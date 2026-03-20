अल्पवयीन बलात्कार पीडितेला दिलासा : गुजरात उच्च न्यायालयानं १६ आठवड्यांचा गर्भपात करण्यास दिली मंजुरी

गुजरातच्या उच्च न्यायालयानं अल्पवयीन तरुणीच्या 16 आठवड्यांचा गर्भपात करण्यास परवानगी दिली आहे. या पीडितेवर एका नराधमानं बलात्कार केला होता.

Relief for Minor Rape Victim
Published : March 20, 2026 at 12:30 AM IST

अहमदाबाद : गांधीनगर इथल्या १६ वर्षीय बलात्कार पीडितेला गुजरात उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे. या बलात्कार पीडितेला १६ आठवड्यांचा गर्भपात करण्यास उच्च न्यायालयानं मंजुरी दिली आहे. या प्रकरणात, सदर अल्पवयीन पीडितेनं गर्भधारणा पुढं चालू ठेवणं आपल्याला शक्य नसल्याचं सांगत न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयानं त्वरित पावलं उचलली आणि गांधीनगर येथील सरकारी रुग्णालयाला सदर अल्पवयीन मुलीची सविस्तर वैद्यकीय तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. डॉक्टरांच्या एका पथकानं ही तपासणी केली आणि गर्भपातासाठी परिस्थिती अनुकूल असल्याचं नमूद करणारा अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या आधारे, न्यायालयानं गर्भपातास मंजुरी दिली आहे.

अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार : या प्रकरणात, डिसेंबर २०२५ मध्ये दाभोडा पोलीस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू असला तरी, गर्भपातास मंजुरी देतानाच उच्च न्यायालयानं डॉक्टरांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. त्यानुसार, गर्भातून प्राप्त झालेला डीएनए (DNA) नमुना जतन करून तो तपास अधिकाऱ्याकडं सुपूर्द करावा, जेणेकरून त्याचा वापर पुरावा म्हणून करता येईल.आपल्या आदेशात, न्यायालयानं सदर अल्पवयीन मुलीच्या मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं. समाजात होणारा संभाव्य परिणाम आणि सदर मुलीचं भविष्य या बाबी लक्षात घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचंही न्यायालयानं नमूद केलं. अशा परिस्थितींमध्ये, पीडितेची इच्छा आणि तिचं कल्याण यालाच सर्वोच्च महत्त्व असते, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

न्यायालयानं पीडितेची मानसिक स्थिती आणि भविष्याचा केला विचार : ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी अनुभवी आणि ज्येष्ठ वैद्यकीय तज्ज्ञांचा समावेश असलेलं डॉक्टरांचं विशेष पथक गठीत केलं जाईल. गर्भपात करण्यापूर्वी, सदर अल्पवयीन मुलीला या प्रक्रियेशी संबंधित सर्व संभाव्य धोक्यांची सविस्तर माहिती दिली जाईल. त्यानंतरच तिची संमती घेतली जाईल. गर्भपाताच्या प्रक्रियेदरम्यान जर अर्भक जिवंत जन्माला आलं, तर त्या अल्पवयीन मुलीला आणि नवजात अर्भकाला योग्य ती वैद्यकीय सेवा आणि संरक्षण पुरवण्यात यावे, असे निर्देश न्यायालयानं दिले. जर सदर अल्पवयीन मुलीनं त्या अर्भकाचा ताबा स्वतःकडं न ठेवण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यानंतरची पुढील कार्यवाही 'किशोर न्याय अधिनियमा'तील (Juvenile Justice Act) तरतुदींनुसार केली जाईल. याचिकाकर्त्यांचे वकील, ॲड. पी व्ही पटालिया म्हणाले, "या प्रकरणात, न्यायालयानं पीडितेची मानसिक स्थिती आणि तिचं भविष्य या बाबींचा विचार करून एक संवेदनशील आणि यथायोग्य निकाल दिला आहे. कायदा म्हणजे केवळ नियमांचा संच नव्हे, तर तो माणुसकीशीही खोलवर जोडलेला आहे. हा निकाल त्याचंच एक उत्तम उदाहरण आहे." त्यांनी पुढं असंही नमूद केले की, अशा प्रकारचा निकाल इतर तत्सम प्रकरणांमध्ये एक मार्गदर्शक दृष्टांत (precedent) म्हणून उपयुक्त ठरू शकतो. विशेषतः अशा प्रकरणांमध्ये, जिथं पीडितांना त्वरित आणि संवेदनशील न्याय मिळवून देणं अत्यंत आवश्यक असते.

