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रामोजी राव : पत्रकारिता, शिस्त अन् दूरदृष्टीय नेतृत्वाचा महामेरू

रामोजी राव यांनी आपल्या कार्यातून एक भव्य आणि ऐतिहासिक वारसा निर्माण केला. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे आणि व्यवस्थापन कौशल्यामुळे रामोजी समूह आजही यशस्वीपणे पुढे वाटचाल करत आहे.

Ramoji Rao the founder of Ramoji Group
रामोजी ग्रुपचे संस्थापक रामोजी राव (ETV Bharat)
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By Bilal Bhat

Published : June 7, 2026 at 2:43 PM IST

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रामोजी राव यांना कोणत्याही परिचयाची गरज नाही. त्यांनी रामोजी फिल्म सिटी आणि मार्गदर्शी यांसारख्या महत्त्वाच्या संस्थांची स्थापना करून प्रादेशिक माध्यमविश्वाला नवी दिशा दिली. दूरदृष्टी असलेल्या या व्यक्तिमत्त्वानं चित्रपट, पत्रकारिता आणि साहित्याच्या माध्यमातून तेलुगू भाषेत क्रांतिकारी परिवर्तन घडवून आणलं.

रामोजी राव यांनी आपल्या कार्यातून एक भव्य आणि ऐतिहासिक वारसा निर्माण केला. निर्भीड आणि निष्पक्ष पत्रकारितेची परंपरा, अत्यंत शिस्तबद्ध व बारकाईनं काम करणारी व्यावसायिकांची टीम आणि कोणत्याही आकस्मिक अथवा संभाव्य आव्हानांचा सामना करण्यास सक्षम अशी नेतृत्वाची भक्कम फळी त्यांनी रामोजी समूहात उभी केली. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे आणि व्यवस्थापन कौशल्यामुळे रामोजी समूह आजही यशस्वीपणे पुढे वाटचाल करत आहे.

आज मी त्या व्यक्तिमत्त्वाविषयी श्रद्धांजलीपर शब्द लिहित आहे, ज्यांनी आपल्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षेत्रात बारकाई, शिस्त आणि उत्कृष्टतेचा आदर्श निर्माण केला. हे शब्द लिहिताना कीबोर्डवर फिरणारी माझी बोटं थरथरत आहेत. मन दुःखानं भरून आलं आहे आणि डोळे नकळत पाणावले आहेत. हा लेख लिहित असताना सतत एकच विचार मनात येत आहे, आज ते स्वतः हा लेख वाचत असते, तर प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य आणि प्रत्येक तपशील किती बारकाईनं तपासला असता! भाषेची शुद्धता, विचारांची स्पष्टता आणि मांडणीतील नेमकेपणा याबाबत त्यांची असलेली कटाक्ष वृत्ती आजही तितकीच जिवंत भासते. कदाचित हीच त्यांची सर्वात मोठी ओळख होती.

Ramoji Rao is the founder of Ramoji Group
रामोजी ग्रुपचे संस्थापक रामोजी राव (ETV Bharat)

त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना, 'ईनाडू' किंवा 'ईटीव्ही भारत'साठी मी लिहिलेल्या प्रत्येक लेखावर त्यांची स्वतःची नजर असायची. कोणतीही व्याकरणाची चूक किंवा शब्दांचा अयोग्य वापर ते कधीही खपवून घेत नसत. त्यांच्या दृष्टीनं भाषा हे केवळ संवादाचं साधन नव्हतं, तर दीर्घ आणि खडतर प्रवासात कधीही बिघाड न होणारं एक विश्वासार्ह वाहन होतं.

भाषेवर प्रभुत्व मिळवण्यासाठी ते नेहमीच सहकाऱ्यांना प्रोत्साहित करत आणि स्थानिक भाषेतील बारकावे आत्मसात करण्यासाठी प्रेरणा देत. तेलुगू भाषेबद्दल त्यांना प्रचंड प्रेम आणि अभिमान असला, तरी इंग्रजी भाषेवरील त्यांचं प्रभुत्वही तितकंच उल्लेखनीय होतं. तेलुगू न बोलणाऱ्या व्यक्तींशी संवाद साधताना त्यांची भाषा सहज, स्पष्ट आणि नेमकी असावी याची ते विशेष काळजी घेत असत.

अनेक भाषांमध्ये कार्यरत असलेल्या ईटीव्ही भारत या डिजिटल वृत्तमंचाची स्थापना ही त्यांच्या याच दूरदर्शी विचारसरणीची साक्ष आहे. पूर्वीच्या ईटीव्ही वाहिन्यांप्रमाणेच १३ भारतीय भाषांमध्ये कार्यरत असलेलं हे व्यासपीठ त्यांच्या व्यापक दृष्टिकोनाचं आणि भाषिक वैविध्याबद्दलच्या आदराचे उत्कृष्ट उदाहरण ठरलं.

