसदीय स्थायी समितीनं तीव्र भूमिका घेतली आहे. समितीच्या बैठकीदरम्यान, अनेक सदस्यांनी मेटाच्या अधिकाऱ्यांना थेट प्रश्न विचारले. यानंतर मेटाच्या अधिकाऱ्यांनी माफी मागितली आणि सांगितलं की, पंतप्रधानांचा व्हिडिओ एका चुकीमुळं हटवण्यात आला होता.
निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक : गुगल, मेटा, यूट्यूब यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे प्रतिनिधी तसंच गृह मंत्रालय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी सोमवारी (3 ऑगस्ट) सोशल मीडिया नियमनाच्या मुद्द्यावर एका संसदीय समितीसमोर हजर झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची फेसबुक पोस्ट तात्पुरती ब्लॉक केल्याप्रकरणी सरकारनं मेटाच्या ग्लोबल टीमला बोलावल्यानंतर काही दिवसांनी भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखाली माहिती तंत्रज्ञान विषयक संसदीय स्थायी समितीची ही बैठक झाली.
"सोशल आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि त्यांचं नियमन" या विषयावर चर्चा : केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन आणि सोशल व डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे प्रतिनिधी स्नॅपचॅट, गुगल, एक्स, मेटा (फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, इन्स्टाग्राम) आणि यूट्यूबचे प्रतिनिधी "सोशल आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि त्यांचं नियमन" या विषयावर चर्चा करण्यासाठी समितीसमोर हजर झाले होते. गेल्या आठवड्यात अल्गोरिदमवर आधारित भेदभाव, प्लॅटफॉर्मच्या अल्गोरिदम प्रक्रिया आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेतील त्यांची भूमिका यांसारख्या मुद्द्यांवरून एमईआयटीवायनं (MeitY) मेटाच्या जागतिक टीमला बोलावलं होतं, असं सूत्रांनी गेल्या शुक्रवारी सांगितलं होतं.
नरेंद्र मोदींची पोस्ट चुकून डिलीट झाली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एक फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया कंपनीनं काही काळासाठी ब्लॉक केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आलं, ज्यामध्ये त्यांनी भारतातील तरुणांना संबोधित केलं होतं आणि पेपरफुटीविरोधात कठोर कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. दरम्यान, अमेरिकेतील सोशल मीडियाच्या दिग्गज कंपनीनं या घटनेसाठी तांत्रिक बिघाडाला जबाबदार धरलं आणि माफी मागितली. मात्र, एमईआयटीवायला हे स्पष्टीकरण अपुरं वाटलं होतं. कंपनीनं म्हटलं होतं की, ती पोस्ट "चुकीनं" काढून टाकण्यात आली होती आणि नंतर ती प्लॅटफॉर्मवर पुन्हा उपलब्ध करण्यात आली.
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