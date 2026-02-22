"ईटीव्ही भारत"चा उपक्रम : 30 दिवसांत हजारो लोकांनी घेतलं योग, झुम्बा आणि फिटनेसचं प्रशिक्षण!
ईटीव्ही भारतच्या "फिट होगा भारत" या 30 दिवसांच्या चॅलेंजचा शेवटचा "ग्राउंड मीट" रविवारी बेगमपेट इथं पार पडला.
हैदराबाद : आपलं आरोग्य हे एक मोठं वरदान आहे. ते चांगलं ठेवण्यासाठी आपल्या दैनंदिन दिनचर्येतून काही वेळ काढणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, असा संदेश रविवारी (22 फेब्रुवारी) बेगमपेट येथील मयुरी कार्यालयात आयोजित "ईटीव्ही भारत - फिट होगा भारत" कार्यक्रमात डॉक्टर, योगगुरू आणि झुम्बा तज्ज्ञांनी दिला. या विशेष कार्यक्रमात विविध क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी फिटनेससाठी आपली वचनबद्धता व्यक्त केली.
कार्यक्रमाला मिळाली प्रचंड लोकप्रियता : विविध बातम्या आणि अपडेट माहितीसाठी ओळखले जाणारे ईटीव्ही भारत या "हेल्थ चॅलेंज"द्वारे सामान्य माणसाला लाभदायी ठरत आहे, असं उपस्थित मान्यवरांनी नमूद केलं. तसंच योगा, झुम्बा आणि फिटनेस प्रशिक्षण हे सहसा खूप महाग असतं. मात्र, ईटीव्ही भारतनं 30 दिवसांसाठी मोफत प्रवेश देऊन ते लोकांसाठी उपलब्ध करून दिलं आहे, असं सांगत सर्वांनी कौतुकास्पद असल्याचं म्हटलं आहे. ईटीव्ही भारतच्या "फिट होगा भारत" या 30 दिवसांच्या चॅलेंजचा शेवटचा "ग्राउंड मीट" रविवारी बेगमपेट इथं पार पडला. हैदराबाद पब्लिक स्कूलसमोरील मयुरी ऑफिस कॉम्प्लेक्समध्ये सकाळी 6 ते 8 या वेळेत आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. शहरातील विविध भागातील लोक या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे गृहिणी, तरुणी, वृद्ध आणि विविध क्षेत्रातील कामगार या कार्यक्रमासाठी सकाळी लवकर पोहोचले होते.
आरोग्याबद्दल जागरूकता : रशिदा सिद्धपूरवाला यांनी सकाळी 6 ते 7 वाजेपर्यंत योगाचे प्रशिक्षण दिलं. यावेळी त्यांनी काही आसने शिकवली आणि योगाचे आरोग्यदायी फायदे देखील सांगितले. याचबरोबर, जीवनशैलीतील आजारांचे एक प्रमुख कारण असलेल्या ताणतणावाशी लढण्यासाठी नियमित योग आणि ध्यानाचे महत्त्व देखील रशिदा सिद्धपूरवाला यांनी यावेळी अधोरेखित केलं. यानंतर, सकाळी 7 ते 8 वाजेपर्यंत, फिटनेस ट्रेनर विजया तुपुरानी आणि वनश्री शर्मा यांनी उत्साही झुम्बा आणि फिटनेस डान्स प्रशिक्षण दिलं. मुलं आणि प्रौढ दोघंही, आपलं वय विसरून, आनंदाने डान्स आणि सरावात मग्न झाले. शरीरावर ताण न घेता किंवा वजन उचलल्याशिवाय फिटनेस कसा मिळवता येतो, हे त्यांनी उत्तम प्रकारे स्पष्ट केलं. विजया तुपुरानी यांनी यावर भर दिला की, फिटनेस केवळ शारीरिकच नाही तर मानसिक देखील असावा. "ईटीव्ही भारतनं प्रत्येकाच्या आरोग्याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी एक अद्भुत कार्यक्रम सुरू केला आहे, " असं फिटनेस ट्रेनर विजया तुपुरानी म्हणाल्या. तसंच ईटीव्ही भारत वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या ऑनलाइन क्लासेसचा लाभ घेण्यासाठी त्यांनी लोकांना प्रोत्साहित केलं. याशिवाय, या ग्राउंड मीटिंगमध्ये सहभागी झाल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
अन्न हे आरोग्याची गुरुकिल्ली : "ईटीव्ही भारत - फिट होगा भारत" या 30 दिवसांच्या कार्यक्रमाचे प्रायोजक असलेल्या फ्रीडम हेल्दी कुकिंग ऑइलचे प्रवक्ते हरीश यांनी सांगितलं की, "आजच्या धावपळीच्या जीवनात चांगलं आरोग्य राखणं, हे एक मोठं आव्हान बनलं आहे. तसंच जीवनशैलीतील आजार रोखण्यासाठी खाण्याच्या सवयी आणि जीवनशैलीतील सवयींमध्ये बदल करणं आवश्यक आहे," असंही त्यांनी सांगितलं. याशिवाय, आपण जे काही अन्न खातो ते योग्यरित्या निवडले पाहिजे, असंही त्यांनी नमूद केलं.
व्यायामासोबतच आहारात बदल करणं आवश्यक : जीवनशैलीशी संबंधित आजारांबद्दल जागरूकता वाढवली पाहिजे, असं मेडिकव्हर हॉस्पिटल्समधील एका डॉक्टरनं सांगितलं. तसंच त्यांनी यावेळी काही सूचना दिल्या. व्यायामासोबतच आहारात बदल करणे देखील आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. दररोजच्या व्यायामामुळं रुग्णालयात जाण्याची गरज लक्षणीयरीत्या कमी होते, असंही सांगितलं. दरम्यान, या कार्यक्रमात सहभाग घेतलेल्या नागरिकांसाठी हॉस्पिटल्सकडून अल्पोपहाराची व्यवस्था करण्यात आली होती.
अनेकांनी व्यक्त केला आनंद : तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली मोफत योग, झुम्बा आणि डान्स फिटनेस प्रशिक्षण मिळाल्याबद्दल अनेकांनी आनंद व्यक्त केला. सहभागींनी सांगितलं की, कामाच्या दबावाला न जुमानता, ते दररोज एक तासाच्या ऑनलाइन सेशनध्ये उपस्थित राहिले आणि सुट्टीच्या काळात ग्राउंड मीटअपमध्ये सामील होणं, त्यांना खूप फायदेशीर वाटलं. तसंच तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली एकत्रितपणे योग आणि झुम्बाचा सराव करणं, हा खरोखरच रोमांचक अनुभव होता, असंही कार्यक्रमात सहभाग घेतलेल्या नागरिकांनी सांगितलं.
मोठ्या संख्येनं लोकांनी केली नोंदणी : "ईटीव्ही भारत - फिट होगा भारत" हा 30 दिवसांचा कार्यक्रम 19 जानेवारी रोजी सुरू झाला होता. नोंदणी केलेल्या सर्वांना दर रविवारी मोफत योग, झुंबा आणि डान्स फिटनेस ऑनलाइन सेशन आणि ऑन ग्राउंड मीटअपमध्ये सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली. 30 दिवसांच्या या कार्यक्रमादरम्यान मोठ्या संख्येनं लोकांनी नोंदणी केली आणि प्रशिक्षण घेतलं.
