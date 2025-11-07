शाळा, महाविद्यालय अन् रुग्णालय परिसरातून भटक्या कुत्र्यांना हटवा; भटक्या कुत्र्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना रस्त्यांवरून भटकी कुत्री, गुरांना पकडण्यासाठी, त्यांची काळजी घेण्यासाठी प्राण्यांसाठीच्या निवारा केंद्रात ठेवण्यासाठी महामार्ग गस्ती पथके तयार करण्याचे निर्देश दिलेत.
Published : November 7, 2025 at 1:45 PM IST
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि महानगरपालिका संस्थांना राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि इतर रस्त्यांवरून भटकी कुत्री आणि गुरे हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना रस्त्यांवरून भटकी कुत्री आणि गुरांना पकडण्यासाठी आणि त्यांची काळजी घेण्यासाठी प्राण्यांसाठीच्या निवारा केंद्र ठेवण्यासाठी महामार्ग गस्ती पथके तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महामार्गांवरून भटकी गुरे आणि कुत्रे हटवण्याचे निर्देश : 7 नोव्हेंबर 2025 रोजीच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण भारतातील सार्वजनिक रस्त्यांवरील भटकी गुरे आणि कुत्र्यांच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी अनेक निर्देश जारी केले आहेत. राष्ट्रीय महामार्गांवरून भटकी गुरे आणि कुत्रे हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, नगरपालिका संस्था आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) यांना राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि इतर रस्त्यांवरून भटकी गुरे आणि कुत्रे हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गुरांना रोखण्यासाठी महामार्गावर गस्ती पथके : सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या गुरांना रोखण्यासाठी महामार्गावर गस्ती पथके तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना रस्त्यांवरून भटक्या गुरांना पकडण्यासाठी समर्पित महामार्ग गस्त पथके स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यांना निवारागृहात नेण्यासाठी समर्पित महामार्ग गस्त पथके तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जिथे त्यांची काळजी घेतली जाईल. सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी एक अतिरिक्त आदेश देण्यात आलाय. त्यांना शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, बस स्टँड, रेल्वे स्थानके आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांच्या परिसरातून काढून प्राण्यांसाठीच्या निवारा केंद्रात स्थलांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
जिथून उचलले गेले होते, तिथे परत नेऊन सोडू नये : सर्वोच्च न्यायालयाने असेही आदेश दिले की, भटक्या प्राण्यांना पकडल्यानंतर सोडले जाऊ नये. या कारवाईदरम्यान पकडलेल्या भटक्या प्राण्यांना जिथे उचलले गेले होते, तिथे परत नेऊन सोडले जाऊ नये. खरं तर हा निर्णय एका व्यापक चालू खटल्याचा भाग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2025 च्या मागील आदेशासह भटक्या प्राण्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत निर्देश जारी केलेत. या आदेशाने प्राण्यांच्या जन्म नियंत्रण (ABC) कार्यक्रम, लसीकरण आणि नियुक्त केलेल्या खाद्य क्षेत्रांबाबत विविध नियम स्थापित केले. संपूर्ण कार्यवाहीदरम्यान, न्यायालयाने सार्वजनिक सुरक्षितता आणि प्राण्यांशी मानवीय वागणूक यावर भर दिला.
हेही वाचाः
'वंदे मातरम्' धार्मिक गीत नव्हे, भारतीय स्वातंत्र्याच्या परवलीचा शब्द; मुख्यमंत्र्यांनी अबू आझमींचे नाव न घेता सुनावले
पणत्यांचा लखलखाट आणि समूह गायनाने ‘वंदे मातरम्’चा शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव साजरा; तब्बल 500 विद्यार्थ्यांनी केले 'वंदे मातरम्'चे समूहगान