शिस्त हा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा अविभाज्य भाग होता. वेळेचं महत्त्व ते ज्या गांभीर्यानं समजून घेत होते, त्याच गांभीर्यानं ते एखाद्या व्यक्तीच्या मेहनतीचा, प्रामाणिकपणाचा आणि कामाप्रती असलेल्या समर्पणाचाही आदर करत. त्यांच्या दृष्टीनं वेळ ही केवळ एक संकल्पना नव्हती, तर व्यक्तीच्या कार्यक्षमतेचं आणि यशाचं मूल्यमापन करण्याचा सर्वात महत्त्वाचा निकष होता. ते नेहमी म्हणत, “वेळ अमूल्य आहे. तो कधीच कोणाची वाट पाहत नाही. त्यामुळे त्याचा सर्वोत्तम उपयोग करा.”

त्यांचा दिवस सुरू होत असे, तेव्हा बहुतेक लोक गाढ झोपेत असत. पहाटेच्या शांत वातावरणात ते स्वतः स्थापन केलेलं तेलुगू दैनिक ‘ईनाडू’ तसेच हैदराबादमधील प्रमुख इंग्रजी वृत्तपत्रांच्या आवृत्त्या अत्यंत बारकाईनं वाचत. त्याचबरोबर इतर राष्ट्रीय वृत्तपत्रांचं प्रिंटआउट त्यांच्या टीमकडून येण्याची ते आतुरतेनं वाट पाहत असत.

नवीन आणि मौलिक कल्पनांविषयी त्यांना विशेष आकर्षण होतं. ते स्वतःही कल्पनाशक्तीनं समृद्ध असे ‘आयडिया मॅन’ होते. विविध इंग्रजी वृत्तपत्रांच्या संपादकीय आणि मतप्रदर्शनाच्या पानांवर लेखक आपले विचार कशा पद्धतीनं मांडतात, याचा ते अत्यंत अभ्यासपूर्ण पद्धतीनं मागोवा घेत. वृत्तसंकलन आणि संपादकीय प्रक्रियेला अधिक परिणामकारक बनवण्यासाठी त्यांनी समूहामध्ये ‘न्यूज आयडिया बँक’ (NIB) ही अभिनव संकल्पना विकसित केली आणि तिला संस्थात्मक स्वरूप दिलं. त्यांच्या या दूरदृष्टीमुळे पत्रकारितेत नावीन्य, संशोधन आणि गुणवत्तेला नवी चालना मिळाली.

Statue of Shri Ramoji Rao at Ramoji Film City
रामोजी फिल्म सिटी येथील श्री रामोजी राव यांचा पुतळा (ETV Bharat)

पत्रकारितेतील एखादी रंजक कल्पना किंवा प्रभावी दृश्य कथनात रूपांतरित करता येईल अशी एखादी बातमी त्यांच्या नजरेस पडली की त्यांचा फोन हमखास यायचा. एखादी बातमी न्यूजरूमकडे पाठवण्यापूर्वी ते तिला एक विशेष टॅग देत असत. न्यूजरूममध्ये तो ‘हॅव यू कव्हर्ड’ (HYC) म्हणून ओळखला जात असे. त्यानंतर आमच्या चर्चा सुरू होत आणि विविध पत्रकारांनी एखादी घटना किंवा विषय कोणत्या पद्धतीनं मांडला आहे, याचं सखोल विश्लेषण केलं जात असे.

त्यांच्या दृष्टीने पत्रकारिता हे केवळ उदरनिर्वाहाचं साधन नव्हतं, तर समाजसेवेचं एक प्रभावी माध्यम होत. लोकांना महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत माहिती देणं, त्यांचं प्रबोधन करणं आणि आवश्यक बाबींविषयी जागरूक करणं हेच पत्रकारितेचं खरं उद्दिष्ट असल्याचं त्यांचं ठाम मत होतं.

Ramoji Rao is the founder of Ramoji Group
रामोजी ग्रुपचे संस्थापक रामोजी राव (ETV Bharat)

प्रतिभेला वाव देणं आणि नवे पत्रकार घडवणं यावर त्यांचा विशेष भर होता. जन्मजात बुद्धिमत्तेपेक्षा अथक परिश्रम, शिकण्याची जिद्द आणि स्वतःला सातत्यानं घडवत राहण्याची वृत्ती यांना ते अधिक महत्त्व देत. त्यामुळेच त्यांच्या सहवासात अनेकांना स्वतःची क्षमता ओळखण्याची आणि विकसित करण्याची प्रेरणा मिळाली.

इतरांना आव्हानांचा धैर्यानं सामना करण्यासाठी प्रेरित करताना ते अनेकदा स्वतःच्या संघर्षमय प्रवासाची उदाहरणे देत असत. कठोर परिश्रम, चिकाटी आणि दूरदृष्टीच्या बळावर त्यांनी यशाची शिखरं गाठली होती. ते केवळ एक यशस्वी उद्योजक किंवा निर्भीड पत्रकार नव्हते, तर असंख्य लोकांना मार्गदर्शन करणारे, त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करणारे आणि त्यांचे आयुष्य घडवणारं एक महान मार्गदर्शक होते.

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